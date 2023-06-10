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На фоне прорыва плотины Каховской ГЭС и затопления огромных территорий по обе стороны Днепра, Китай, похоже, решил подготовиться заранее к подобным ситуациям заранее, прибегнув к технологии, которой он овладел в совершенстве, - использованию беспилотных летательных аппаратов.

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Каховская гидроэлектростанция является шестой и самой нижней станцией на реке Днепр. Она обеспечивает разгрузку энергетических пиков в системе, а воды Каховского водохранилища питают засушливые регионы Херсонской области и Крымского полуострова. Интернет-издание "Известия".

Недавно китайские военные и гражданские специалисты провели репетицию спасательной операции с использованием квадрокоптеров сверхтяжелого класса. Эксперты смоделировали наводнение случившееся в результате "переполнения" водохранилища. Эксперимент проводился на территории выставочного комплекса Hejiang Garden Expo в городе Хэчжоу (провинция Гуанси). В рамках учений военные и гражданские команды по борьбе с наводнением провели "мульти-субъектную спасательную операцию высокой интенсивности".

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Учения были направлены на отработку "способности местных военных подразделений к ликвидации последствий стихийных бедствий". В ходе операции использовались беспилотные летательные аппараты для самых разных задач, включая поиск оказавшихся в водяной ловушке людей, доставку гуманитарных грузов и транспортировку пострадавших

Более того, демонстрируя стремление к дальнейшей интеграции военного и частного секторов, Народно-освободительная армия (НОАК) согласно сообщениям, "продолжила работу с крупнейшими высокотехнологичными компаниями региона, пытаясь получить как можно больше информации о работе современных беспилотных систем".

Как проводятся учения по спасению людей во время наводнения?

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В ходе имитационных учений, спасатели отработали тренировочный сценарий по ликвидации последствий наводнения, а именно оказания помощи трем людям, упавшим в воду. Для этого были задействованы беспилотные летательные аппараты (БПЛА), "передававшие изображения в режиме реального времени".

"Милицейский беспилотный летательный аппарат сбросил спасательные средства людям, упавшим в воду. Через несколько минут к месту бедствия прибыл спасательный катер, а медицинская бригада уже готовилась к приему пострадавших", - говорится в сообщении.

Беспилотник поднял в воздух спасательный круг, подлетел к упавшему в воду человеку и с малой высоты аккуратно сбросил его в воду. Буквально, в тот же момент к пострадавшему направилась надувной катер. Когда до места бедствия оставалось метров десять, в воду прыгнул спасатель со страховочной веревкой. После того, как страховочный трос был закреплен на спасательном круге, второй спасатель быстро втащил утопающего в лодку. Затем ему была оказана медицинская помощь и проведена хирургическая операция в "безопасной зоне".

В то время как огромные территории по обе стороны Днепра оказались затоплены в результате разрушения плотины Каховской ГЭС на юге Украины, Китай, похоже, уже подготовился к подобным ситуациям, прибегнув к технологии, которой он овладел в совершенстве, - использованию беспилотных летательных аппаратов. На фотографии мужчина сидит на своем автомобиле в пострадавшей от наводнения южной части Украины после взрыва плотины в Новой Каховке. Источник: ТАСС

Квадрокоптер доставил травмированных людей в безопасное место

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Неизвестно, в какой момент квадрокоптер был использован для эвакуации пострадавшего (роль которого выполнял специальный тренировочный манекен). Но, судя по фотографиям и учитывая общую практику применения беспилотников в спасательных операциях, он, вероятно, использовался на небольшом участке рядом с зоной затопления или в базовом лагере, расположенном дальше от места происшествия и гораздо выше уровня воды.

Тяжелый транспортный беспилотник предназначен для перевозки людей между такими отрядами в районах, пострадавших от наводнения, а также между крупными медицинскими и логистическими базами "в глубоком тылу". Кроме того, такие БПЛА могут перевозить в обе стороны различные материалы и оборудование для оказания помощи, в том числе спасательный инвентарь, для передовых отрядов.

В таких операциях раскрывается все разнообразие навыков, необходимых операторам современных БПЛА – знание особенностей радиосвязи, согласованность действий и навыки управления цепочками поставок.

Британские военные провели испытания беспилотных летательных аппаратов для эвакуации раненых с поля боя.

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В июле 2021 года британские военные протестировали систему TRV-150 производства компании Malloy для транспортировки крови и боеприпасов на поле боя. В рамках программы Autonomous Advance Force 4.0 было использовано шесть БПЛА средней грузоподъемности. "Перед операторами дронов была поставлена тактическая задача - снабдить коммандос всем необходимым, от боеприпасов до запасов донорской крови ", - говорится в релизе Королевского военно-морского флота.

Интересно, что наряду с TRV-150 использовались и другие подводные и надводные беспилотные платформы, а также барражирующие боеприпасы. Все эти дроны выполняли самые разнообразные задачи - от подводного сканирования в поисках мин до атак на объекты противника, в том числе на системы противоракетной обороны и радиолокационной разведки.

Дроны для логистики и транспортировки грузов открывают новые возможности.

Дроны, подобные T-650 или китайскому сверхтяжелому квадрокоптеру - даже если они будут работать в полуавтономном режиме, перемещаясь по заданным маршрутам, - могут значительно улучшить тактическое снабжение, логистику и даже медицинскую эвакуацию. Это позволит снизить совокупную нагрузку на наземные войска при выполнении пусть небольших, но критически важных задач.

Даже если БПЛА не смогут полностью заменить человека, выполнение ими определенных задач в менее сложных и менее интенсивных боевых режимах позволит высвободить критически важную рабочую силу, выполняющую роль мощного мультипликатора. Естественно, что благодаря такому применению появляется возможность для дальнейшего технического и концептуального развития беспилотных технологий.

Тяжелые беспилотные квадрокоптеры, транспортирующие пострадавших от наводнения "людей". Оператор дрона в "тяжелой" амуниции (вид со спины), с оборудованием для дистанционного управления дроном, стоит рядом с квадрокоптером, в кабине которого находится учебный манекен. Источник: China Military Online

При этом не следует забывать, что использование беспилотников, несмотря на их уязвимость, создает дополнительную угрозу на поле боя. Беспилотные рои способны серьезно усложнить выполнение задач противнику, заставляя его, в свою очередь, выбирать между БПЛА и другими боевыми подразделениями. Наконец, нельзя игнорировать биологическое преимущество, заключающееся в абсолютном отсутствии усталости БПЛА, которая так или иначе сказывается на морально-психологическом состоянии личного состава, особенно в условиях высокоинтенсивного боя.

Один оператор БПЛА, возможно, из логистических подразделений сухопутных армий, может легко управлять целым роем дронов. Обмениваясь информацией друг с другом, такие дроны могут быть направлены в удаленные районы, доставляя термосы с кровью, боеприпасы или продовольствие. Смогут ли "логистические беспилотники" позитивно повлиять на исход сражений и снизить нагрузку на живую силу, нам только предстоит узнать. Но, тем не менее, при условии гармонизации технологий и экономики за ними стоит многообещающее будущее.