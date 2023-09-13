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TSMC рассматривает возможность расширения производственных площадок в Японии
Компания TSMC собирается расширить общее количество производственных мощностей компании, находящихся на территории Японии.

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TSMC рассматривает возможность расширения строящихся в Японии мощностей  для производства современных полупроводников. Компания строит новый завод по производству микросхем в Японии, на котором планируется производить чипы на более старых техпроцессах. По словам инсайдеров отрасли, более низкие затраты в Японии заставили руководство задуматься о расширении японского предприятия по производству чипов.

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Тайваньская корпорация в течение последних нескольких лет расширяла глобальную производственную базу, добавляя в свою производственную географию новые заводы в США, Европе и Японии. Из них сейчас дополнительное внимание уделяется заводу в Японии: TSMC в настоящее время планирует потратить на него 8,5 миллиардов долларов, чтобы начать производство продукции в следующем году. 

Согласно свежей информации TSMC считает, что построить площадку по производству чипов в Японии относительно легко и дешево. В 2021 году фирма объявила, что создает новую дочернюю компанию в Японии для строительства объекта в префектуре Кумамото на острове Кюсю. Завод будет производить 28 нм и 22 нм чипы, а инвестиции в него примут японские гиганты бытовой электроники и технологий Sony и Denso. 

Как и в США, в Японии так же имеется динамично развивающаяся промышленность, способная обеспечить устойчивый спрос на чипы TSMC. Оценка спроса на чипы является важной частью создания новых предприятий по производству чипов, поскольку инвестиционные затраты являются частью бизнес-модели, разработанной для оправдания инвестиций.

Источники полагают, что TSMC обнаружила, что затраты на строительство нового завода в Японии ниже, чем в США. Кроме того, фирму устраивает рабочая культура в стране, где работники часто работают сверхурочно. Долгие часы подходят для компании, которая предпочитает, чтобы ее машины работали непрерывно, чтобы избежать затрат на повторную калибровку в случае их остановки. 

Отраслевые инсайдеры полагают, что смета расходов TSMC на американский завод по производству микросхем оказалась неадекватной. Первоначально компания подсчитала, что строительство завода обойдется на 20% дороже; однако затраты возросли и, по оценкам, на 50% выше, чем те, которые пришлось бы понести в Японии.



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##tsmc #япония #сша
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