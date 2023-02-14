Это происходит на фоне заявлений Польши и стран Балтии к Совету ЕС с требованием направить замороженные российские активы на нужды Украины.
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Посол России в Великобритании Андрей Келин сообщил агентству Sputnik в понедельник, что Лондон планирует арестовать замороженные российские активы и в настоящее время разрабатывает соответствующее законодательство.
"Хорошо известно, что практически во всех западных странах, включая Лондон, признают, что такие действия абсолютно незаконны, и таких законов не существует. Однако согласно извращенной логике Запада, такие законы должны быть придуманы, и, насколько я понимаю, именно этим сейчас занимаются Европейский Союз и Вашингтон", - заявил Келин, добавив, что "подготовка некоего законодательства, которое бы двигалось в этом направлении, действительно ведется".
Все это происходит на фоне прозвучавших ранее в этом месяце призывов Польши и стран Балтии к Совету Европейского Союза направить замороженные российские активы на нужды Украины.
Например, швейцарский банк Credit Suisse вчера объявил о заморозке активов на сумму 17,6 млрд. швейцарских франков (более 19 млрд. долларов). При этом указанная сумма значительно превышает ту, о которой первоначально сообщили швейцарские власти, а именно около $7,5 млрд. франков.
Кстати, 10 февраля агентство Bloomberg сообщило, что Брюссель не знает, где находится около 86% замороженных активов Центрального банка России, подразумевая, что эти деньги были украдены ранее.
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Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова неоднократно называла попытки коллективного Запада конфисковать российские активы наглым грабежом.
В период с февраля по октябрь 2022 года Соединенное Королевство заморозило 18,39 млрд фунтов стерлингов ($21 млрд) российских активов в связи с военными событиями на Украине. Об этом говорится в ежегодном обзоре Управления по осуществлению финансовых санкций британского казначейства (Office of Foreign Assets Control - OFSI) за 2022 год.
"С 22 февраля по 20 октября 2022 года в OFSI поступила информация о том, что замороженные средства на общую сумму 18,39 млрд фунтов стерлингов находятся у лиц, подпадающих под санкции в отношении России, или от их имени", - говорится в сообщении OFSI.
В июне прошлого года заместитель секретаря Совета безопасности Российской Федерации Александр Венедиктов назвал заморозку российских активов одной из самых крупных краж в истории.
Российский чиновник также предупредил, что решение Запада может привести к краху международной Бреттон-Вудской системы взаимных расчетов и валютных отношений.
Источники и ссылки Al Mayadeen English Television Channel, Bloomberg
1. (https://english.almayadeen.net/news/politics/uk-preparing-legislation-to-confiscate-russian-assets)
2. (https://english.almayadeen.net/news/politics/uk-froze-21bln-in-russian-assets-since-february-treasury)
3. (https://english.almayadeen.net/news/economics/freeze-of-russian-assets-one-of-biggest-thefts---russian-off)
4. (https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-02-10/eu-urgeds-to-make-bank-report-size-of-frozens-russian-assets)