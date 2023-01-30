Новая модель автомата АК-12 получила "значительные улучшения" и стала гораздо более удобной и эргономичной, заявил глава российского оборонного консорциума "Ростех".
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Российский оборонный консорциум "Ростех" приступит к производству новейшей модели автомата Калашникова АК-12 уже в этом году.
Глава Ростеха Сергей Чемезов сообщил, что новый автомат представляет собой пятое поколение легендарного огнестрельного оружия, которое было существенно доработано с учетом боевого опыта, полученного российскими военными в ходе военного конфликта на Украине.
"Мы работаем в сотрудничестве с военными и получаем их отзывы", - заявил он, представив модернизированный автомат в пятницу. Он добавил, что "мы оперативно реагируем на меняющиеся потребности [ВС РФ], вносим изменения в конструкцию и усовершенствуем нашу продукцию".
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Кроме того, глава Ростеха, подчеркнул, что новая модель АК-12 была "значительно доработана" и стала более удобной и эргономичной. Он подтвердил информацию о том, что серийное производство нового автомата начнется в этом году.
Напомним, что автомат АК-12 имеет калибр 5,45 мм. По сравнению с предыдущими поколениями он отличается более высокой точностью работы и плотностью огня. Кроме того, автомат имеет несколько планок Пикатинни для прицелов и лазерных целеуказателей.
Модернизированный автомат является одним из самых современных образцов стрелкового оружия, выпускаемых концерном "Калашников". В их число входят: автомат АК-19 калибра 5,56 мм и пистолет-пулемет ППК-20 калибра - 9 мм. Компания изготавливает автоматы АК-15 калибра 7,62 мм (под патрон 7,62×39 мм) для Вооруженных сил России и автоматы АК-19 (под патрон 5,56×45 мм) для зарубежных партнеров.
Ранее в этом месяце концерн "Калашников", объявил о рекордном за последние 20 лет росте производства. В 2022 году его оружейные бренды выпустили на 40% больше военного и гражданского стрелкового оружия, чем в 2021 году.
В настоящее время концерн "Калашников" включает в себя три оружейных бренда: "Калашников - боевое и гражданское оружие", "Байкал - охотничье и гражданское оружие", "Ижмаш - спортивное оружие".
В пресс-службе концерна "Калашников" рассказали, что в прошлом году было реализовано 45 государственных оборонных контрактов, 24 соглашения военно-технического сотрудничества и еще по одному контракту запланированы работы по лицензированию производства за рубежом.
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В декабре президент России Владимир Путин поручил предприятиям оборонного комплекса активизировать работу по производству оружия и другой военной техники для снабжения российских военных, участвующих в специальной военной операции на территории Украины.
Несколькими днями позже оружейный завод в Ижевске посетил министр обороны России Сергей Шойгу. Он сообщил, что в 2023 году правительство планирует "значительно увеличить" объемы гособоронзаказа по линии концерна. ГД АО "Концерн "Калашников" Владимир Лепин заверил министра, что все поставленные задачи будут выполнены в срок.
Источники и ссылки: Al Mayadeen English Television Channel, Kalashnikov Group of Companies, Gazeta.ru
http://al-tt.ru/kalendar-znamenatelnyh-dat/
https://www.gazeta.ru/army/news/2023/01/12/19466899.shtml
https://kalashnikovgroup.ru/news/kalashnikov-_podvel_itogi_2022_goda
https://english.almayadeen.net/news/politics/production-of-upgraded-iconic-rifle-kicks-off-in-russia