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andr83
Samsung будет выпускать 286-слойную память в Китае, чтобы не отставать от местных производителей
Samsung опасается того, что Китай уже самостоятельно производит память эквивалентную 294-слойной, из-за чего компании приходится менять стратегию

Несмотря на введенные американцами ограничения на предоставление китайским компаниям доступа к наиболее современным технологиям производства чипов памяти, китайские производители остаются способны продолжать динамично развиваться и осваивать новые технологии.

По слухам, Samsung приходится наращивать количество слоев производимой в Китае твердотельной памяти до 286, пытаясь не проиграть конкуренцию YMTC. Так YMTC уже способна самостоятельно производить микросхемы памяти по своей компоновке сопоставимой с 294-слойной.

Самое большое производство Samsung твердотельной памяти на территории Китая находится в Сиане. Изначально компания не собиралась резко повышать количество слоев на этом китайском предприятии, однако, чтобы не отстать от местного производителя, ей пришлось увеличить количество слоев с 128 сразу до 236. На своих самых передовых предприятиях Samsung собирается производить 400-слойную память примерно осенью этого года. На китайских предприятиях в это время готовится производство от 2000 до 5000 микросхем 286-слойной твердотельной памяти в месяц.

По соглашениям с США Samsung может производить в Китае чипы памяти с количеством слоев более 200 штук, однако при этом китайские производители не могут получить доступа к технологиям производства таких микросхем памяти.

#samsung #китай
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