Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
amv212 За пост начислено вознаграждение
Великобритания разрабатывает закон об изъятии замороженных российских активов - Посол Келин
Ранее в ЕС признали, что не знают где находятся 86% "замороженных" активов Центрального банка России
рекомендации
3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
3080 остается дешевле 70тр несмотря на курс
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
RTX 3070 Ti за 55 тр в Ситилинке
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр

Это происходит на фоне заявлений Польши и стран Балтии к Совету ЕС с требованием направить замороженные российские активы на нужды Украины.

реклама

Двухсотрублевая купюра лежит на банкнотах американских долларов. Иллюстрация сделана 24 февраля 2022 года. REUTERS/Dado Ruvis/Illustrations. Al Mayadeen English Television Channel, Bloomberg

Посол России в Великобритании Андрей Келин сообщил агентству Sputnik в понедельник, что Лондон планирует арестовать замороженные российские активы и в настоящее время разрабатывает соответствующее законодательство. 

"Хорошо известно, что практически во всех западных странах, включая Лондон, признают, что такие действия абсолютно незаконны, и таких законов не существует. Однако согласно извращенной логике Запада, такие законы должны быть придуманы, и, насколько я понимаю, именно этим сейчас занимаются Европейский Союз и Вашингтон", - заявил Келин, добавив, что "подготовка некоего законодательства, которое бы двигалось в этом направлении, действительно ведется".

Посол России в Великобритании Андрей Келин в интервью агентству Рейтер в Лондоне, Великобритания, 20 мая 2021. (ٌPhoto Reuters) Al Mayadeen English Television Channel, Bloomberg.

Все это происходит на фоне прозвучавших ранее в этом месяце призывов Польши и стран Балтии к Совету Европейского Союза направить замороженные российские активы на нужды Украины.

Например, швейцарский банк Credit Suisse вчера объявил о заморозке активов на сумму 17,6 млрд. швейцарских франков (более 19 млрд. долларов). При этом указанная сумма значительно превышает ту, о которой первоначально сообщили швейцарские власти, а именно около $7,5 млрд. франков. 

Кстати, 10 февраля агентство Bloomberg сообщило, что Брюссель не знает, где находится около 86% замороженных активов Центрального банка России, подразумевая, что эти деньги были украдены ранее. 

Читайте также: Вооруженные силы России каждый месяц импортируют из Соединенных Штатов, Евросоюза и КНР микрочипы для производства оружия более, чем на 35 миллионов долларов - Reuters

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова неоднократно называла попытки коллективного Запада конфисковать российские активы наглым грабежом.

В период с февраля по октябрь 2022 года Соединенное Королевство заморозило 18,39 млрд фунтов стерлингов ($21 млрд) российских активов в связи с военными событиями на Украине. Об этом говорится в ежегодном обзоре Управления по осуществлению финансовых санкций британского казначейства (Office of Foreign Assets Control - OFSI) за 2022 год.

"С 22 февраля по 20 октября 2022 года в OFSI поступила информация о том, что замороженные средства на общую сумму 18,39 млрд фунтов стерлингов находятся у лиц, подпадающих под санкции в отношении России, или от их имени", - говорится в сообщении OFSI.

His Majesty's Treasury (informally known as the Exchequer) is the department that performs the functions of the British Treasury. The Treasury is actually headed by the Chancellor of the Exchequer. It is responsible for collecting taxes and preparing the budget, overseeing public expenditure, managing the national debt, and managing the economy in general. Al Mayadeen English Television Channel, Bloomberg

В июне прошлого года заместитель секретаря Совета безопасности Российской Федерации Александр Венедиктов назвал заморозку российских активов одной из самых крупных краж в истории.

Российский чиновник также предупредил, что решение Запада может привести к краху международной Бреттон-Вудской системы взаимных расчетов и валютных отношений.

Источники и ссылки Al Mayadeen English Television Channel, Bloomberg

рекомендации
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить
3070 Ti дешевле 60 тр - цена как при курсе 65
MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр
-7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
-19% на 13900KF - цены рухнули
13700K дешевле 40 тр в Регарде
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
13600K дешевле 30 тр в Регарде
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
12900K за 40тр с началом в Ситилинке
3060 Ti Gigabyte за 40тр в Регарде

1. (https://english.almayadeen.net/news/politics/uk-preparing-legislation-to-confiscate-russian-assets)
2. (https://english.almayadeen.net/news/politics/uk-froze-21bln-in-russian-assets-since-february-treasury)
3. (https://english.almayadeen.net/news/economics/freeze-of-russian-assets-one-of-biggest-thefts---russian-off)
4. (https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-02-10/eu-urgeds-to-make-bank-report-size-of-frozens-russian-assets)

