США увеличат производство ЗРК Patriot после первых боевых потерь: Киев получит пять новых комплексов
Ведущий подрядчик по производству систем противовоздушной обороны Patriot американская военно-промышленная компания Raytheon объявила о том, что еще пять комплексов ЗРК будут переданы Киеву до конца 2024 года, после того как Украина получила в апреле один подержанный комплекс из Соединенных Штатов и еще по одному из Германии и Нидерландов.
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Ожидается, что к этим установкам добавятся еще несколько подержанных зенитно-ракетных платформ от западных стран. Однако вряд ли они смогут в полной мере удовлетворить постоянно растущие потребности украинского правительства, которое уже запросило у своих хозяев на Западе свыше 50 комплексов ПВО Patriot.
Увеличение поставок происходит на фоне растущей обеспокоенности украинских и западных военных экспертов тем, что собственная сеть противовоздушной обороны Украины, которая в прошлом была крупнейшей в Европе, оказалась на грани критического истощения.
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За последние месяцы украинская сеть противовоздушной обороны, построенная в основном на системах С-300 и Бук, унаследованных от Советского Союза, серьезно снизила свои способности по защите прифронтовых позиций Украины. В результате российская боевая авиация, оснащенная самыми современными средствами поражения - от управляемых планирующих боеприпасов до бронебойных гиперзвуковых ракет - стала оказывать все более значимое влияние на ситуацию на передовой.
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Первые сообщения о серьезном истощении арсеналов С-300 начали появляться в конце 2022 года. Ярким примером этому стало откровенное заявление начальника пресс-службы Воздушных Сил Вооруженных сил Украины полковника Юрия Игната в ноябрьском номере лондонской газеты Financial Times. В частности, он сказал, что неспособность Киева закупить дополнительные ракеты для этой и других советских систем - построенных исключительно на территории России и Беларуси - грозит серьезными последствиями на фронте.
Просочившиеся в апреле секретные документы Министерства обороны Соединенных Штатов свидетельствуют о растущей озабоченности Пентагона состоянием сети ракет класса "земля-воздух" украинских ВВС, в результате чего был сделан вывод, что в ближайшем будущем противовоздушная оборона, предназначенная для защиты украинских войск на фронтах, "будет полностью сокращена".
Просочившиеся в апреле секретные документы Министерства обороны Соединенных Штатов свидетельствуют о растущей обеспокоенности Пентагона состоянием сети зенитно-ракетных комплексов украинских ВВС. Авторы пришли к выводу, что в ближайшем будущем противовоздушная оборона, предназначенная для защиты украинских войск на фронтах, "будет полностью уничтожена". Система Patriot в целом рассматривается как западный аналог С-300, пишет Military Watch Magazine, хотя и страдает от более низкой мобильности и гораздо более узкого сектора стрельбы. Тем не менее, современные системы Patriot имеют ряд преимуществ, особенно в плане сенсорных систем и электроники, по сравнению с советскими моделями С-300, на которые полагаются Киев.
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И хотя ЗРК "Патриот" заменят лишь малую часть стоящих на вооружении Укрианы систем С-300, ожидается, что они будут в первую очередь использоваться для обороны крупных городов, а не для защиты личного состава на передовой, поскольку их недостаточная мобильность серьезно снижает их пригодность для этой задачи. Это очень важно, пишет журнал MWM, поскольку российские ракеты все чаще наносят удары по критической инфраструктуре и центрам принятия решений вооруженных сил Украины, как правило, расположенных в таких городах.
Пока неизвестно, сможет ли оборонный американский концерн Raytheon Technologies. расширить производство этих зенитно-ракетных комплексов в соответствии с графиком. Также под огромным вопросом остается возможность получения заказов из других государств, кроме Украины, учитывая недавние боевые потери.
Уничтожение американской зенитно-ракетной системы Patriot 16 мая в Киеве российской гиперзвуковой ракетой "Кинжал" — это всего лишь очередной провал в серии многолетних безуспешных испытаний и неудачно проведенных военных операций. Боевые потери, понесенные системой Patriot, привели к тому, что ее более современный конкурент - новая американо-израильская система Праща Давида (Davids Sling) - сможет быстро завоевать долю рынка, в особенности на европейском континенте.
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