HWiNFO становится вторым крупным программным обеспечением, интегрирующим последнюю версию Intel PresentMon, инструмента сбора данных для показателей, связанных с графикой.

Последняя бета-версия HWINFO 7.63.5205, которая в настоящее время доступна для загрузки, интегрировала PresentMon как часть своей 64-битной версии. Разработчик подтвердил, что не планирует интегрировать PresentMon в 32-битную версию из-за определенных ограничений 32-битных приложений. Однако 32-битная версия, скорее всего, больше не будет использоваться широко, и необходимость сбора показателей графического процессора может быть не такой важной, как другие системные метрики, которые HWiNFO все еще собирает. Новая версия PresentMon, выпущенная Intel в прошлом месяце, может похвастаться улучшенными функциями сбора данных о частоте кадров и времени кадра, а также новой метрикой под названием GPU Busy.

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В отличие от PresentMon или CapFrameX, HWiNFO предлагает полный набор диагностических инструментов, информации и данных датчиков. Он, несомненно, превосходен как более комплексный инструмент для сбора данных. Однако ему не хватает функций анализа и составления отчетов, имеющихся в CapFrameX, или функции наложения из нового PresentMon. Хорошей новостью является то, что PresentMon теперь полностью интегрирован, что устраняет необходимость загружать инструмент отдельно.