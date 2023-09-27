Компания Samsung объявила о разработке первого в отрасли форм-фактора модулей оперативной памяти LPCAMM, который, как ожидается, изменит рынок DRAM для ПК и ноутбуков, а возможно, даже для центров обработки данных. Инновационная оперативная память LPCAMM была протестирована на базе процессора Intel, ее скорость составила 7,5 Гбит/с.

Исторически сложилось так, что в ПК и ноутбуках обычно использовались модули LPDDR DRAM или So-DIMM на базе DDR. Хотя LPDDR компактен, он постоянно прикреплен к материнской плате, поэтому его сложно заменить. С другой стороны, модули So-DIMM можно легко подключать и отсоединять, но они имеют ограничения по производительности.

LPCAMM преодолевает недостатки как LPDDR, так и So-DIMM, удовлетворяя растущий спрос на более эффективные, но компактные устройства. Будучи съемным модулем, LPCAMM обеспечивает повышенную гибкость для производителей ПК и ноутбуков в ходе производственного процесса. По сравнению с So-DIMM, LPCAMM занимает на материнской плате до 60% меньше места. Это позволяет более эффективно использовать внутреннее пространство устройств, а также повысить производительность до 50 % и энергоэффективность до 70 %. Энергоэффективность оперативной памяти LPDDR сделала ее привлекательным вариантом для серверов, позволяя увеличить совокупную стоимость эксплуатации (TCO). Однако использование LPDDR может создать эксплуатационные трудности, например, необходимость замены всей материнской платы при обновлении оперативной памяти сервера. LPCAMM предлагает решение и этой проблемы.

«Преимущества энергоэффективности и ремонтопригодности LPCAMM делают этот новый форм-фактор переломным моментом на современном рынке ПК», — сказал Димитриос Зиакас, вице-президент по технологиям памяти и ввода-вывода компании Intel. «Мы рады стать частью нового стандарта, который позволит создать экосистему клиентских ПК и проложит путь к инновациям в более широких сегментах рынка».

«С учетом растущего спроса на инновационные решения памяти, сочетающие высокую производительность, низкое энергопотребление и гибкость использования в различных областях, ожидается, что LPCAMM получит широкое распространение в ПК, ноутбуках и центрах обработки данных», — сказал Ёнчхоль Бэ, исполнительный вице-президент по планированию продуктов памяти Samsung.

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В этом году LPCAMM будет протестирована с использованием систем нового поколения крупными заказчиками, а выход на рынок запланирован на 2024 год.

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