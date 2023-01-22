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В Дубае к 2025 году появится первая в мире мечеть, напечатанная на 3D-принтере
Ожидается, что мечеть площадью 2 000 квадратных метров сможет вместить до 600 прихожан.
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Первая в мире 3D-печатная мечеть будет построена Департаментом по делам ислама и благотворительной деятельности Дубая (IACAD) в Объединенных Арабских Эмиратах. 

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Проект первой в мире мечети которая будет построена с помощью технологии трехмерной печати. JT+partners/YouTube. Journal Intereting Engineering.

Мечеть площадью 2 000 квадратных метров, которая, как ожидается, сможет принять до 600 верующих в 2025 году, будет построена в Бур Дубае, одном из старейших районов Арабских Эмиратов. Об этом говорится в пресс-релизе IACAD, опубликованном на прошлой неделе.

"Потребуется около четырех месяцев, чтобы завершить 3D-печать конструкции здания, и еще около 12 месяцев, чтобы полностью оснастить его соответствующими объектами", - заявили в IACAD.  "Трое рабочих будут управлять роботизированным 3D-принтером, который будет распечатывать блоки со скоростью два квадратных метра в час". Для строительства мечети будет использовано несколько видов сырья и специально разработанная бетонная смесь.

По словам Аль Шайбани, директора инженерного подразделения IACAD, технология трехмерного строительства позволит сделать процесс более экологичным. "Использование 3D-печати позволит сократить отходы строительных материалов.  Это технология дружелюбна к окружающей среде", - сказал он.

Дубай получит первую в мире 3D-печатную мечеть к 2025 году. Worlds first 3D-printed mosque. Journal Intereting Engineering. JT+partners/YouTube.

"По стоимости это обойдется на тридцать процентов дороже, чем строительство мечети традиционным способом, но это потому, что это первый в мире проект такого рода  Мы ожидаем, что в будущем стоимость достигнет паритета, а гарантия составит тридцать лет", - добавил Аль Шайбани.

"Стратегия 3D-печати Дубая"

Решение возвести мечеть с использованием технологий 3D-печати полностью соответствует стремлению Дубая стать ведущим технологическим центром к 2030 году. "Стратегия 3D-печати Дубая" — это инициатива, начатая в 2016 году Его Высочеством шейхом Мухаммедом ибн Рашидом Аль Мактумом, правителем Дубая, с целью продвижения эмирата в качестве регионального и глобального технологического центра.

Образцы 3D-печатных конструкций, которые будут использованы для строительства мечети в Дубае. Journal Intereting Engineering, Ali Al Shouk / The National News.

Для достижения поставленной задачи власти города планируют к 2030 году перевести на технологию 3D-печати не менее 25 процентов всех строительных объектов. По оценкам муниципальных чиновников, это позволит снизить трудозатраты на 70 процентов и расходы на строительство до 90 процентов.

Это решение вдохновило многих производителей современных строительных технологий из ряда стран направить свою продукцию в Дубай и использовать ее для создания экспериментальных конструкций. С тех пор как в 2018 году компания Immensa Technology Labs впервые подала там патент на технологию строительной 3D-печати, в ОАЭ открылось несколько предприятий по производству 3D-печатного бетона, включая 3DVinci Creations, ACCIONA, а также дочернюю компанию Freyssinet - Concreative.

Мечеть напечатанная на 3D-принтере 

Начало строительства первой в мире 3D-печатной мечети. Проект разработан компанией JT+Partners совместно с Департаментом по делам ислама и благотворительной деятельности Дубая (IACAD). Journal Intereting Engineering. Youtube/

В проекте будет использоваться "роботизированный 3D-принтер", с помощью которого три человека смогут возводить стены здания со скоростью два квадратных метра в час. Ожидается, что на возведение общей конструкции религиозного сооружения уйдет около четырех месяцев, а на внутреннюю отделку помещений - еще около двенадцати месяцев.

В настоящее время для того, чтобы получить разрешение на строительство объекта, IACAD согласовывает архитектурный проект с муниципалитетом Дубая. "Мы планируем открыть мечеть и начать принимать верующих в течение ближайших двух лет", - подвел итог Аль Шайбани.

Источники и ссылки: Islamic Affairs and Charitable Activities Department (IACAD), Journal Intereting Engineering, Youtube, Journal The National News.

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1. (https://www.youtube.com/watch?v=d-9xN9gTb0U)
2. (https://www.iacad.gov.ae/en/Media/Pages/NewsDetails.aspx?NewsID=1441)
3. (https://www.thenationalnews.com/uae/2023/01/13/dubai-to-build-worlds-first-3d-printed-mosque/)
4. (https://interestingengineering.com/innovation/dubai-to-get-the-worlds-first-3d-printed-mosque-by-2025)

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