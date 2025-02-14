В прошлом месяце на своей космической станции "Тяньгун" Китай завершил часть исследований, касающихся искусственного фотосинтеза, благодаря чему станет возможно производить прямо в космосе столь нужный для выживания там человека кислород, и некоторые вещества входящие в состав ракетного топлива. Результаты этого эксперимента позволяют утверждать, что данный процесс гораздо более энергоэффективен по сравнению со стандартным электролизом.Выработка кислорода для дыхания и топлива для ракет и техники непосредственно на месте играет ключевую роль в освоении космического пространства, так как это гораздо менее затратно, по сравнению с их доставкой на прямую с Земли. Данные эксперименты были начаты Китаем еще около 10 лет назад в целях подготовки к созданию лунной станции.Их суть заключалась в необходимости использовать полупроводниковый катализатор вместе со специальным механизмом. В итоге из воды и углекислого газа может быть получен этилен и кислород. С другими катализаторами в такой же реакции образуются муравьиная кислота и метан. Полученную муравьиную кислоту в дальнейшем можно использовать для изготовления сахара, консервантов и как антисептик.