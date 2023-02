Ранее в ЕС признали, что не знают где находятся 86% "замороженных" активов Центрального банка России

Это происходит на фоне заявлений Польши и стран Балтии к Совету ЕС с требованием направить замороженные российские активы на нужды Украины.

реклама

Двухсотрублевая купюра лежит на банкнотах американских долларов. Иллюстрация сделана 24 февраля 2022 года. REUTERS/Dado Ruvis/Illustrations. Al Mayadeen English Television Channel, Bloomberg

Посол России в Великобритании Андрей Келин сообщил агентству Sputnik в понедельник, что Лондон планирует арестовать замороженные российские активы и в настоящее время разрабатывает соответствующее законодательство.

"Хорошо известно, что практически во всех западных странах, включая Лондон, признают, что такие действия абсолютно незаконны, и таких законов не существует. Однако согласно извращенной логике Запада, такие законы должны быть придуманы, и, насколько я понимаю, именно этим сейчас занимаются Европейский Союз и Вашингтон", - заявил Келин, добавив, что "подготовка некоего законодательства, которое бы двигалось в этом направлении, действительно ведется".

Посол России в Великобритании Андрей Келин в интервью агентству Рейтер в Лондоне, Великобритания, 20 мая 2021. (ٌPhoto Reuters) Al Mayadeen English Television Channel, Bloomberg.

Все это происходит на фоне прозвучавших ранее в этом месяце призывов Польши и стран Балтии к Совету Европейского Союза направить замороженные российские активы на нужды Украины.

Например, швейцарский банк Credit Suisse вчера объявил о заморозке активов на сумму 17,6 млрд. швейцарских франков (более 19 млрд. долларов). При этом указанная сумма значительно превышает ту, о которой первоначально сообщили швейцарские власти, а именно около $7,5 млрд. франков.

Кстати, 10 февраля агентство Bloomberg сообщило, что Брюссель не знает, где находится около 86% замороженных активов Центрального банка России, подразумевая, что эти деньги были украдены ранее.

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова неоднократно называла попытки коллективного Запада конфисковать российские активы наглым грабежом.

В период с февраля по октябрь 2022 года Соединенное Королевство заморозило 18,39 млрд фунтов стерлингов ($21 млрд) российских активов в связи с военными событиями на Украине. Об этом говорится в ежегодном обзоре Управления по осуществлению финансовых санкций британского казначейства (Office of Foreign Assets Control - OFSI) за 2022 год.

"С 22 февраля по 20 октября 2022 года в OFSI поступила информация о том, что замороженные средства на общую сумму 18,39 млрд фунтов стерлингов находятся у лиц, подпадающих под санкции в отношении России, или от их имени", - говорится в сообщении OFSI.

His Majesty's Treasury (informally known as the Exchequer) is the department that performs the functions of the British Treasury. The Treasury is actually headed by the Chancellor of the Exchequer. It is responsible for collecting taxes and preparing the budget, overseeing public expenditure, managing the national debt, and managing the economy in general. Al Mayadeen English Television Channel, Bloomberg

В июне прошлого года заместитель секретаря Совета безопасности Российской Федерации Александр Венедиктов назвал заморозку российских активов одной из самых крупных краж в истории.

Российский чиновник также предупредил, что решение Запада может привести к краху международной Бреттон-Вудской системы взаимных расчетов и валютных отношений.

Источники и ссылки Al Mayadeen English Television Channel, Bloomberg

рекомендации 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить 3070 Ti дешевле 60 тр - цена как при курсе 65 MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр -7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам -19% на 13900KF - цены рухнули 13700K дешевле 40 тр в Регарде Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 13600K дешевле 30 тр в Регарде 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом 12900K за 40тр с началом в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte за 40тр в Регарде

1. (https://english.almayadeen.net/news/politics/uk-preparing-legislation-to-confiscate-russian-assets)

2. (https://english.almayadeen.net/news/politics/uk-froze-21bln-in-russian-assets-since-february-treasury)

3. (https://english.almayadeen.net/news/economics/freeze-of-russian-assets-one-of-biggest-thefts---russian-off)

4. (https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-02-10/eu-urgeds-to-make-bank-report-size-of-frozens-russian-assets)