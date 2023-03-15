Роботы "EELS" готовы к ведению подземной войны

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Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Змееподобный робот может снабдить вооруженные силы технологиями, способными изменить характер туннельной (подземной) войны. Изображение роботизированной системы Exobiology Extant Life Surveyor (EELS), разрабатываемой под эгидой Пентагона и НАСА - Credit NASA/JPL-CalTech. National Aeronautics and Space Administration, NASA Journal National Defense Magazine.

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Exobiology Extant Life Surveyor - или EELS — это мобильный разведывательный инструмент, предназначенный для ведения разведки в экстремальных условиях, недоступных для большинства наземных роботов. По словам Масахиро Оно, главного разработчика проекта EELS, расположенного в Лаборатории реактивного движения NASA в Пасадене, штат Калифорния, EELS предназначен для перемещения в воде, песке, скалах и льду.

Несмотря на то, что это устройство было задумано для исследования инопланетных миров, оно вполне может оказаться пригодным и для военных целей, потому что "никогда точно не знаешь, какие условия окружающей среды тебя там поджидают" и "какой тип мобильности будет наиболее оптимальным", - сказал Оно в кулуарах Научно-технического форума Американского института аэронавтики и астронавтики в Нэшнл-Харбор, штат Мэриленд. Он добавил, что эта платформа предназначена для местности, недоступной для гусеничных или колесных наземных роботизированных технологий.

Платформа состоит из многочисленных идентичных сегментов, сцепленных воедино и образующих подвижную змееподобную конструкцию, приводимую в движение двигательными механизмами и системами связи. Работающие в гармонии сегменты представляют собой своеобразные гусеницы с механизмами захвата, которые позволяют устройству передвигаться под водой.

На конференции также была продемонстрирована технология дополненной реальности, в которой система EELS "змеилась" по марсианской поверхности, пробираясь через огромные расщелины ледяных туннелей и даже спускаясь в океанические воды Красной планеты. Возможно, мечтают в Пентагоне, в недалеком будущем, по мере развития проекта, в систему будут заложены возможности прохождения подземных пещер и туннелей - веками использовавшихся при ведении туннельной войны - которые служили для хранения ядерных боеприпасов, подрыва оборонительных сооружений или для укрытия врагов.

Институт современной войны в Вест-Пойнте в 2019 году опубликовал статью " My Underground Warfare Wishlist" (Мой список желаний для ведения подземной войны). На первом месте в этом рейтинге - эффективная маневренность в подземных пустотах.

Члены команды EELS, Петр Гаврилов и Филипп Този, производят предварительные измерения перед первым ночным испытанием на катке в Пасадене - Credit NASA/JPL-CalTech. National Aeronautics and Space Administration, NASA Journal National Defense Magazine.

В статье говорится, что в большинстве крупных городских районов под заданиями и улицами находится целый подземный мир, включая транспортные и телекоммуникационные туннели. По мере развития технологий адаптивность и маневренность в подземных условиях будут становиться все более актуальными, так же, как и система EELS.

По данным НАСА, к концу 2024 года робот EELS должен пройти обширные лабораторные и полевые испытания в условиях наземной среды.

Источники и ссылки: Journal National Defense Magazine, Portal The Jasper Planetarium, National Aeronautics and Space Administration, NASA)

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1. (https://www.nationaldefensemagazine.org/articles/2023/3/14/robotic-eels-ready-for-tunnel-warfare)

2. (https://jasperdarksky.travel/blog-2/robotic-snake-coming-to-a-glacier-near-you/)

3. (https://www.jpl.nasa.gov/jpl-and-the-community/lecture-series/the-von-karman-lecture-series-2023/march-2023-to-boldly-go-where-no-robots-have-gone-before-solar-system-exploration-with-autonomous-robots-at-jpl)