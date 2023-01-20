Сотни полицейских Великобритании будут уволены за сексуальное и бытовое насилие

Обвинение выдвинуто после целого ряда разоблачений серьезных правонарушений в самом крупном подразделении полиции Великобритании.

реклама

Лондонская полиция вновь оказалась в центре скандала с "оскорбительными" сообщениями. Троих полицейских обвинили в отправке непристойных сообщений через социальную сеть. (Source: Al Mayadeen English Television Chann, Reutres)

Сотни сотрудников лондонской полиции, в ближайшее время будут уволены за сексуальные преступления и домашнее насилие, заявил во вторник глава полиции Великобритании, пытаясь вернуть доверие общественности к Скотланд-Ярду после того, как один из сотрудников признался в том, что является серийным насильником.

Столичная полицейская служба (MPS неофициально Метрополитен) в Лондоне, которую в последние годы и без того сотрясали скандалы, вновь оказалась втянута в скандал после того, как 48-летний Дэвид Кэррик признался в совершении 24 изнасилований во время своей службы в полиции, при этом его коллеги знали об этом, но не как не прореагировали.

Обвинение было выдвинуто после целого ряда разоблачений серьезных правонарушений в рядах британской полиции - крупнейшей организации, насчитывающей более 43 000 сотрудников. Среди этих насильников были в том числе офицеры, ответственные за борьбу с терроризмом и решение таких вопросов, как экстрадиция.

Комиссар Лондона Марк Роули, назначенный четыре месяца назад на должность начальника управления, заявил, что в настоящее время проводятся расследования в отношении примерно 800 сотрудников и уже получено около 1000 заявлений о сексуальном и бытовом насилии. По его прогнозам, многие сотрудники будут уволены в результате этой процедуры.

Сотрудник столичной полиции несет службу в Вестминстере, Лондон. (Source: Al Mayadeen English Television Chann, Reutres)

"У меня работают десятки тысяч замечательных мужчин и женщин, но к сожалению, есть сотни тех, кто не должен быть находится. Я собираюсь разобраться с этой проблемой", - заявил Роули, которого во вторник процитировала Би-би-си.

"Мы систематически проверяем каждого сотрудника и офицера полиции, в отношении которых у нас есть какие-либо факты, свидетельствующие об их причастности к инцидентам, связанным с домашним или сексуальным насилием", - добавил комиссар.

В последнее время доверие общественности к Скотланд-Ярду сильно пошатнулось из-за постоянных разоблачений коррупционных скандалов, расизма и женоненавистничества.

Так, недавно одного полицейского приговорили к пожизненному заключению за изнасилование и убийство женщины, которую он похитил, когда она шла домой, при этом судебные инстанции признали антиконституционными жесткие действия полицейских в момент проведения гражданской панихиды по погибшей.

Еще одного офицера осудили за принадлежность к неонацистской группировке, двое были заключены в тюрьму за обмен фотографиями с места преступления после убийства двух сестер. В ходе расследования обстоятельств другого дела в одном из подразделений были обнаружены записи разговоров об избиении женщин, причем один из офицеров сообщил коллеге, о своем намерении её изнасиловать.

Констебль Дэвид Кэррик, которого коллеги прозвали Ублюдок Дэйв, был признан виновным в совершении 24 изнасилований во время службы в полиции MET. (Source: Al Mayadeen English Television Channel, Twitter)

В 2021 году в полиции было проведено независимое расследование, предварительные результаты которого подтвердили необходимость "радикальной" реформы в рассмотрении жалоб на неправомерные действия сотрудников.

Серийный офицер-насильник

Пример Кэррика, который в итоге признал себя виновным в 24 случаях изнасилования в период с 2003 по 2020 год, вызвал озабоченность общественности в связи с неспособностью или нежеланием властей провести серьезное расследование.

В период с 2000 по 2021 год он находился под следствием полиции по девяти эпизодам, включая обвинения в домогательствах, нападениях и изнасилованиях, но ему так и не было предъявлено обвинение.

Кэррик использовал свое служебное положение, запугивая и контролируя образ жизни своих жертв, убеждая последних в том, что никто не поверит их показаниям, а поверят ему, как действующему офицеру.

рекомендации 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 13600K дешевле 30 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 12900K за 40тр с началом в Ситилинке RTX 4090 за 140 тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming

Sources and links: Al Mayadeen English Television Channel

1. (https://english.almayadeen.net/news/politics/british-met-police-officer-pleads-guilty-to-24-counts-of-rap)

2. (https://english.almayadeen.net/news/politics/london-police-hit-by-new-offensive-messages-scandal)

2. (https://english.almayadeen.net/news/miscellaneous/hundreds-of-uk-police-face-sack-over-sexual-domestic-abuse-o)