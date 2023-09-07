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andr83 За пост начислено вознаграждение
Новый SSD Samsung 990 Pro 4 Тб выйдет уже в октябре по цене около 350 долларов
Samsung объявила о появлении новой модели твердотельного NVMe-накопителя Samsung 990 Pro стандарта PCIe 4.0 с объёмом 4 Тб. Недавно компания рассказала, о сроках выхода SSD и его стоимости.

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Модель Samsung 990 Pro объемом 4 Тб будет поставляться в двух версиях с поддержкой системы радиаторного охлаждения и без нее.
В основу новой модели будет положен контроллер памяти, созданный самой компанией Samsung на основе архитектуры Samsung Pascal, с техпроцессом 8 нм, в качестве самой памяти будет использоваться 176 слоев TLC 3D NAND. Скорость чтения составит 7540 Мбайт/с, а записи 6900 Мбайт/с. Накопитель также будет оснащен буфером с памятью LPDDR4 в 4 Гб. Скорость произвольного чтения составит до 1,6 млн операций в секунду, а записи 1,55 млн операций в секунду соответственно.
Samsung также отметила, что технология флеш-памяти NAND 8-го поколения позволяет увеличить плотность ячеек памяти, благодаря чему новый твердотельный накопитель Samsung 990 Pro объемом 4 Тб имеет односторонний форм-фактор М.2. Это делает SSD тоньше его двухсторонних аналогов. Данная особенность открывает возможность использования накопителя в ноутбуках.
Продажи Samsung 990 Pro должны начаться уже в октябре нынешнего года. Цена новинки без охлаждения ориентировочно составит 345 долларов, а стоимость накопителя с поддержкой радиаторного охлаждения будет на 10 долларов дороже.

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##интересное #технологии #ssd #samsung
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