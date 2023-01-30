Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
amv212 За пост начислено вознаграждение
В 2023 году в России стартует производство модернизированного культового автомата АК-12
Автомат Калашникова АК-12 прошел модернизацию с учетом опыта применения в боевых действиях в зоне спецоперации, серийные поставки обновленного оружия начнутся в этом году.
рекомендации
3070 Ti дешевле 60 тр в Ситилинке
MSI 3060 Ti Ventus OC дешевле 40 тр
-20% на RTX 4070 Ti - скидки начались
3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз
-13% на 13900K в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

Новая модель автомата АК-12 получила "значительные улучшения" и стала гораздо более удобной и эргономичной, заявил глава российского оборонного консорциума "Ростех".

реклама

Автомат Калашникова АК-12 калибра 5,45 мм. The AK-12 assault rifle, which was adopted by the Russian army in 2018, has been significantly upgraded to take into account the experience of the Army. It was presented to the Defense Ministry last September, but the updated assault rifle is not scheduled for serial production until this year (Russian Defense export). Al Mayadeen English Television Channel.

Российский оборонный консорциум "Ростех" приступит к производству новейшей модели автомата Калашникова АК-12 уже в этом году. 

 Глава Ростеха Сергей Чемезов сообщил, что новый автомат представляет собой пятое поколение легендарного огнестрельного оружия, которое было существенно доработано с учетом боевого опыта, полученного российскими военными в ходе военного конфликта на Украине.

"Мы работаем в сотрудничестве с военными и получаем их отзывы", - заявил он, представив модернизированный автомат в пятницу.  Он добавил, что "мы оперативно реагируем на меняющиеся потребности [ВС РФ], вносим изменения в конструкцию и усовершенствуем нашу продукцию".

Это интересно: Соединённые Штаты озабочены полетами истребителя шестого поколения НОАК Китая - Military Watch.

Кроме того, глава Ростеха, подчеркнул, что новая модель АК-12 была "значительно доработана" и стала более удобной и эргономичной. Он подтвердил информацию о том, что серийное производство нового автомата начнется в этом году.

Напомним, что автомат АК-12 имеет калибр 5,45 мм. По сравнению с предыдущими поколениями он отличается более высокой точностью работы и плотностью огня. Кроме того, автомат имеет несколько планок Пикатинни для прицелов и лазерных целеуказателей.

Модернизированный автомат является одним из самых современных образцов стрелкового оружия, выпускаемых концерном "Калашников". В их число входят: автомат АК-19 калибра 5,56 мм и пистолет-пулемет ППК-20 калибра - 9 мм. Компания изготавливает автоматы АК-15 калибра 7,62 мм (под патрон 7,62×39 мм) для Вооруженных сил России и автоматы АК-19 (под патрон 5,56×45 мм) для зарубежных партнеров.

Kalashnikov Concern has completeds serial productions of the AK-15 and AK-19 assault rifles for the 7.62x39 and 5.56x45 cartridgs, respectively, based on the 5.45-mm AK-12 assault rifle. This works is being carried out on behalf of various customer. (Russian Defense export). Al Mayadeen English Television Channel.

Ранее в этом месяце концерн "Калашников", объявил о рекордном за последние 20 лет росте производства. В 2022 году его оружейные бренды выпустили на 40% больше военного и гражданского стрелкового оружия, чем в 2021 году.

В настоящее время концерн "Калашников" включает в себя три оружейных бренда: "Калашников - боевое и гражданское оружие", "Байкал - охотничье и гражданское оружие", "Ижмаш - спортивное оружие".

В пресс-службе концерна "Калашников" рассказали, что в прошлом году было реализовано 45 государственных оборонных контрактов, 24 соглашения военно-технического сотрудничества и еще по одному контракту запланированы работы по лицензированию производства за рубежом. 

Читайте также: Британский стартап представил 9-местный пассажирский VTOL Linx P9 с дальностью полета 1300 км.

В декабре президент России Владимир Путин поручил предприятиям оборонного комплекса активизировать работу по производству оружия и другой военной техники для снабжения российских военных, участвующих в специальной военной операции на территории Украины.

Несколькими днями позже оружейный завод в Ижевске посетил министр обороны России Сергей Шойгу. Он сообщил, что в 2023 году правительство планирует "значительно увеличить" объемы гособоронзаказа по линии концерна.  ГД АО "Концерн "Калашников" Владимир Лепин заверил министра, что все поставленные задачи будут выполнены в срок.

Источники и ссылки: Al Mayadeen English Television Channel, Kalashnikov Group of Companies, Gazeta.ru

рекомендации
3060 дешевле 30тр в Ситилинке
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр
10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде
MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке
13600K дешевле 30 тр в Регарде
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
12900K за 40тр с началом в Ситилинке
RTX 4090 за 140 тр в Регарде
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
-7% на 4080 Gigabyte Gaming

http://al-tt.ru/kalendar-znamenatelnyh-dat/
https://www.gazeta.ru/army/news/2023/01/12/19466899.shtml
https://kalashnikovgroup.ru/news/kalashnikov-_podvel_itogi_2022_goda
https://english.almayadeen.net/news/politics/production-of-upgraded-iconic-rifle-kicks-off-in-russia

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#россия #автомат #автомат калашникова ак-12 #модель ак-12
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

