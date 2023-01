Автомат Калашникова АК-12 прошел модернизацию с учетом опыта применения в боевых действиях в зоне спецоперации, серийные поставки обновленного оружия начнутся в этом году.

Новая модель автомата АК-12 получила "значительные улучшения" и стала гораздо более удобной и эргономичной, заявил глава российского оборонного консорциума "Ростех".

Автомат Калашникова АК-12 калибра 5,45 мм. The AK-12 assault rifle, which was adopted by the Russian army in 2018, has been significantly upgraded to take into account the experience of the Army. It was presented to the Defense Ministry last September, but the updated assault rifle is not scheduled for serial production until this year (Russian Defense export). Al Mayadeen English Television Channel.

Российский оборонный консорциум "Ростех" приступит к производству новейшей модели автомата Калашникова АК-12 уже в этом году.

Глава Ростеха Сергей Чемезов сообщил, что новый автомат представляет собой пятое поколение легендарного огнестрельного оружия, которое было существенно доработано с учетом боевого опыта, полученного российскими военными в ходе военного конфликта на Украине.

"Мы работаем в сотрудничестве с военными и получаем их отзывы", - заявил он, представив модернизированный автомат в пятницу. Он добавил, что "мы оперативно реагируем на меняющиеся потребности [ВС РФ], вносим изменения в конструкцию и усовершенствуем нашу продукцию".

Кроме того, глава Ростеха, подчеркнул, что новая модель АК-12 была "значительно доработана" и стала более удобной и эргономичной. Он подтвердил информацию о том, что серийное производство нового автомата начнется в этом году.

Напомним, что автомат АК-12 имеет калибр 5,45 мм. По сравнению с предыдущими поколениями он отличается более высокой точностью работы и плотностью огня. Кроме того, автомат имеет несколько планок Пикатинни для прицелов и лазерных целеуказателей.

Модернизированный автомат является одним из самых современных образцов стрелкового оружия, выпускаемых концерном "Калашников". В их число входят: автомат АК-19 калибра 5,56 мм и пистолет-пулемет ППК-20 калибра - 9 мм. Компания изготавливает автоматы АК-15 калибра 7,62 мм (под патрон 7,62×39 мм) для Вооруженных сил России и автоматы АК-19 (под патрон 5,56×45 мм) для зарубежных партнеров.

Kalashnikov Concern has completeds serial productions of the AK-15 and AK-19 assault rifles for the 7.62x39 and 5.56x45 cartridgs, respectively, based on the 5.45-mm AK-12 assault rifle. This works is being carried out on behalf of various customer. (Russian Defense export). Al Mayadeen English Television Channel.

Ранее в этом месяце концерн "Калашников", объявил о рекордном за последние 20 лет росте производства. В 2022 году его оружейные бренды выпустили на 40% больше военного и гражданского стрелкового оружия, чем в 2021 году.

В настоящее время концерн "Калашников" включает в себя три оружейных бренда: "Калашников - боевое и гражданское оружие", "Байкал - охотничье и гражданское оружие", "Ижмаш - спортивное оружие".

В пресс-службе концерна "Калашников" рассказали, что в прошлом году было реализовано 45 государственных оборонных контрактов, 24 соглашения военно-технического сотрудничества и еще по одному контракту запланированы работы по лицензированию производства за рубежом.

В декабре президент России Владимир Путин поручил предприятиям оборонного комплекса активизировать работу по производству оружия и другой военной техники для снабжения российских военных, участвующих в специальной военной операции на территории Украины.

Несколькими днями позже оружейный завод в Ижевске посетил министр обороны России Сергей Шойгу. Он сообщил, что в 2023 году правительство планирует "значительно увеличить" объемы гособоронзаказа по линии концерна. ГД АО "Концерн "Калашников" Владимир Лепин заверил министра, что все поставленные задачи будут выполнены в срок.

Источники и ссылки: Al Mayadeen English Television Channel, Kalashnikov Group of Companies, Gazeta.ru

