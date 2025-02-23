Цена устройства составит 499 долларов





Гонконгская компания CenWatch представила смарт-часы, реагирующие на жесты. Система с LiDAR-сканером гарантирует отслеживание движений пользователя, предоставляя точное распознавание жестов.

Гаджет оборудован AMOLED-экраном с разрешением 368x448 пикселей, где отображаются основные данные, включая время, дату и состояние батареи. Умные датчики в ремешке применяют инфракрасные лазеры, чтобы с точностью в пределах 1 мм фиксировать положение каждого пальца в 3D пространстве.

Устройство имеет инерциальный датчик, анализирующий позицию запястья. Для активации CenWatch нужно поднять руку под углом 90 градусов. В этот миг восьмиядерный процессор HelioG99 начинает обрабатывать данные с LiDAR и IMU в реальном времени, а затем передаёт команды на поддерживаемые гаджеты посредством Bluetooth.

CenWatch совместим с операционными системами Android, iOS, Windows, Mac и Linux, а также может управлять бытовой техникой, такой как смарт-телевизоры, используя IFTTT.

Эти часы позволяют выполнять обычные операции интерфейса: клик, свайп, прокрутка, набор текста на виртуальной клавиатуре и рисование в воздухе. Весом 92 г, гаджет может функционировать до 10 часов на аккумуляторе ёмкостью 1700 мАч.

Стоимость этих часов составляет 499 долларов.