На Западе считают, что в конфликте на Украине время на стороне России - Wall Street Journal
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Разыскиваемый ФБР Пригожин направил запрос на открытие офиса ЧВК «Вагнер» в США
17
На Украине начинают снимать бронь с сотрудников важнейших предприятий из-за больших потерь ВСУ
29
Microsoft агрессивно пересаживает пользователей на браузер Edge, теперь нельзя удалить его ярлык
16
10 млн руб за каждый подбитый танк Abrams получат бойцы СВО
45
Почему Россия до сих пор заправляет украинские танки и поставляет в Киев сталь, газ и удобрения
12
Италия отказалась предоставить Украине наступательное вооружение
1
Создатели Atomic Heart прокомментировали информацию о передаче российским спецслужбам данных посетителей своего сайта
6
Мошенники на Авито возвращаются к "классическим" схемам обмана
26
"Рецепт" секретной композитной брони танков Challenger 2 под угрозой захвата на Украине
8
Starlink Илона Маска помог нанести удар по центру связи ВСУ в Угледаре
3
После отлета Лаврова Вашингтон пообещал ЮАР 8,5 миллиарда долларов
3
Американские танки M1 Abrams прибудут в Украину в конце 2024 года
14
Rolls Royce представил миниатюрный ядерный реактор, который может питать лунную базу
1
OnePlus 11R с процессором Snapdragon 8+ Gen 1 будет представлен 7 февраля
1
GeForce RTX 3060@8 Гб против Radeon RX 6600 - выбираем оптимальную игровую видеокарту до 30 000р
6
Похоже, Intel блокирует андервольтинг процессоров Alder Lake и Raptor Lake в новых версиях BIOS
14
Зеленский высказался про ситуацию в Бахмуте, назвав ее жесткой для ВСУ
5
При пожаре большинство людей будут спасать свой смартфон-по результатам опроса Secure Data Recovery
+
Продажи первых потребительских SSD с поддержкой PCIe Gen5 начались в Японии
+
Израиль начал собственную специальную военную операцию против Ирана - Al Arabiya
177

Популярные статьи

Российская всеядная снайперская винтовка «Счётчик» и американская платформа AR-15
57
Как я познал красный лагерь в лице AMD Radeon. Спойлер: не без боли
272
Народный ПК за 50 тысяч рублей (Спецвыпуск 2023 года) – заказываем железо из-за рубежа
90
В США планируют снять непробиваемую урановую защиту с танков M1 Abrams перед отправкой в Украину
61
10 лучших процессоров для недорогих игровых ПК в 2023 году
11
Steam Awards 2022: лучшие игры прошлого года по версии пользователей платформы Steam
3
Destroy All Humans! 2 - Reprobed: инопланетное нашествие
+
Трассировка лучей на Xbox Series S
3
Что такое спагетти-вестерн и с чем его едят
5
Обзор аккумуляторной машинки для стрижки волос VGR Voyager V-919
9

Сейчас обсуждают

Сёма Савельев
19:10
Ну ты и кринж, зачем тебе моя видеокарта? Она тебе магическим образом расскажет о моём познании в пк железе?
Народный ПК за 50 тысяч рублей (Спецвыпуск 2023 года) – заказываем железо из-за рубежа
Имя
19:10
Ну с учётом что "spirit" = "дух" у нас есть где переводят как спирт, точнее произносят, то банши не так плохо, хотя подлинный спиритический сеанс происходит с тепловым духом который отдводит другой ду...
Смертельная песнь Банши - обзор и тестирование кулера Thermalright Phantom Spirit 120SE
Симаргл
19:09
Недоросль скройся нахуй . Тебя тут не обоссал только ленивый. Сиди и обтекай молча
GeForce RTX 4090 vs Radeon RX 7900 XTX – стоит ли переплата в 35 000р компромисса со своим кошельком
Евгений Сом
19:08
Ок давай, насчет ников поговорим а то у тебя походу они тут есть и проверим тогда насколько ты ничтожен. Насчет меня то у меня сейчас это единственный ник который я тут использую. Есть еще в конференц...
Как я познал красный лагерь в лице AMD Radeon. Спойлер: не без боли
Симаргл
19:07
Лучи идут лесом , вменяемым людям они нах не обосрались
GeForce RTX 4090 vs Radeon RX 7900 XTX – стоит ли переплата в 35 000р компромисса со своим кошельком
хахахер
19:07
ким как-то сказал сперва вырежет всю ю.корею,если вдруг чё
Генсек НАТО призвал Южную Корею нарастить военную поддержку Украины
Bernigan
19:07
"7900 безальтернативна" т к люди у которых есть деньги на 4080, 4090 ни за что не купят какой то задрипанный корпус, пнятно
GeForce RTX 4090 vs Radeon RX 7900 XTX – стоит ли переплата в 35 000р компромисса со своим кошельком
alexsrg
19:07
Если хватит корпуса (166мм высота кулера), то лучший вариант это Deepcool Assassin III - там как раз 2*140мм вентили в комплекте + еще один на 120 можно поставить сзади. Хотя там 6 трубок, но площадь ...
Смертельная песнь Банши - обзор и тестирование кулера Thermalright Phantom Spirit 120SE
Amd88
19:07
Чтобы тебя минусовать, бомжара, хотя бы покажи свою видеокарту.
Народный ПК за 50 тысяч рублей (Спецвыпуск 2023 года) – заказываем железо из-за рубежа
Симаргл
19:07
У чурбека этого есть отзыв в днс
GeForce RTX 4090 vs Radeon RX 7900 XTX – стоит ли переплата в 35 000р компромисса со своим кошельком
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем