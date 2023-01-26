Как можно догадаться из названия, перед вами крошечный домик Николь 16 x 8. Проект был недавно реализован колорадской компанией MitchCraft Tiny Homes. Длина жилища составляет всего 16 футов (4,8 м), а ширина - 8 футов (2,4 м).
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Несмотря на такие крохотные размеры, фирме удалось втиснуть в него такие удобства, которые мы обычно привыкли наблюдать в гораздо более крупных моделях. В этом домике есть домашний офис, ванная комната с ванной и даже небольшая уютная хорошо оборудованная кухня с посудомоечной машиной.
Чтобы представить его скромные размеры в контексте перспективы, крошечный дом Nicoles 16 x 8 Tiny Home, к примеру, значительно меньше, чем половина роскошного дома Denali XL от компании Timbercraft Tiny Homes. Дом базируется на двухосном прицепе и подключается к электросети от стандартной розетки RV.
Войдя в дом, посетители попадают сразу в гостиную. Она очень компактна, в ней расположены диван и система для хранения вещей, а также электрический камин и телевизор, установленный на стене. Большая часть свободного пространства занимает смежная кухня, которая неплохо оборудована, особенно учитывая размеры дома, и включает холодильник с морозильной камерой, духовку и четырехконфорочную плиту на пропане, микроволновую печь, раковину из нержавеющей стали, удобный выдвижной стол и еще достаточно места для хранения, а также (что особенно актуально) посудомоечную машину.
Через дверь на кухне можно попасть в уютную ванную комнату, которая оснащена душем/ванной, унитазом со смывным механизмом, стиральной машиной/сушилкой и шкафчиками.
На второй этаж ведет лестница, интегрированная в кладовку. Здесь находится домашний офис, расположенный так, что ноги хозяина будут буквально "болтаться" в воздухе. Разумеется, что такая планировка, определено, не сравнится по эргономичности с классическим письменным столом и стулом. Но все же это гораздо удобнее, чем многие домашние офисы, которые мы встречали в проектах других крошеных домов, в некоторых из которых хозяевам приходится сидеть на полу со скрещенными ногами.
Рядом с кабинетом находится спальня — это типичное спальное помещение крошечного коттеджа с низким потолком, в котором помещается двуспальная кровать и еще остается много места для хранения вещей.
Крошечный дом Николь 16 x 8 был изготовлен на индивидуальной основе, но представитель MitchCraft Tiny Homes сообщил журналу NewAtlas, что стоимость такого дома в зависимости от комплектации равна примерно 150 000 долларов США.
Источники и ссылки: MitchCraft Tiny Homes, Journal Newatlas.
1. (https://newatlas.com/tiny-houses/nicole-mitchcraft/)
2. (https://mitchcrafttinyhomes.com/gallery/nicoles-16x8-tiny-home/)
3. (https://newatlas.com/tiny-houses/kays-mitchcraft/)