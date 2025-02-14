Это позволит улучшить четкость разрешения и глубину цветопередачи

Apple собирается начать выпуск своего обновленного 27-дюймового дисплея с Mini LED-подсветкой. Данное устройство должно заменить Studio Display, выпускающийся на протяжении почти трех лет, у него останется такой же размер, однако новый дисплей сможет предложить серьезные улучшения контрастности, глубины чёрного, и в целом общей яркости.

Первый Studio Display во время старта его продаж, отставал от современных телевизоров, а также других мониторов, из-за того что в его основе были стандартные LED-технологии, неспособные к столь высокой контрастности и насыщенности изображения, как технология Mini-LED. Нововведения позволят сделать подсветку монитора гораздо более равномерной, а черные цвета глубже и контрастней во время просмотра видео. При этом у устройства уже отличная четкость разрешения и глубина цветопередачи, но к сожалению может возникать небольшая засвеченность, а также другие подобные проблемы стандартные для LED-дисплеев. Еще в обновленном мониторе от Apple будет новая встроенная камера с улучшенными характеристиками, из-за того что в его предшественнике качество камеры оставляло желать лучшего, вследствие чего Apple пришлось ради повышения ее четкости выпустить обновление прошивки.