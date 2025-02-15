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andr83
Техпроцесс Intel 18A обходит TSMC N2 по производительности
Однако все-таки отстает по плотности транзисторов

Технологический процесс Intel 18A занимает стратегическое место в планах компании, что неоднократно подчеркивалось в её заявлениях по этой разработке. Благодаря текущему сравнению характеристик Intel 18A и TSMC N2 можно рассмотреть возможные преимущества технологии Intel.

Во время конференции IEDM были обнародованы ключевые аспекты будущих технологических процессов, разработанных Intel и TSMC. Согласно исследованию TechInsights, технология Intel 18A выделяется способностью к более высокой производительности, в то время как TSMC N2 фокусируется на увеличенной плотности транзисторов. Учитывая, что Intel в первую очередь задействует эту технологию в своих процессорах, для компании производительность имеет больший приоритет, чем плотность транзисторов. Энергоэффективность также остается важным аспектом, однако детальная информация пока недоступна.

Уже в этом году планируется выпуск первых мобильных процессоров на основе Intel 18A под названием Panther Lake. Однако массовое применение нового технологического процесса Intel ожидается только к 2026 году, с появлением настольных процессоров серии Nova Lake.

#intel
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