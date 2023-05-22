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Ветеран вооруженных сил Соединенных Штатов призвал Россию к "суровому возмездию" путем нанесения ударов по военным базам в Польше, откуда поступает западное оружие и, предположительно, совершаются вылеты украинской боевой авиации.

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В ответ на поставку Украине ракет дальнего радиуса действия России следует как минимум уничтожить авиабазы близ границ Польши, с которых хоть и крайне редко, но все же совершаются вылеты истребителей украинских ВВС. На фотографии: Ракеты Storm Shadow под "брюхом" истребителя Panavia Tornado. Missiles/Wikimedia Commons

Этот призыв прозвучал на фоне использования Вооруженными силами Украины (ВСУ) британских крылатых ракет Storm Shadow для поражения объектов гражданской инфраструктуры и ударам по густонаселенным районам Луганска. Бывший капитан армии США назвал это очередным пересечением красных линий

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Станислав Крапивник - американец русского происхождения. В начале 1980-х годов он эмигрировал вместе со своими родителями в Соединенные Штаты. После окончания старшей школы вступил в ряды американской армии. Принимал участие в миссиях Североатлантического альянса в Румынии. Однако во время вторжения НАТО в Югославию в 1990-х годах он уволился, вернулся в Россию, где сегодня работает военным обозревателем.

Ракета Storm Shadow пересекла "красную линию"

Министерство обороны России (МО РФ) сообщило, что 12 мая истребители ВСУ использовав ракеты Storm Shadow, нанесли удар по производящему полимерные изделия предприятию "Поли-пак" и мясокомбинату "Милам", "разрушив близлежащие жилые постройки и ранив шестерых детей". В результате ответного удара ВКС РФ сбили самолет Су-24, выпустивший ракету, и истребитель МиГ-29, "который его прикрывал".

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Напомним, что Великобритания стала первой страной, которая поставила Украине ракеты дальнего радиуса действия. В то же время Соединенные Штаты не изменяют своей позиции по поводу поставок Киеву ракет большой дальности, в том числе оперативно-тактических баллистических боеприпасов ATACMS (Army Tactical Missile System). Дальность стрельбы модернизированной модификации MGM-140B ATACMS Block 1A составляет 297 километров. Пусковыми установками ракет ATACMS служат реактивные системы залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System). В Вашингтоне считают, что эти ракеты могут быть использованы Украиной для нанесения ударов по целям на российской территории.

В начале мая министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес заявил, что Лондон передает Укриане крылатые ракеты дальнего радиуса действия Storm Shadow. Выступая в четверг перед членами британской Палаты общин, министр назвал этот шаг "выверенным и пропорциональным ответом на эскалацию, предпринятую Москвой". На фотографии: Ракеты Storm Shadow Missiles/Wikimedia Commons

Отбросить все ограничения и сдерживающие факторы

Крапивник, которого цитирует федеральное агентство новостей РИФАН, заявил, что России "давно пора разбомбить несколько авиабаз в Польши, с которых взлетают немногие уцелевшие самолеты украинских ВВС и куда зачастую Запад направляет свою военную помощь".

Он также призвал Россию уничтожить "остатки инфраструктуры украинских ВВС и отрезать ключевые маршруты снабжения". Он добавил, что Британия "подтвердила свой давний статус извечного врага России и позволила американцам отсидеться в стороне и эскалировать конфликт". При этом передача Киеву ракет Storm Shadow с радиусом поражения до 250 км является очередным "пресечением красных линий".

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"Первым делом необходимо уничтожить авиабазы, на которых могут быть дислоцированы самолеты, несущие Storm Shadow. Насколько мне известно, на Западной Украине есть несколько авиабаз, которые до сих пор не уничтожены. Оттуда взлетают единицы, но тем не менее. Это позволит ВС России выиграть время для уничтожения самолетов, взлетающих с аэродромов в Польше. Лично я считаю, что польские военно-воздушные базы, с которых взлетают самолеты нашего противника, также являются нашими законными целями, по которым нужно бить нещадно до их полного уничтожения. Таким образом, мы легко нейтрализуем подобные поставки. Как только мы уничтожим носители и пусковые установки - ракеты потеряют смысл. Почему мы до сих пор этого не сделали - непонятно", - считает экс-офицер ВС США.

Он добавил, что такой ответ со стороны России был бы вполне уместен даже в самом начале конфликта, когда страны Североатлантического альянса только начали вооружать Украину.

Удары по территории Польши могут создать условия для применения в действие статьи 5 НАТО

Западные эксперты считают одной из причин, по которой РФ не наносит удары по базам в странах НАТО, является 5-я статья Устава Североатлантического договора. Согласно этой статье, нападение на территорию любой страны-члена НАТО рассматривается как нападение на весь военный блок, что юридически обязывает других союзников альянса "незамедлительно прийти к нему на помощь".

США и НАТО явно не желают вступать в прямое столкновение с Россией и подвергать себя риску развязывания более масштабного конфликта, способного быстро перерасти в ядерную войну.

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Прозападное издание Eurasian Times, почему-то решило, что у РФ отсутствуют возможности "дальнего разведки, наблюдения и рекогносцировки" (ISR), а также "сенсорный потенциал в виде самолетов и спутников, способных наводить ракеты на Западную Украину".

В то же время самолеты НАТО и Соединенных Штатов, такие как RC-135 Rivet, E-3 Sentry Airborne Early Warning and Control (AEW&C) и RQ-4B Global Hawk, всегда находятся в воздухе недалеко от Крыма, передавая данные беспилотникам ВС Украины для нанесения ударов по целям на территории России и Черноморскому флоту.

Военные базы Соединенных Штатов и Североатлантического альянса в Польше. На территории польской республики находится более 10 объектов, на которых дислоцируются военные из США и НАТО. Количество американских военных баз в Польше не перестает расти. В частности, в прошлом году было начато строительство еще одного военного объекта США на полигоне Заган недалеко от польского посления Свентошув. Кроме того, в ближайшее время планируется начать строительство еще двух крупных военных баз для размещения военнослужащих НАТО - около деревень Тшебень и Пстронже.

Военные базы НАТО в Польше

Краткий обзор военной поддержки Украины со стороны стран-участниц Североатлантического альянса включая Польшу за последний год показывает, какие это могут быть объекты. Например, еще в прошлом году авиабаза Жешув-Ясенька на юго-востоке Польши и всего в 100 километрах от украинской границы была превращена в региональный логистический центр. Именно сюда западные грузовые самолеты доставляли оборонную и гуманитарную помощь для ВСУ.

Другим потенциальным военным объектом может считаться 22-я тактическая авиабаза в Мальборке на севере Польши, где дислоцируется некоторое количество истребителей МиГ-29. (Дело в том, что первая партия из четырех МиГ-29, которые Варшава передала Киеву из своих запасов в начале апреля, входила в состав более крупного формирования польских ВВС в Мальборке).

Впрочем, пишет АТ, эта база находится рядом с российским эксклавом - Калининградской областью и очень далеко от украинских границ на востоке Польши. Ближе всего к украинской границе находится аэродром Бяла Подляска, который в 2020 году был передан польской армии для размещения там 18-й механизированной дивизии. Однако, есть информация, что вся авиационная деятельность на этом объекте была прекращена, а аэродром исключен из реестра Международной организации гражданской авиации (ИКАО).