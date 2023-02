SpaceX ограничила использование интернета Starlink для ВСУ

Крупнейшая частная аэрокосмическая компания во главе с Илоном Маском обвинила украинских нацистов в использовании интернет-системы в "наступательных целях".

Ilon Musk's company SpaceX has decided to limit the use of satellite Internet Starlink for military personnel of the Armed Forces. This was announced by the company's president and chief operating officer, Gwynne Shotwell, according to Reuters. Al Mayadeen English Television Channel.

Космическая компания SpaceX не далее, как в четверг предъявила Киеву обвинение в нарушении условий договора заключенного между двумя сторонами и в использовании своей спутниковой интернет-технологии Starlink в "наступательных целях".

"ВСУ использовали ее в своих целях и не в рамках какого-либо соглашения", - заявила Гвинн Шотвелл, президент и главный операционный директор SpaceX (второй человек в компании после Илона Маска).

"Мы знаем, что военные используют их для связи, и это нормально. Но мы никогда не хотели, чтобы они использовали их в наступательных целях", - добавила Шотвелл, при этом не уточнив, как именно украинские военные используют систему во время своих преступлений.

Ранее в январе этого года Илон Маск заявил, что SpaceX запретила использование спутниковой системы для проведения дальних атак беспилотников.

"Есть вещи, которые мы можем сделать, чтобы ограничить их возможность", - сказала Шотвелл по поводу использования оборудования Starlink для управления беспилотниками. "И мы уже предприняли такие шаги". Starlink "никогда не предполагалось использовать в качестве оружия", - добавила президент компании.

Маск впервые анонсировал отправку спутниковой системы на Украину в марте 2022 года, менее чем через месяц после специальной военной операции, и с тех пор Киев получил более 20 000 спутниковых интернет-терминалов.

ВСУ использовали это оборудование для атак на российские войска, управляя с помощью терминалов беспилотными летательными аппаратами.

Напомним, в мае прошлого года, вопреки давлению Запада, частная аэрокосмическая компания Starlink приняла решение не блокировать российские медиа, о чем рассказал ее CEO Илон Маск. "Некоторые государства (не Украина) просили Starlink заблокировать новостные каналы РФ. Мы не будем этого делать, разве что под дулом пистолета. Что поделать, но я абсолютист свободы слова", - написал Маск в своем микроблоге в Твиттер. Al Mayadeen English Television Channel.

1 ноября американский новостной портал Axios опубликовал статью, в которой сообщил, что коммерческие спутники стали "важным инструментом" ведения военных операций, поскольку именно спутники обеспечивают связь, обзор боевых действий и ситуационную осведомленность наземных войск.

5 ноября 2022 года более 1300 терминалов Starlink вышли из строя на Украине, вызвав приступы истерии в украинских войсках. По сообщениям Киева, такие проблемы наблюдались вблизи линии фронта, и на тот момент считалось, что это Вооруженные Силы России вырубили Starlink с помощью какого-то неизвестного радиоэлектронного оружия.

14 ноября основатель компании SpaceX Илон Маск заявил, что больше не может предоставлять услуги из-за нехватки средств, и потребовал от Пентагона покрыть все расходы.

SpaceX рассказала о своих финансовых проблемах и призвала правительство начать финансирование услуг Starlink для нужд Украины в письме, направленном в Пентагон в конце октября, заявив, что для обслуживания терминалов потребуется более 120 миллионов долларов до конца 2022 года и еще $400 миллионов на весь следующий год.

День спустя Маск заявил, что будет продолжать финансировать Starlink на Украине бесплатно несмотря на то, что другие подрядчики получают государственные субсидии на производство и обслуживание военного оборудования для Украины. "Хрен с вами", - написал Маск в Твиттере, заявив, что компания продолжит предоставлять спутниковый Интернет для Украины на безвозмездной основе.

В конце ноября прошлого года директор департамента МИД России по нераспространению и контролю над вооружениями Владимир Ермаков предупредил, что спутники для поддержки ВСУ могут стать легитимной целью Вооружённых Сил Российской Федерации.

The U.S. corporation took such drastic measures as limiting the access of military drones of the AFU to the Starlink satellite communication network after it became known about the Ukrainian military's use of the Internet service in a different way than it was originally intended. Al Mayadeen English Television Channel.

В октябре Министерство иностранных дел РФ также предупреждало, что американские коммерческие спутники могут стать законными целями для атак, если они будут использованы в ходе конфликта на Украине. Годом ранее министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу сообщил об успешном испытании противоспутниковой системы, которая эффективно уничтожила старый спутник "с ювелирной точностью".

Источники и ссылки: Al Mayadeen English Television Channel, Электронное издание Взгляд.ру.

