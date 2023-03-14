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"Путь к финансовой многополярности будет долгим и тернистым": Академик РАН Сергей Глазьев

В приступе русофобской истерии США разыграли своего последнего туза в гибридной войне против России
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Штаб-квартира Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) в Москве, связанная с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), является, пожалуй, одним из самых важных узлов зарождающегося многополярного мира.Сергей Глазьев: В приступе русофобской истерии правящая элита США разыграла своего последнего "козырного туза" в гибридной войне против России. "Заморозив" российские золотовалютные резервы на депозитных счетах западных центробанков, финансовые регуляторы США, ЕС и Великобритании подорвали статус доллара, евро и фунта стерлингов как мировых резервных валют. Этот шаг резко форсировал продолжающийся демонтаж основанного на долларе экономического миропорядка.

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Именно там произошла встреча известного бразильского журналиста и геополитического аналитика Пепе Эскобара с доктором экономических наук, членом Коллегии (министром) по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергеем Глазьевым, у которого The Cradle раннее уже брал эксклюзивное развернутое интервью, посвященное геоэкономической многополярности.

Вместе с Глазьевым в беседе принял участие главный советник по экономическим вопросам Дмитрий Митяев, который также является секретарем совета по науке и технологиям Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). В состав ЕАЭС и ЕЭК входят Россия, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Армения. В настоящее время эта группа занимается заключением ряда соглашений о свободной торговле между странами Западной и Юго-Восточной Азии.

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 Беседа проходила без протокола, в свободной форме и по существу. Изначально было предложено несколько тезисов, касающихся дискуссий между ЕАЭС и Китаем о создании новой валюты, обеспеченной золотыми запасами или запасами других ценных ресурсов в обход доллара США. А также о реальной возможности того, чтобы Евразийский экономический союз, Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) и БРИКС+ приняли единый формат валюты.

Глазьев подчеркнул, что Европейское экономическое сообщество не может требовать от стран-членов проведения конкретной экономической политики. Действительно, есть серьезные предложения по созданию новой валюты, но окончательное решение зависит от лидеров пяти постоянных членов. Это подразумевает наличие политической воли, которая в конечном итоге должна быть сформирована Россией, на долю которой приходится более 80 процентов торговли ЕАЭС.

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Вполне вероятно, что этот процесс получит дополнительный импульс после визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву 21 марта, в рамках которого он проведет всесторонние стратегические переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

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Говоря о событиях на Украине, Глазьев отметил, что в нынешней ситуации Китай извлекает огромную выгоду, поскольку его экономика не попала под санкции США и Евросоюза - по крайней мере, пока. Сейчас Пекин покупает российскую нефть и газ по существенно более низким ценам. Средства, которые Россия теряет на продажах энергоносителей в ЕС, необходимо будет компенсировать за счет строящегося трубопровода "Сила Сибири II", который протянется из России в Китай через Монголию. Однако это займет еще несколько лет.

Глазьев в общих чертах обрисовал возможность проведения аналогичных дискуссий о введении новой валюты в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), предупредив, что препятствия могут оказаться гораздо серьезнее. В данном случае все будет зависеть от политической воли России и Китая, а именно совместного решения председателя Си и Владимира Путина, разумеется, при участии Индии, а также богатого энергоресурсами Тегерана, который станет ее полноправным партнером.

Единственное, что на данный момент выглядит более-менее реально — это увеличение двусторонней торговли в национальных валютах между Россией и Китаем, Россией и Индией, Ираном и Индией, Россией и Ираном, Китаем и Ираном.

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По сути, Глазьев не рассматривает Россию, попавшую под жесткие санкции Запада, в качестве лидера в создании новой мировой финансовой системы. Возможно, эта роль достанется Китаю в рамках Глобальной инициативы по безопасности. При этом неизбежным представляется разделение на два основных блока: долларизованной зоны - с интегрированной в нее еврозоной - и глобального Юга с новой финансовой системой и новой торговой валютой для международной торговли. На внутреннем рынке экономики отдельных государств будут продолжать вести бизнес в своих национальных валютах.

Ведущий российский экономист Сергей Глазьев утверждает, что в настоящее время идет полная реорганизация мировой валютно-финансовой системы, в которой доминирует Запад. И растущие мировые державы заинтересованы в этом процессе. Photo Credit: The Cradle

Путь к "деофшоризация"

Глазьев всегда был ярым критиком политики Центробанка РФ. Он высказал свои опасения, повторяя слова из своей книги "Последняя мировая война. США начинают и проигрывают". Он не перестает повторять снова и снова, что цель США - нанести ущерб российской экономике по всем фронтам, в то время как действия российского Центрального банка вызывают "массу вопросов".

