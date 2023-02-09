Крупнейшая частная аэрокосмическая компания во главе с Илоном Маском обвинила украинских нацистов в использовании интернет-системы в "наступательных целях".
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Космическая компания SpaceX не далее, как в четверг предъявила Киеву обвинение в нарушении условий договора заключенного между двумя сторонами и в использовании своей спутниковой интернет-технологии Starlink в "наступательных целях".
"ВСУ использовали ее в своих целях и не в рамках какого-либо соглашения", - заявила Гвинн Шотвелл, президент и главный операционный директор SpaceX (второй человек в компании после Илона Маска).
"Мы знаем, что военные используют их для связи, и это нормально. Но мы никогда не хотели, чтобы они использовали их в наступательных целях", - добавила Шотвелл, при этом не уточнив, как именно украинские военные используют систему во время своих преступлений.
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Ранее в январе этого года Илон Маск заявил, что SpaceX запретила использование спутниковой системы для проведения дальних атак беспилотников.
"Есть вещи, которые мы можем сделать, чтобы ограничить их возможность", - сказала Шотвелл по поводу использования оборудования Starlink для управления беспилотниками. "И мы уже предприняли такие шаги". Starlink "никогда не предполагалось использовать в качестве оружия", - добавила президент компании.
Маск впервые анонсировал отправку спутниковой системы на Украину в марте 2022 года, менее чем через месяц после специальной военной операции, и с тех пор Киев получил более 20 000 спутниковых интернет-терминалов.
ВСУ использовали это оборудование для атак на российские войска, управляя с помощью терминалов беспилотными летательными аппаратами.
1 ноября американский новостной портал Axios опубликовал статью, в которой сообщил, что коммерческие спутники стали "важным инструментом" ведения военных операций, поскольку именно спутники обеспечивают связь, обзор боевых действий и ситуационную осведомленность наземных войск.
5 ноября 2022 года более 1300 терминалов Starlink вышли из строя на Украине, вызвав приступы истерии в украинских войсках. По сообщениям Киева, такие проблемы наблюдались вблизи линии фронта, и на тот момент считалось, что это Вооруженные Силы России вырубили Starlink с помощью какого-то неизвестного радиоэлектронного оружия.
14 ноября основатель компании SpaceX Илон Маск заявил, что больше не может предоставлять услуги из-за нехватки средств, и потребовал от Пентагона покрыть все расходы.
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SpaceX рассказала о своих финансовых проблемах и призвала правительство начать финансирование услуг Starlink для нужд Украины в письме, направленном в Пентагон в конце октября, заявив, что для обслуживания терминалов потребуется более 120 миллионов долларов до конца 2022 года и еще $400 миллионов на весь следующий год.
День спустя Маск заявил, что будет продолжать финансировать Starlink на Украине бесплатно несмотря на то, что другие подрядчики получают государственные субсидии на производство и обслуживание военного оборудования для Украины. "Хрен с вами", - написал Маск в Твиттере, заявив, что компания продолжит предоставлять спутниковый Интернет для Украины на безвозмездной основе.
В конце ноября прошлого года директор департамента МИД России по нераспространению и контролю над вооружениями Владимир Ермаков предупредил, что спутники для поддержки ВСУ могут стать легитимной целью Вооружённых Сил Российской Федерации.
В октябре Министерство иностранных дел РФ также предупреждало, что американские коммерческие спутники могут стать законными целями для атак, если они будут использованы в ходе конфликта на Украине. Годом ранее министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу сообщил об успешном испытании противоспутниковой системы, которая эффективно уничтожила старый спутник "с ювелирной точностью".
Источники и ссылки: Al Mayadeen English Television Channel, Электронное издание Взгляд.ру.
1. (https://english.almayadeen.net/news/politics/commercial-satellites-a-game-changer-in-space-wars)
2. (https://english.almayadeen.net/news/politics/spacex:-ukraine-breaching-agreement-weaponizing-starlink)
3. (https://vz.ru/news/2022/11/30/1188894.html)