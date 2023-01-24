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ФБР обвинило хакеров из Северной Кореи во взломе сети Harmony на $100 млн
ФБР США выдвинуло обвинение (как обычно заочно?) северокорейским хакерам в краже криптоактивов на сумму более $100 млн.
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Федеральное бюро расследований обвинило связанных с Северной Кореей хакеров во взломе кроссчейн-моста Harmony One. В результате июньской акции злоумышленники похитили цифровые активы на сумму свыше 100 миллионов долларов США

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Аналитическая компания Chainalysis заявила в отчете, опубликованном в январе прошлого года, что стоимость активов, украденных в результате кибератак, связанных с Северной Кореей, выросла на 40 процентов с 2020 по 2021 год. Al Mayadeen English Television Channel.

По мнению правоохранительных органов Соединенных Штатов, северокорейские хакеры несут ответственность за прошлогоднюю кражу цифровых активов на сумму 100 миллионов долларов у одной из американских криптовалютных компаний. 

Северокорейские хакерские группы Lazarus Group и APT38 обвиняются в том, что они стояли за кибер-ограблением криптовалютной компании Harmony в июне прошлого года, говорится в заявлении Федерального бюро расследований, опубликованном в этот понедельник.

В начале этого месяца ФБР предъявило обвинение (и каким образом?) северокорейским кибер-мошенникам в использовании протокола конфиденциальности DeFi Railgun для отмывания более 60 миллионов долларов в Ethereum. По имеющимся данным, часть этих средств была отправлена нескольким операторам по обслуживанию виртуальных активов и конвертирована в биткойны.

В 2021 году Министерство юстиции США предъявило обвинения трем северокорейским программистам в вымогательстве и хищении более $1,3 млрд наличными и криптовалютой в серии кибератак, начиная с 2014 года.

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Компания Harmony, расположенная в Калифорнии, в июне прошлого года заявила, что в результате кражи хакерам удалось похитить более 100 миллионов долларов в цифровых монетах с платформы Horizon bridge - кроссчейн-моста, который позволяет переводить криптовалюты между разными блокчейнами.  ФБР заявило, что с помощью ряда компаний, предоставляющих услуги по работе с виртуальными активами, заморозило некоторую часть этих средств.

Согласно заявлению, ФБР планирует продолжить работу по "выявлению и пресечению" предполагаемых попыток кражи криптовалюты хакерами КНДР, якобы направленных на финансирование разработок ядерного оружия. "ФБР продолжит разоблачать и пресекать использование КНДР незаконной деятельности - включая киберпреступность и кражу виртуальной валюты - для получения доходов", - заявила пресс-служба Federal Bureau of Investigation.

Северная Корея, которая в течение многих лет находится под жесточайшими санкциями Запада, теперь обвиняется чиновниками США и ООН в проведении эскалационной кампании "кибератак для финансирования своей деятельности", включая разработку баллистических ракет дальнего радиуса действия и ядерного оружия.

Федеральное бюро расследований США утверждает, что за взломом моста Harmony Bridge с ущербом в 100 миллионов долларов стоит северокорейская компания Lazaru. На фото государственный флаг Корейской Народно-Демократической Республики развевается на площади Gijungdong, 19 июля 2022 года. Al Mayadeen English Television Channel. (Photo source: Reuters).

Сеул утверждает, что хакеры из Северной Кореи украли более 1,2 миллиарда долларов США

Хакеры из Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) предположительно похитили биткойны, а также другие виртуальные активы на сумму более 1,5 трлн вон ($1,2 млрд) в течение последних пяти лет, заявила 24 декабря Национальное агентство разведки (National Intelligence Service - NIS) Южной Кореи, утверждая, что более половины этих атак были совершены в прошлом году.

Южнокорейские чиновники утверждают, что КНДР, в свете санкций наложенных Организации Объединенных Наций и борьбы с пандемией COVID-19, стала больше ориентироваться на крипто-хакерство и другие подобные операции, осуществляемые в киберпространстве, для финансирования своей экономики.

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Санкции ООН, введенные в отношении корейского народа в 2016-2017 годах, ввели запрет на экспорт из КНДР таких важных товаров, как уголь, текстиль и морепродукты, а также заставили страны-участницы депортировать граждан Северной Кореи, работавших за рубеж. Кроме того, КНДР испытала серьезные экономические трудности после введения жестких ограничений, направленных на борьбу с распространением коронавирусной инфекции SARS-CoV-2.

Северная Корея, которая обычно не общается с международными СМИ, отрицает свою причастность к кибератакам за рубежом и обвиняет Соединенные Штаты и их союзников в "распространении злонамеренных слухов".

Ознакомится с документом ФБР можно по ссылке ниже

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Источники и ссылки: Al Mayadeen English Television Channel, FBI, Journal Beincrypto, Television Channel Aljazeera.
1. (https://www.fbi.gov/news/press-releases/fbi-confirms-lazarus-group-apt38-cyber-actors-responsible-for-harmonys-horizon-bridge-currency-theft)
2. (https://english.almayadeen.net/news/technology/dprk-behind-100m-crypto-theft-fbi-alleges)
3. (https://beincrypto.com/fbi-north-koreas-lazarus-behind-100m-harmony-crypto-hack/)
4. (https://www.aljazeera.com/economy/2023/1/24/north-korea-behind-100m-crypto-theft-fbi-says)

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#сша #северная корея #кндр #фбр
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