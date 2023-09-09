Компания AMD представила новые тонкие видеокарты Radeon Pro W7500 и Radeon Pro W7600 на архитектуре RDNA 3 с 8 ГБ памяти и возможностью разгона до 5,1 ГГц.

Компания AMD представила видеокарты Radeon Pro W7500 и Radeon Pro W7600, построенные на архитектуре RDNA 3 и техпроцессе 6 нм.

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Графический процессор Navi 33 старшей модели Radeon Pro W7600 имеет 32 основных исполнительных вычислительных блока, с 4096 потоковыми процессами, с максимальной частотой при разгоне до 2,43 МГц и 64 блоками растеризации. Видеокарта оснащена памятью GDDR6 с объемом 8 ГБ и шиной в 128 бит. Энергопотребление данной модели составит 130 Вт.

Графический процессор Radeon Pro W7500 представляет из себя урезанный Navi 32, включающий 28 основных исполнительных вычислительных блока, с 3584 потоковыми процессами и максимальной частотой в 1,7 ГГц. Видеокарта оснащена 8 ГБ памяти GDDR6 с пропускной способностью на контакт в 10,8 Гбит/с и шиной памяти в 128 бит. Ее энергопотребление должно составить около 70 Вт.

Обе новые модели несут на борту 4 разъема для подключения к монитору DisplayPort 2.1. Radeon Pro W7900 и Radeon Pro W7800 получили новые аппаратные возможности кодировщика AV1. Их возможности по кодированию и декодированию видео составляют два потока HEVC или один поток AV1. Это позволит им выдавать максимальное разрешение видео в 8К при 60 кадрах в секунду.

AMD объявила, что продажи Radeon Pro W7600 и Radeon Pro W7500 начнутся в третьем квартале 2023 года. Цена старшей модели Radeon Pro W7600 заявляется в 600 долларов, Radeon Pro W7500 должна будет стоить в районе 430 долларов.