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#великобритания #российские активы
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Украина планирует использовать дальнобойные британские ракеты для ударов по Крыму
Великобритания рассматривает передачу Украине дальнобойных ракет Harpoon и Storm Shadow
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Штурмовики "музыкантов" вынудили оставить позиции ВСУ на Красной Горе завершая окружение Бахмута
101
F-22 сбил третий аэростат над Юконом; в США требуют запретить всё китайское
46
Пакистан массово поставляет боеприпасы Украине и пользуется скидками на российский газ
18
У украинского экипажа танка Leopard 2 будет лишь от 7 до 9 секунд, чтобы поразить российский танк
10
Twitter подрывает репутацию крупных компаний и зарабатывает на этом - Amazon и Apple уже пострадали
+
Opera интегрирует ChatGPT в свою боковую панель
+
Samsung Galaxy A54 появился на сайте TENAA
+
Украина планирует использовать дальнобойные британские ракеты для ударов по Крыму
8
Йенс Столтенберг: НАТО готовился к войне с Россией с 2014 года
3
На Украине показали видео с реактивным беспилотником, "до боли напоминающим" иранский дрон Arash-2
7
Российская РСЗО «Торнадо-Г» получила высокоточный дальнобойный снаряд со спутниковым наведением
6
Пентагон из-за задержек только спустя 2 года смог сформировать экипаж для ударной АПЛ "Монтана"
+
Директор Банка Америки призвал готовиться к дефолту США
6
Сербию обвиняют в сговоре с "Вагнер" для гибридного захвата Косово с помощью сотрудников ЧВК
2
7 расширений с ChatGPT, которые упростят жизнь
+
В России появился свой ТРАМП
1
В Латвии сгорел американский завод по производству БПЛА
5
Авторы EVE Online открыли сбор средств для пострадавших от землетрясений в Сирии и Турции
+
Ветеран СВО дал пять советов тем, кого могут отправить на фронт
8
Самолёт Пригожина сбили над Бахмутом – пилоту Су-24 удалось посадить горящий борт на российскую базу
4

Популярные статьи

В США считают, что "беспилотный катер", нанесший удар по мосту в Затоке, сделан в Иране
1
Россия ежемесячно получает от США, ЕС и Китая микросхемы для производства ракет на $35 млн - Рейтер
12
10 новинок от Xiaomi, о которых вы могли не знать - умный унитаз с дисплеем Xiaomi и другие
3
Sony PlayStation снова посмеялась над Xbox
22
Чистая Windows 10 и 11 или сборки от народных умельцев, разбираемся какую версию выбрать
96
Ray Tracing (RT) - нужна ли трассировка и так ли велики различия - проверяем на конкретных примерах
209
5 причин, почему стоит выбрать дешевую механическую клавиатуру
63
Как быстро и легко установить Windows 11 в 2023 году, обойдя ограничения Microsoft для россиян
42
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в QuadHD (Февраль)
14
Долой болото зависимостей - как меня достали бесконечные проблемы дистрибутивов Linux
24

Сейчас обсуждают

armadaovs
14:40
комфорт в чём? в аренде игр? которые потом после закрытия серверов станут недоступны?
Что будет с Xbox, когда сделка с Activision Blizzard сорвется
FelsheR-BAN100569
14:39
Ты в своем высере даже с chatGPT не смог.))
5 причин, почему стоит выбрать дешевую механическую клавиатуру
Александр Сергеев
14:38
Дичь какая-то Любой эникейщик, добротно относящийся к своей задаче поставить Винду, ставит сразу все необходимые пакеты библиотек, будь то дотнет или визуал ц рантаймы
Долой болото зависимостей - как меня достали бесконечные проблемы дистрибутивов Linux
FelsheR-BAN100569
14:38
нахрен трупам оружие, с ветками в украину и лягут, сразу ими прикроются.
Мобилизованные украинские солдаты учатся сражаться с веткой в руках – видео полевых учений
nutty8710
14:37
Ну да, это если с нуля.... А если с жигулей на мерседес пересел - то и за месяц перейдут...
ВСУ смогли подбить Су-24 ЧВК "Вагнер", на котором совершал боевые вылеты Евгений Пригожин
Дмитрий
14:37
Ничего закупятся потом как на алике
Не сумев пополнить стратегический резерв нефти, США решили опустошать его дальше
Евгений Архипов
14:37
Мммм мето зеро за 1500 рублей когда у тебя дети( я бы купил хотя бы какой нибудь dexp widow pro)
5 причин, почему стоит выбрать дешевую механическую клавиатуру
Андрей Мальцев
14:37
Если вообще дойдёт до танковой дуэли. Использовать танки для этих целей - либо глупость, либо безысходность (когда нет других ПТ средств поражения).
Йенс Столтенберг: НАТО готовился к войне с Россией с 2014 года
armadaovs
14:36
с каких пор цыгане и алкашня льют свою кровь на войне?
Бойцы ЧВК Вагнер оказались в серой зоне законов РФ – когда Пригожин победит бюрократов
Михаил Трощенко
14:36
"Рассматривать совсем уж бюджетные или устаревшие видеокарты вроде RTX 2060 или GTX 1660 Super/Ti в рамках данного материала я не вижу смысла" Новая 3050 - 28к Бушная 2060 в хорошем состоянии - 15-16...
ТОП-9 видеокарт до 50 тысяч рублей, актуальных для игр в 2023 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем