С оглядкой на Китай: США вновь открыли посольство на Соломоновых островах спустя 30 лет

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

В начале прошлого года Госдепартамент Соединенных Штатов уведомил Конгресс, о том, что растущее влияние Китая в южной части Тихого океана требует безотлагательного возобновления работы посольства США на Соломоновых островах.

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Запад соревнуется с Китаем за влияние в Тихом океане. Соединенные Штаты и Австралия уже давно обеспокоены возможностью строительства Китаем военно-морской базы в южной части Тихого океана, и теперь эта "угроза" стала реальностью. Весной прошлого года Китай и Соломоновы острова подписали пакт о безопасности. На фотографии премьер-министр Соломоновых островов Манассех Согаваре с председателем КНР Си Цзиньпином. Al Mayadeen English Television Channel (Фотография - Associated Press News - AP)

В рамках последних усилий по противодействию влиянию Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе 2 февраля 2023 года Соединенные Штаты Америки открыли в столице Соломоновых островов Хониаре новое посольство. Об этом в четверг сообщили американские официальные источники.

По имеющейся информации, открытие нового посольства совпадает с намерением премьер-министра Фиджи Ситивени Рабуки пересмотреть некоторые аспекты отношений своей страны с Китайской Народной Республикой.

В начале 2022 года года Госдеп США предупредил американских законодателей, о том, что растущее влияние КНР в юго-западной части Тихого океана требует немедленного открытия посольства на Соломоновых островах.

На фоне обострения борьбы за влияние между Китаем и Западом региональные силы Тихоокеанского региона оказывали помощь островным государствам во время распространения коронавирусной инфекции COVID-19, помогая преодолеть социально-экономические последствия пандемии.

Согласно ежегодному исследованию, опубликованному австралийским Институтом Лоуи (Lowy Institute), "финансовая помощь, выделенная островам Тихого океана, увеличилась на 47% в 2020 году по сравнению с предыдущим годом".

"Произошло резкое увеличение объемов кредитования", - заявил старший научный сотрудник Александр Даянт, отметив, что общий объем финансирования вырос до 4,2 млрд долларов, что является рекордно высоким показателем, примерно равным валовому внутреннему продукту такого государства, как Фиджи.

Американские солдаты салютуют во время церемонии поднятия флага в честь открытия посольства США в Хониаре на Соломоновых островах, четверг, 2 февраля 2023 года. Соединенные Штаты открыли посольство на Соломоновых островах в четверг в качестве последнего шага по противодействию растущему влиянию Китайской Народной Республики. Al Mayadeen English Television Channel (Фотография - Associated Press News - AP).

Даянт добавил, что "существенная часть этих расходов была вызвана кризисом, поскольку туризм и торговля сократились до минимума из-за того, что острова закрыли свои границы, пытаясь предотвратить распространение коронавируса". Он также отметил, что "Тихоокеанский регион столкнулся с огромными потребностями в поддержке и пережил серьезный экономический спад".

Согласно данным Международного валютного фонда, в 2020 году экономика тихоокеанских островов сократилась на 6,4%, что вдвое больше, чем в среднем по миру.

В конце марта 2022 года Соломоновы острова и Китай подписали соглашение о сотрудничестве в области безопасности. Австралия и Великобритания опасаются, что этот документ, детали которого так и не были опубликованы, может послужить важным шагом к установлению китайского военного присутствия менее чем в 2000 км от Канберры, что приведет к росту напряженности в и без того воспаленном регионе. Китай отрицает, что у него есть планы по милитаризации острова.

В конце марта 2022 года Соломоновы острова и Китай подписали соглашение о сотрудничестве в области безопасности. Австралия и Великобритания опасаются, что этот документ, детали которого так и не были опубликованы, может стать первым шагом для установления в конечном счете военного присутствия Китая менее чем в 2000 км от Канберры. А это, по мнению Запада, может привести к росту напряженности в и без того взрывоопасном регионе. Одновременно с этим Пекин, (впрочем, как и власти многих островных государств) отрицает наличие планов по милитаризации региона.

Источники и ссылки: Al Mayadeen English Television Channel, Scientific electronic library "CyberLeninka", Wikipedia.

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1. (https://english.almayadeen.net/news/politics/us-opens-embassy-in-solomon-islands)

2. (https://cyberleninka.ru/article/n/mesto-solomonovyh-ostrovov-i-kiribati-v-geopoliticheskom-myshlenii-kitaya)

3. (https://tengrinews.kz/world_news/ssha-vnov-otkryili-posolstvo-solomonovyih-ostrovah-spustya-490103/)

4. (https://ru.wikipedia.org/wiki/Острова_Тихого_океана)