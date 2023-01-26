Британский авиационный стартап ARC Aerosystems представил свой новый пассажирский самолет вертикального взлета и посадки VTOL на мероприятии в Дублине. Девятиместная машина, названная Linx P9, позиционируется как "экономически эффективное, низкоуглеродное решение для междугородних путешествий".
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В пресс-релизе сообщается, что летательный аппарат с возможностью вертикального взлета и посадки обладает " маневренностью вертолета и мощностью самолета". Благодаря таким качествам компания планирует удовлетворить самые высокие потребности региональной воздушной мобильности.
Самолет сравнительно легкий и малогабаритный. Его вес составляет всего 4 255 фунтов (оклоло1 930 кг), а размах основного крыла - 41,3 фута (12,6 м).
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EVTOL с превосходными техническими характеристиками
Самолет eVTOL выполнен в виде цельнокомпозитной конструкции и имеет две модификации. Одна из них оснащена гибридно-электрической силовой установкой, а вторая - двумя турбовинтовыми двигателями. Оба варианта спроектированы таким образом, чтобы в будущем они могли работать как на SAF (sustainable aviation fuel — устойчивое авиационное топливо), так и на водороде. Максимальная скорость воздушного судна составляет 230 миль/ч (370 км/ч), а максимальная высота полета - 3 962 метра. Стандартная техническая дальность полета самолета составляет 590 миль (950 километров), а при использовании дополнительных топливных баков она может быть увеличена до 807 миль (1300 километров).
Летательный аппарат имеет высокорасположенное крыло (крыло установленное на верхней части фюзеляжа), является безнапорным и оснащен убирающимся трехколесным шасси. "Он способен выполнять прыжковый взлет и приземление без использования взлетно-посадочной полосы, что делает его весьма универсальным пассажирским и грузовым судном, пригодным для широкого спектра применения".
Экологичность VTOL Linx P9
LINX P9 позиционируется как перспективное решение авиации будущего. По мнению компании, сегодня устойчивое развитие и эффективный транспорт находятся в центре внимания во всех странах мира. Самое время заняться решением этих проблем путем "сокращения городского трафика, повышения безопасности и надежности, а также за счет полного отказа от ископаемых видов топлива".
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Компания утверждает, что новый летательный аппарат позволяет увеличить экономическую эффективность на 40% по отношению к вертолетам программы DARPA ALIAS (Aircrew Labor In-cockpit Automation System) и на 30% увеличить дальность полета по сравнению с вертолетами подобного размера концепции Roskam. "Это очень интересный конструкторский проект. Он представляет собой оптимальное решение для рынка, - доступное, безопасное и практичное. В то же время это оптимальный вариант для решения актуальных проблем экологии", - заявил генеральный директор ARC, Сейед Мохсени (Seyed Mohseni).
Будущее LINX P9
Что ждет LINK P9 дальше? А дальше необходимо вывести новый продукт на рынок. Для этого предстоит разработать экспериментальные модели, которые позволят оптимизировать конструкцию. На данный момент компания ARC на 100 процентов завершила испытания своего самолета C-150 - "доказав свою способность воплощать свои проекты в реальность". Мохсени уверен, что пассажирский самолет вертикального взлета и посадки VTOL LINX P9 полностью соответствует всем современным требованиям рынка.
"Разработка воздушного транспортного средства требует высокой самоотдачи. Мы должны четко понимать, что клиентам потребуется через пять и даже через пятьдесят лет. Для решения этих задач необходимо разработать "дорожную карту", которая позволит своевременно сертифицировать технологию".
Источники и ссылки: Journal Intereting Engineering, ARC Aerosystems, DARPA ALIAS.
1. (https://interestingengineering.com/transportation/800-mile-range-vtol)
2. (https://arcaerosystems.com/evtol-innovator-launches-sustainable-passenger-aircraft/)
3. (https://interestingengineering.com/innovation/nasa-darpa-aim-for-nuclear-rocket)