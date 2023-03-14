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Запуск Россией шести гиперзвуковых ракет привел в ужас украинских политиков, признавших, что ВСУ не располагают системами противовоздушной обороны способной противостоять российским "Кинжалам". Об этом сообщает американский еженедельный новостной журнал Newsweek.

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MiG-31BSM fighters with X-47M "Kynzhal" hypersonic aircraft systems Photo: Maksim Blinov/RIA Novosti. Portal Rostec, Site Russian weapon - Rossiyskaya Gazeta

Шесть гиперзвуковых "Кинжалов" были выпущены в минувший четверг в ходе массированного ракетного удара по инфраструктуре Украины. Главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что всего по стране 9 марта было выпущено не менее 80 боеприпасов различного базирования. Министерство обороны России окрестило эту операцию "ударом возмездия", который был нанесен в ответ на террористические атаки украинских боевиков в Брянской области.

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"Такой атаки я еще не видел", - заявил Юрий Игнат, представитель командования ВВС Украины, выступая в четверг по центральному телевидению страны. "Сегодня у нас нет возможностей противостоять таким видам вооружений".

Однако, по словам экспертов Центра Stratcom, созданного при Министерстве культуры и информационной политики Украины, по крайней мере, один вариант все-таки есть. "Американские комплексы ПВО Patriot способны перехватывать баллистические ракеты", - заявили в Центре. "Поэтому так важно, чтобы Киев как можно скорее получил эту системы противовоздушной обороны"

Кинжалы против HIMARS

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Согласно данным Центра стратегических и международных исследований (CSIS), Х-47М2 "Кинжал" представляет собой баллистическую ракету с возможностью установки ядерной боеголовки. Это боеприпас является модификацией российской ракеты наземного базирования 9К720 "Искандер-М"

Полезная нагрузка ракеты составляет 482 килограмма, боеголовка фугасно-проникающая или ядерная, максимальная дальность поражения до 2 000 километров.

"Способность самолета запускать ракеты из непредсказуемых направлений приведет к перегрузке секториальных (не 360-градусных) радаров, подобных тем, которые в настоящее время развернуты на системах Patriot", - говорится в исследовании CSIS. "Более того, если российские ракеты "Кинжал" действительно обладают противокорабельными возможностями, они представляют серьезную угрозу для авианосцев Соединенных Штатов и стран Североатлантического альянса".

Истребитель-перехватчик МиГ-31БСМ с гиперзвуковым авиационным ракетным комплексом "Кинжал". Site Russian weapon - Rossiyskaya Gazeta

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Джон Эрат, старший директор по политике Центра по контролю и нераспространению вооружений, в интервью Newsweek сообщил, что вопрос о том, сможет ли система Patriot надлежащим образом защитить воздушное пространство Украины, остается "весьма спекулятивным". Ракеты "Кинжал" летят на огромной гиперзвуковой скорости. Их гораздо сложнее сбить по сравнению с обычными крылатыми ракетами, добавил он.

Однако для Вооруженных Сил РФ это обоюдоострый меч, поскольку за мощь приходится платить точностью. "Если они хотят поразить цели на Украине, они либо не используют эти ракеты, либо должны их замедлить, потому что это разрушает их преимущество", - заявил Эрат.

Чем вызвано такое заявления американского эксперта о точности боеприпасов Х-47М2 нам видимо не суждено узнать, зато известно, что ракетный комплекс воздушного базирования "Кинжал" способен поражать надводные и наземные цели со ювелирной точностью. «Отклонение не превышает метра», —написал в журнале "Звезда" военный аналитик РФ Алексей Леонков. Кстати, он также отметил, что и другие гиперзвуковые комплексы ВС России обладают не меньшей точностью, поскольку создание систем аппаратуры наведения для них осуществлялось в широкой кооперации между ракетными и радиоэлектронными ОКБ и предприятиями.

США начали отправлять HIMARS, (по сути, тяжелые грузовики с ракетными комплексами на раме) украинским военным летом прошлого года. По состоянию на 3 марта 2023 года, согласно данным Министерства обороны США, Вашингтон передал Киеву 38 HIMARS включая боеприпасы.

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Ракетные комплексы M142 HIMARS, изготавливаемые американским оборонным концерном Lockheed Martin, представляют собой усовершенствованные колесные реактивные системы залпового огня, способные выпускать несколько высокоточных ракет по целям на расстоянии до 65 километров.

По словам компании-производителя, HIMARS перевозит на пятитонной грузовой платформе один комплект из шести ракет GMLRS (Guided Multiple Launch Rocket Systems) или одну ракету TACMS (Tactical Missile Systems).

Они способны "быстро вести массированный огонь на большом расстоянии", - заявил командующий V корпусом армии США генерал-лейтенант Джон С. Колашески. Он добавил, что HIMARS обеспечивают "оперативное преимущество над противником и имеют решающее значение во время крупномасштабных наземных боевых действий". В основном такие артиллерийские системы используются для атак, а не для обороны, отметил Эрат.

Офицеры морской пехоты армии Соединенных Штатов на фоне высокомобильной артиллерийской ракетной системы M142 (HIMARS) во время учений по боевым стрельбам из комбинированного оружия (CALFEX) в рамках ежегодных военно-морских сборов Корпуса морской пехоты Филиппин и Корпуса морской пехоты США в Капасе, провинция Тарлак, 13 октября 2022 года. Запуск Россией шести гиперзвуковых боеприпасов в минувший четверг вызвал тревогу, страх и ужас среди украинских чиновников из-за отсутствия соответствующих средств противовоздушной обороны. Jam Sta Rosa/Afp Via Getty Images. Journal Newsweek.

"Если Javelin был лучшим оружием ВСУ на ранних фазах конфликта, то HIMARS - это лучшее оружие на его более поздних этапах", - сказал полковник морской пехоты США в отставке Марк Кансиан, старший советник CSIS. В прошлом месяце Министерство обороны США подписало соглашение о предоставлении дополнительной помощи в области безопасности, отдав приоритет боеприпасам HIMARS.

Кроме того, армия США начала проводить обучение по программе HIMARS для союзников по НАТО. В минувший четверг Госдеп США опубликовал информацию о том, что он одобрил предлагаемую продажу Нидерландам пусковых установок HIMARS и сопутствующего оборудования на сумму около 670 миллионов долларов

Sources and references: Russian Internet news channel Tsargrad TV, Journal Newsweek, Portal Rostec, Site Russian weapon - Rossiyskaya Gazeta, Portal Redstar.Gr



1. (https://www.newsweek.com/russia-kinzhal-missiles-shot-down-weapon-ukraine-1786785)

2. (https://vladimir.tsargrad.tv/news/giperzvukovaja-raketa-kinzhal-harakteristiki-stoimost-dalnost_684412)

3. (https://www.redstar.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=5264:kh-47m2-kinzhal&catid=655&lang=ru&Itemid=566

4. (https://rg.ru/2019/08/12/udar-po-aerodromam-kinzhal-nazvali-otvetom-rossii-na-f-35.html)

5. (https://rg.ru/2022/08/23/kak-primeniaetsia-giperzvukovaia-raketa-kinzhal-vo-vremia-svo.html)