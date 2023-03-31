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ВСУ столкнулись с огромными потерями из-за новой тактики ВКС России. Около десяти российских Cy-35 неделю назад произвели сброс 11 управляемых авиабомб на укрепрайоны противника в Сумской области, успешно избежав зоны действия украинских систем ПВО. 28 марта истребительная авиация России повторила новую тактику, атаковав цели в Белополье Сумской области.

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Ранее в Вашингтоне назвали российский Cy-35 бесценным военным активом Вооруженных Сил Российской Федерации. На фото Су-35. Journal Bulgarian Military

На Украине заявили, что Су-35 летают слишком высоко и не попадают в зону действия средств противовоздушной обороны ВСУ. Российские самолеты сбрасывают управляемые крылатые авиабомбы, и это серьезная проблема для украинской армии. Во всем этом "хаосе" попытался разобраться, пресс-секретарь командования украинских Военно-воздушных сил ВВС Украины Юрий Игнат.

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30 марта, он выступил в эфире одного из украинских телеканалов. По его словам, местные системы воздушного противодействия не способны противостоять сброшенным авиабомбам ВКС России. "Российские истребители сбрасывают управляемые боеприпасы, не входя в зону поражения украинских систем ПВО", -заявил спикер Воздушных сил ВСУ. Юрий Игнат признал, что это новая угроза, описав происходящее как "500-килограммовые бомбы, способные пролететь расстояние в десятки километров...".

Киев фиксирует такие атаки не в первый раз

Первые сообщения о применении управляемых аэродинамических боеприпасов появились в конце прошлого года. Однако с тех пор тактика ВКС России несколько изменилась и теперь со слов высших офицеров ВСУ является не просто угрозой, но и огромной проблемой украинской обороны.

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Находясь вне зоны действия систем противовоздушной обороны ВСУ, Су-35 успешно наносят удары по позициям украинских националистов управляемыми авиационными боеприпасами. Journal Bulgarian Military.

Фугасная авиационная бомба ФАБ-500М-62 довольно уникальный боеприпас. Его может нести не только Су-35, а практически любой боевой самолет России. Чтобы переделать "тупые" свободнопадающие бомбы в управляемые боеприпасы на них устанавливается один или несколько спецмодулей, состоящих из системы раскрывающихся крыльев, блоков системы управления, инерциальной навигации и спутниковой коррекции. В принципе, такое решение не является чем-то новым, многие вооруженные силы Запада используют комплекты, способные превратить сброшенные бомбы в корректируемые авиационные боеприпасы.

Напомним, что Украина также недавно получила подобное оборудование, а именно американские комплекты JDAM. Однако пока неясно, с каких носителей ВСУ будут запускать свои управляемые бомбы.

Сложная для Киева ситуация

На Украине заявили о сложной для Киева ситуации в зоне СВО. Хотя ЦИПСА пытается всем доказать об успешном применении бомб JDAM по позициям ВС России в районе Артёмовска (Бахмута), для ВВС Украины ситуация складывается не лучшим образом. И в подтверждение этих слов Юрий Игнат вновь обратился к западным кураторам с призывом прислать боевые самолеты.

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"Сейчас нашим ВВС нужны западные многоцелевые истребители", - заявил Игнат 30 марта во время своего телеинтервью. По его словам, именно это поможет Украине успешно противостоять новой тактике Вооружённых Сил Российской Федерации.

Игнат подчеркнул, что, помимо истребительной авиации, следует продолжать поставки дополнительных комплексов противовоздушной обороны.

Кстати, в конце прошлого месяца Киев получил из США бомбы высокой дальности GLSDB. Максимальная радиус поражения такими снарядами достигает 150 км, что в почти в 2 раза больше, чем у боеприпасов, которыми Пентагон снабжал ВСУ до сих пор. К большому сожалению Запада, "русские уже научились успешно их перехватывать". Более того, на днях российские ПВО впервые за время специальной военной операции сбили в воздухе новую украинскую ракету "Гром-2".

По своему боевому потенциалу многоцелевой истребитель Су-35 ВКС России является прямым конкурентом американским F-35 Lightning II и McDonnell Douglas F-15E Strike Eagle. На фото Су-35. Journal Bulgarian Military

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А в это время в США... По данным Министерства обороны Соединенных Штатов, только 160 из 540 истребителей F-35 Lightning II находятся в полной боеготовности.

По данным оборонного ведомства, уровень боеготовности американских малозаметных самолетов пятого поколения F-35 Lightning II существенно ниже целевого показателя в 65%. По словам руководителя программы F-35, генерал-лейтенанта американских ВВС Майкла Шмидта, такое положение дел "неприемлемо". Шмидт заявил, что по состоянию на февраль 2023 на вооружении США находилось около 540 истребителей F-35, при этом более половины из-них совершенно не пригодны для выполнения боевых задач.

Свою точку зрения генерал-лейтенант Майкл Шмидт изложил в среду во время слушаний в авиационном подкомитете комитета палаты представителей Соединенных Штатов по делам вооруженных сил. Он заявил, что количество самолетов, способных в полном объеме выполнять свои функции (полная боевая готовность), составляет менее 30% (около 160 истребителей) по сравнению с общим парком из 540 самолетов пятого поколения F-35.

Он добавил, - "Боевая готовность флотилии F-35 находится на недопустимо низком уровне. Наша приоритетная задача - максимально увеличить этот процент. Необходимо повысить уровень боеготовности как минимум на 10% в течение ближайших 12 месяцев".

Проблемы

Как уже отмечалось выше, доля полнофункциональных самолетов в парке американских F-35 сегодня составляет не более 30%. В 2020 году этот же показатель составлял 39 процентов. Разумеется Пентагон, не объясняет причину снижения боевой готовности своих самолетов.

Как уже отмечалось выше, доля полностью "работоспособных" самолетов в парке американских F-35 сегодня составляет не более 30%. В 2020 году этот же показатель составлял, немногим более 39 процентов. Разумеется Пентагон, не объясняет причину снижения боеготовности своих истребителей. По мнению специалистов, существенное влияние на это показатель оказывает более быстрый, по сравнению с ожидаемым, выход из строя деталей и двигателей летательных аппаратов пятого поколения.

Во время анализа презентации Pratt & Whitney 2022 комиссия подкомитета обратила внимание на тот факт, что компания "Пратт энд Уитни" практически все свои двигатели поставляет с опозданием. А разработанная компанией Lockheed Martin система энерго- и терморегулирования, отвечающая за охлаждение двигателя, работает неэффективно, что ведет к значительному сокращению срока службы силовых агрегатов.

Тем не менее, в США с гордостью заявляют, что F-35 остается "самым крутым" истребителем 5-го поколения в мире. По мнению Пентагона, главным аргументом в пользу сохранения этого титула является отсутствие второго самолета пятого поколения, совместимого с системами НАТО и способного поставляться другим зарубежным партнерам.