Samsung объявила о появлении новой модели твердотельного NVMe-накопителя Samsung 990 Pro стандарта PCIe 4.0 с объёмом 4 Тб. Недавно компания рассказала, о сроках выхода SSD и его стоимости.

Модель Samsung 990 Pro объемом 4 Тб будет поставляться в двух версиях с поддержкой системы радиаторного охлаждения и без нее.

В основу новой модели будет положен контроллер памяти, созданный самой компанией Samsung на основе архитектуры Samsung Pascal, с техпроцессом 8 нм, в качестве самой памяти будет использоваться 176 слоев TLC 3D NAND. Скорость чтения составит 7540 Мбайт/с, а записи 6900 Мбайт/с. Накопитель также будет оснащен буфером с памятью LPDDR4 в 4 Гб. Скорость произвольного чтения составит до 1,6 млн операций в секунду, а записи 1,55 млн операций в секунду соответственно.

Samsung также отметила, что технология флеш-памяти NAND 8-го поколения позволяет увеличить плотность ячеек памяти, благодаря чему новый твердотельный накопитель Samsung 990 Pro объемом 4 Тб имеет односторонний форм-фактор М.2. Это делает SSD тоньше его двухсторонних аналогов. Данная особенность открывает возможность использования накопителя в ноутбуках.

Продажи Samsung 990 Pro должны начаться уже в октябре нынешнего года. Цена новинки без охлаждения ориентировочно составит 345 долларов, а стоимость накопителя с поддержкой радиаторного охлаждения будет на 10 долларов дороже.