Экзопланета HD 206893C в 13 раз больше Юпитера и находится на расстоянии более 130 световых лет от Земли

Космический аппарат Gaia Европейского космического агентства (ЕКА) помог учёным зарегистрировать новую экзопланету. Это открытие позволило провести последующие наблюдения, которые доказали, что в ядре этой далёкой планеты происходят реакции термоядерного синтеза.

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Международная группа ученых под руководством профессора Саши Хинкли из Эксетерского университета обнаружила новую экзопланету, вращающуюся вокруг звезды HD206893, расположенную на расстоянии около 750 триллионов миль от Земли и примерно на 30% больше нашего Солнца. Journal Interesting Engineering. An artists impression of Gaia. ESA / ATG.

Анализируя новые данные, международная группа ученых обнаружила, что экзопланета под индексом HD 206893С, стала более яркой, что говорит о том, что в ее недрах происходит сжигание дейтерия в процессе термоядерной реакции.

"Открытие HD 206893С — это чрезвычайно важный момент в области изучения экзопланет. Это исследование является первым прямым обнаружением экзопланеты космической миссией Gaia", - пояснил в заявлении для прессы профессор Саша Хинкли из Эксетерского университета в Англии.

Точные координаты "чужой планеты"

Команда под руководством профессора Саши Хинкли из University of Exeter в Великобритании обнаружила экзопланету, вращающуюся на расстоянии около 300 миллионов миль (484 миллиона километров) от звезды HD 206893, расположенной примерно в 130 световых годах от Земли. Звезда HD 206893 примерно на 30 процентов больше нашего Солнца.

Звезда HD 206893 попала в поле зрения астрономов из-за того, что у нее есть орбитальный протопланетный диск. Таким образом, она является хорошей системой-кандидатом для поиска экзопланет. Благодаря инструментам космического аппарата ЕКА Gaia можно получить точные координаты расположения звезд. Кроме того, астрометрическая информация, которую он передает, может быть использована для обнаружения экзопланет.

После открытия Gaia исследователи провели наблюдения с помощью Очень большого телескопа расположенного в пустыне Атакама на севере Чили. Эксперты доказали существование новой экзопланеты HD 206893С, которая, предположительно, в 13 раз больше Юпитера. Доклад с подробным описанием полученных результатов астрофизики опубликовали на сервере препринтов arXiv.

Комбинированные R ∼ 500 GRAVITY спектры K-диапазона экзопланеты HD 206893c и B (красный и светло-фиолетовый, соответственно) с лучшими моделями DRIFTPHOENIX (черный и светло-коричневый). Светло-оранжевым, зеленым и синим показана архивная спектрофотометрия B, которая также была включена в модель. Для модельных спектров тонкими линиями показаны несколько выборок, взятых из апостериорного распределения. Credit: arXiv (2022). DOI: 10.48550/arxiv.2208.04867. Journal Astronomy & Astrophysics, Cornell University.

В ядре планеты протекают реакция термоядерного синтеза

Благодаря наблюдениям Very Large Telescope исследователи получили возможность проанализировать спектр света, излучаемого атмосферой экзопланеты. Это пролило новый свет на далекую планету и в конечном итоге показало, что в ядре планеты HD 206893С идет реакция ядерного синтеза. В процессе дальнейших наблюдений исследователи заметили, что планета становится "ярче", что говорит о том, что в ее недрах происходит сжигание дейтерия - тяжелого изотопа водорода, несущего нейтрон.

Из-за огромного размера и непрерывной реакции термоядерного синтеза экзопланету можно было спутать с коричневым карликом. Коричневые карлики — это субзвёздные объекты, которые формируются подобно обычным звездам, но не имеют необходимой массы для поддержания постоянного ядерного синтеза. По словам исследователей, в будущем это открытие позволит астрономам лучше дифференцировать коричневых карликов от обычных звезд.

Учёные считают, что космический аппарат ЕКА Gaia может быть использован для обнаружения экзопланет до того, как другие наземные и космические обсерватории, такие как James Webb, приступят к прямым наблюдениям. Другими словами, космический аппарат ЕКА Gaia может оказаться ценным инструментом в продолжающемся поиске инопланетных миров. Именно эту миссию NASA недавно выделило в качестве приоритетной, и вероятно, именно она будет в центре внимания наследника James Webb.

Источники и ссылки: Journal Interesting Engineering, Journal Astronomy & Astrophysics, Cornell University, European Space Agency.

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1. (https://arxiv.org/abs/2208.04867)

2. (https://phys.org/news/2023-01-gaia-imaged-planet-nuclear-fusion.html)

3. (https://interestingengineering.com/science/exoplanet-with-nuclear-fusion-reaction)

4. (https://www.esa.int/Space_in_Member_States/Spain/Actualizacion_sobre_el_aplazamiento_del_lanzamiento_de_Gaia)