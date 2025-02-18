Компания собирается сделать это в течении ближайших трех лет

Корпорация Changan Automobile представила свой амбициозный проект «Dubhe Plan 2.0», направленный на создание автомобилей будущего с встроенными интеллектуальными технологиями. Согласно заявлению компании, эта инициатива положит конец производству машин без таких инноваций, устанавливая новый стандарт в области искусственного интеллекта и автономных транспортных средств.

В течение трех лет планируется выпустить 35 моделей, оснащённых продвинутыми технологиями, включая высокоуровневые системы автономного вождения. Бренд CHANGAN запланировал дебютировать с десятью моделями, среди которых будут компактные, среднеразмерные и полноразмерные кроссоверы, а также новый минивэн. DEEPAL готовит семь новинок, включая седан малого формата, шестиместный кроссовер и полноценный внедорожник. AVATR представит семь новых предложений, в том числе кроссоверы для пяти и шести пассажиров и бизнес-седан.

CHANGAN занята интеграцией технологий частичного и полного автономного вождения, планируя внедрить L3 к 2026 году и L4 к 2028 году. Помимо этого, компания разрабатывает летающие автомобили и человекоподобных роботов. С 12 февраля Changan начнет использовать искусственный интеллект Deep Seek в своей операционной системе. В рамках программы автопроизводитель планирует внедрять цифровые технологии на всех уровнях производства, охватывая автономное вождение, интеллектуальные системы интерьера и шасси с искусственным интеллектом. Более того, компания предоставит сторонним разработчикам доступ к своим интерфейсам и пакетам разработки программного обеспечения.