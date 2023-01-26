Крошечный домик "размером с пинту" вмещает множество различных удобств

Как можно догадаться из названия, перед вами крошечный домик Николь 16 x 8. Проект был недавно реализован колорадской компанией MitchCraft Tiny Homes. Длина жилища составляет всего 16 футов (4,8 м), а ширина - 8 футов (2,4 м).

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Несмотря на такие крохотные размеры, фирме удалось втиснуть в него такие удобства, которые мы обычно привыкли наблюдать в гораздо более крупных моделях. В этом домике есть домашний офис, ванная комната с ванной и даже небольшая уютная хорошо оборудованная кухня с посудомоечной машиной.

Как следует из названия, Nicole's 16 x 8 Tiny Home имеет длину 16 футов (4,8 м) и ширину 8 футов (2,4 м), что, безусловно, намного меньше американских крошечных домиков. MitchCraft Tiny Homes/Christa Tippmann Photography. Journal Newatlas.

Чтобы представить его скромные размеры в контексте перспективы, крошечный дом Nicoles 16 x 8 Tiny Home, к примеру, значительно меньше, чем половина роскошного дома Denali XL от компании Timbercraft Tiny Homes. Дом базируется на двухосном прицепе и подключается к электросети от стандартной розетки RV.

Большую часть свободного пространства в крошечном доме Nicole 16 x 8 занимает относительно просторная и отлично оборудованная кухня. MitchCraft Tiny Homes/Christa Tippmann Photography. Journal Newatlas.

Войдя в дом, посетители попадают сразу в гостиную. Она очень компактна, в ней расположены диван и система для хранения вещей, а также электрический камин и телевизор, установленный на стене. Большая часть свободного пространства занимает смежная кухня, которая неплохо оборудована, особенно учитывая размеры дома, и включает холодильник с морозильной камерой, духовку и четырехконфорочную плиту на пропане, микроволновую печь, раковину из нержавеющей стали, удобный выдвижной стол и еще достаточно места для хранения, а также (что особенно актуально) посудомоечную машину.

Кухня в крошечном доме Николь 16 x 8 включает удобный выдвижной стол. MitchCraft Tiny Homes/Christa Tippmann Photography. Journal Newatlas.

Через дверь на кухне можно попасть в уютную ванную комнату, которая оснащена душем/ванной, унитазом со смывным механизмом, стиральной машиной/сушилкой и шкафчиками.

Спальня в крошечном доме Николь 16 x 8 представляет собой типичную спальню-чердак в стиле крошечного дома с очень низким потолком. В ней установлена двуспальная кровать и шкафчики для хранения вещей. MitchCraft Tiny Homes/Christa Tippmann Photography. Journal Newatlas.

На второй этаж ведет лестница, интегрированная в кладовку. Здесь находится домашний офис, расположенный так, что ноги хозяина будут буквально "болтаться" в воздухе. Разумеется, что такая планировка, определено, не сравнится по эргономичности с классическим письменным столом и стулом. Но все же это гораздо удобнее, чем многие домашние офисы, которые мы встречали в проектах других крошеных домов, в некоторых из которых хозяевам приходится сидеть на полу со скрещенными ногами.

В крошечном доме Николь размером 16 x 8 есть небольшой электрический камин в гостиной ( для обогрева и охлаждения также установлена мини-сплит-система кондиционирования), а также телевизор, закрепленный на стене. MitchCraft Tiny Homes/Christa Tippmann Photograph. Journal Newatlas.

Рядом с кабинетом находится спальня — это типичное спальное помещение крошечного коттеджа с низким потолком, в котором помещается двуспальная кровать и еще остается много места для хранения вещей.

Крошечный дом Николь 16 × 8 включает в себя домашний офис, который расположен так, что ноги владельца могут болтаться в воздухе. Однако это немного удобнее, чем сидеть скрючившись, скрестив ноги. MitchCraft Tiny Homes/Christa Tippmann Photography /Journal Newatlas.

Крошечный дом Николь 16 x 8 был изготовлен на индивидуальной основе, но представитель MitchCraft Tiny Homes сообщил журналу NewAtlas, что стоимость такого дома в зависимости от комплектации равна примерно 150 000 долларов США.

Источники и ссылки: MitchCraft Tiny Homes, Journal Newatlas.

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1. (https://newatlas.com/tiny-houses/nicole-mitchcraft/)

2. (https://mitchcrafttinyhomes.com/gallery/nicoles-16x8-tiny-home/)

3. (https://newatlas.com/tiny-houses/kays-mitchcraft/)