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Британский стартап представил 9-местный пассажирский VTOL Linx P9 с дальностью полета 1300 км
Новый VTOL на 40% дешевле в эксплуатации, чем обычный вертолет
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Британский авиационный стартап ARC Aerosystems представил свой новый пассажирский самолет вертикального взлета и посадки VTOL на мероприятии в Дублине. Девятиместная машина, названная Linx P9, позиционируется как "экономически эффективное, низкоуглеродное решение для междугородних путешествий".

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VTOL Linx отличается от обычного вертолета более простой трансмиссией, что позволит снизить общие эксплуатационные расходы. Вертолет оснащен одним ротором и двумя турбовинтовыми двигателями, которые могут работать на экологичном авиационном топливе (SAF) или даже на водороде. Journal Intereting Engineering. Shot of LINX P9 ARC Aerosystems. 

В пресс-релизе сообщается, что летательный аппарат с возможностью вертикального взлета и посадки обладает " маневренностью вертолета и мощностью самолета". Благодаря таким качествам компания планирует удовлетворить самые высокие потребности региональной воздушной мобильности. 

Самолет сравнительно легкий и малогабаритный. Его вес составляет всего 4 255 фунтов (оклоло1 930 кг), а размах основного крыла - 41,3 фута (12,6 м).

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 EVTOL с превосходными техническими характеристиками 

Самолет eVTOL выполнен в виде цельнокомпозитной конструкции и имеет две модификации. Одна из них оснащена гибридно-электрической силовой установкой, а вторая - двумя турбовинтовыми двигателями. Оба варианта спроектированы таким образом, чтобы в будущем они могли работать как на SAF (sustainable aviation fuel — устойчивое авиационное топливо), так и на водороде. Максимальная скорость воздушного судна составляет 230 миль/ч (370 км/ч), а максимальная высота полета - 3 962 метра. Стандартная техническая дальность полета самолета составляет 590 миль (950 километров), а при использовании дополнительных топливных баков она может быть увеличена до 807 миль (1300 километров).

Британский стартап, который уже разработал два беспилотных летательных аппарата для перевозки грузов, только что представил свой первый пассажирский самолет. Новый ARC Linx P9, дебютировавший на мероприятии Airfinance Journal в Дублине на прошлой неделе, был назван "самым современным в мире девятиместным самолетом с возможностью вертикального взлета и посадки (VTOL)". Journal Intereting Engineering. Shot of LINX P9 ARC Aerosystems.

Летательный аппарат имеет высокорасположенное крыло (крыло установленное на верхней части фюзеляжа), является безнапорным и оснащен убирающимся трехколесным шасси. "Он способен выполнять прыжковый взлет и приземление без использования взлетно-посадочной полосы, что делает его весьма универсальным пассажирским и грузовым судном, пригодным для широкого спектра применения".

Экологичность VTOL Linx P9 

LINX P9 позиционируется как перспективное решение авиации будущего. По мнению компании, сегодня устойчивое развитие и эффективный транспорт находятся в центре внимания во всех странах мира. Самое время заняться решением этих проблем путем "сокращения городского трафика, повышения безопасности и надежности, а также за счет полного отказа от ископаемых видов топлива".

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Компания утверждает, что новый летательный аппарат позволяет увеличить экономическую эффективность на 40% по отношению к вертолетам программы DARPA ALIAS (Aircrew Labor In-cockpit Automation System) и на 30% увеличить дальность полета по сравнению с вертолетами подобного размера концепции Roskam. "Это очень интересный конструкторский проект. Он представляет собой оптимальное решение для рынка, - доступное, безопасное и практичное. В то же время это оптимальный вариант для решения актуальных проблем экологии", - заявил генеральный директор ARC, Сейед Мохсени (Seyed Mohseni).

 Будущее LINX P9

Что ждет LINK P9 дальше? А дальше необходимо вывести новый продукт на рынок. Для этого предстоит разработать экспериментальные модели, которые позволят оптимизировать конструкцию. На данный момент компания ARC на 100 процентов завершила испытания своего самолета C-150 - "доказав свою способность воплощать свои проекты в реальность". Мохсени уверен, что пассажирский самолет вертикального взлета и посадки VTOL LINX P9 полностью соответствует всем современным требованиям рынка. 

Благодаря композитному планерe легкое судно будет иметь низкое сопротивление и сможет развивать максимальную скорость в 200 узлов или крейсерскую скорость в 162 узла. EVTOL способен совершать полеты на высоте до 13 000 футов. Максимальная дальность полета составляет 512 морских миль. Кроме того, универсальное воздушное судно может совершать прыжковый взлет и посадку без использования взлетно-посадочной полосы. Journal Intereting Engineering. Shot of LINX P9 ARC Aerosystems.

"Разработка воздушного транспортного средства требует высокой самоотдачи. Мы должны четко понимать, что клиентам потребуется через пять и даже через пятьдесят лет. Для решения этих задач необходимо разработать "дорожную карту", которая позволит своевременно сертифицировать технологию".

Источники и ссылки: Journal Intereting Engineering,  ARC Aerosystems, DARPA ALIAS.

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1. (https://interestingengineering.com/transportation/800-mile-range-vtol)
2. (https://arcaerosystems.com/evtol-innovator-launches-sustainable-passenger-aircraft/)
3. (https://interestingengineering.com/innovation/nasa-darpa-aim-for-nuclear-rocket)

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#авиация #evtol #устойчивое развитие #углеродно-нейтральный #arc aerosystems #linx p9 vtol #linx p9 vtol aircraft
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