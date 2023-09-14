Вышло новое обновление системного программного обеспечения PlayStation 5, с поддержкой SSD до 8 Тб, а также новыми возможностями звука.

Сегодня выходит новое обновление системного программного обеспечения PlayStation 5, в котором представлены различные новые функции и опции, такие как новый звук и специальные возможности. Новое обновление было подробно описано сегодня в официальном блоге PlayStation, в котором повторено, что обновление представляет новые функции, представленные в последней бета-версии прошивки , такие как возможность использования второго контроллера DualSense и новые параметры звука, которые позволяют использовать 3D-звук на базе Tempest. 3D AudioTech можно использовать с совместимыми HDMI-устройствами с поддержкой Dolby Atmos и поддержкой твердотельных накопителей M.2 большей емкости до 8 ТБ.

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В новом обновлении системного программного обеспечения PlayStation 5 также реализована поддержка PS Remote Play для дополнительных устройств Android, таких как Chromecast с Google TV (модель 4K) и BRAVIA XR A95L. Позже в этом месяце Sony начнет внедрять новые функции приложения PS App по всему миру для iOS и Android. Дополнительную информацию по этому вопросу, а также о новом обновлении системного программного обеспечения можно найти в официальном блоге PlayStation.

Компания Sony также работает над портативным устройством PlayStation Portal, новой версией PlayStation 5 и, возможно, над моделью Pro.