Прирост производительности составляет до 40%.

Последнее обновление драйвера Moore Threads, 230.40.0.1 вносит множество улучшений и новых функций, наиболее важным из которых является поддержка OpenGL 3.3. Оно имеет решающее значение, поскольку этот API ранее был несовместим с графическими процессорами MTT S70 и S80, что подчеркивает стремление MTT расширять возможности пользователей на различных платформах и в играх. Более того, обновление обеспечивает существенное повышение производительности, а также заметное увеличение частоты кадров в популярных играх. Предполагается, что Valorant получит прирост FPS на 40% при разрешении 1080p, а Project CARS — на 10%. Игровые движки, такие как CryEngine v5.7, также получают прирост производительности на 40%. Однако сообщение только о процентных улучшениях без конкретных значений частоты кадров вызывает умеренный оптимизм, поскольку ощутимое влияние еще предстоит оценить.



Не менее важным в этом обновлении является упор на стабильность: во многих популярных играх внесены улучшения, обеспечивающие более плавный и надежный игровой процесс. Такое внимание подчеркивает стремление MTT поддерживать надежную и стабильную игровую среду на операционной системе Windows 10. Интеграция 20 исправлений и текущих решений существующих проблем делает это обновление крайне важным для пользователей, стремящихся к более качественному и бесперебойному использованию графических приложений и игр. Сочетание улучшенной совместимости, повышенной производительности и повышенной стабильности в этом обновлении имеет решающее значение для пользователей, стремящихся максимально расширить графические и игровые возможности.