Он отметил, что правительству РФ было направлено довольно много подробных предложений по реорганизации Центрального банка, но никаких последующих действий не последовало. Он также коснулся чрезвычайно деликатной темы коррупции, связанной с деятельностью некоторых олигархов, которые по непостижимым причинам не были отодвинуты властью на задний план.

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Глазьев в течение многих лет говорил о необходимости продажи валютных активов, размещенных в США, Великобритании, Франции, Германии и других странах Запада, которые впоследствии ввели санкции против России.

Эти активы следовало бы заменить инвестициями в золото или другие ценные ресурсы; в активы высоколиквидных товарных ценностей; в ценные бумаги стран-членов ЕАЭС, ШОС или БРИКС; в капитал международных организаций с российским участием, таких как Евразийский банк развития, Межгосударственный банк СНГ и Банк развития БРИКС.

Главное, считает Глазьев, что сегодня Москва в полной мере осознает важность развития инфраструктуры для поддержки российского экспорта. Сюда входит создание международных биржевых торговых площадок для торговли российскими сырьевыми товарами в пределах российской юрисдикции за рубли, а также создание международных торговых и обслуживающих сетей для российских товаров с высокой добавочной стоимостью.

Для России, отмечает Глазьев, ключевой задачей денежно-кредитной политики является модернизация системы кредитования. А для предотвращения неблагоприятного влияния иностранных финансовых источников ключевой является внутренняя монетизация - "включая расширение долгосрочного или среднесрочного рефинансирования коммерческих банков под обязательства производственных предприятий и уполномоченных государственных органов". Также желательно последовательно замещать иностранные займы контролируемых государством банков и корпораций внутренними источниками кредитования."

Новость по теме: Страны БРИКС намерены разработать новую международную систему платежей и полностью избавиться от доллара США.

Итак, императивный курс для России, это, по сути, "деофшоризация". Что собственно говоря, подразумевает избавление от "сверхкритической зависимости контуров ее воспроизводства от англосаксонских правовых и финансовых институтов", которые влекут за собой "систематические потери финансовой системы России исключительно на разнице в доходности между заемным и размещенным капиталом".

Российский экономист неоднократно повторял, что до тех пор, пока не будет проведена реформа российского Центробанка, любые серьезные дискуссии о новой валюте, принятой Глобальным Югом, будут иметь непреодолимые препятствия. У китайцев же, тесно завязанных на глобальной финансовой системе, сегодня могут появиться новые идеи, особенно после того, как Си Цзиньпин официально и беспрецедентно охарактеризовал спровоцированную США гибридную войну против КНР и точно назвал ее имя - операция Запада (читай США) против Китая.

Вполне очевидно, что путь к новой финансовой системе, разработанной в первую очередь Россией и Китаем и принятой широкими массами стран Глобального Юга, будет долгим, тернистым и чрезвычайно сложным. Дискуссии внутри ЕАЭС и с Китаем могут распространиться на ШОС и даже на БРИКС+. Но все будет зависеть от политической воли и политического потенциала, совместно используемого стратегическим партнерством России и Китая.

Вот почему визит Си в Москву на следующей неделе так важен. Похоже, что сегодня лидеры в Москве и Пекине, действуя синхронно, полностью осознают всю опасность гибридной войны, развязанной Вашингтоном на двух фронтах, пишет издание The Cradle.

Это говорит о том, что стратегическое партнерство Росси и Китая - анафема для империи во главе с США - сможет процветать только в том случае, если они совместными усилиями реализуют полный комплекс мер: от применения мягкой силы до развития внешней торговли, торговли в собственных валютах, а также создании новой резервной валюты, не являющейся заложницей Бреттон-Вудской системы, легитимирующей западный капитализм.

Источники и ссылки: The Cradle, Portal kobra.su

1. (https://thecradle.co/article-view/22457/sergey-glazyev-the-road-to-financial-multipolarity-will-be-long-and-rocky)
2. (https://kobra.su/news/interesnye-novosti/tot-samyy-doklad-ugrozy-rossii-i-protivodeystvie-im/)
3. (https://thecradle.co/article-view/9135)

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