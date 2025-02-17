Это связано с потенциально небольшим спросом на устройство

О новом смартфоне Samsung с тройным складным дизайном стало известно еще в в январе в рамках мероприятия Galaxy Unpacked. На нем был показан прототип новинки, наряду с другими продуктами. Однако, как ожидается, новая складная версия смартфона Galaxy будет предлагаться не во всех странах.

По слухам, Samsung намерена ограничить продажи до избранных регионов. Окончательный список рынков пока не обнародован. Причиной такого подхода является ограниченный тираж устройства, поскольку компания прогнозирует потенциально незначительный спрос, обусловленный его высокой ценой.

После выхода Huawei Mate XT была отмечена тенденция повышения цен на подобные гаджеты, что объясняет решение Samsung. Однако, если реализация пойдёт успешно, компания может пересмотреть стратегию и расширить предложение на мировом рынке, в особенности при положительных откликах.

Стоит отметить, что заметность складок на экранах Galaxy с тройной конструкцией будет такой же, как в предшествующей модели Galaxy Z Fold 6. Это связано с тем, что разработка устройства с тройной складной конструкцией значительно сложнее обычного складного аналога, что усложняет улучшение складок.

Тем не менее, Galaxy с тремя экранами заимствует некоторые улучшения в дизайне от Galaxy Z Fold 7, в том числе обновления конструкции рамки.

Что касается камер, их планируется разместить в центре устройства, что обеспечит более сбалансированную композицию для фотографий.