Результаты нового исследования подтвердили наличие "огромного разнообразия" органических компонентов в составе марсианском метеорите Тиссинт, упавшем на поверхность Земли около 12 лет назад. Небесный объект был назван в честь марокканского город Тиссинт, в окрестностях которого упали его фрагменты 18 июля 2011 года. Данный метеорит является одним из пяти марсианских камней, падение которых на Землю было зарегистрировано учеными.

Всего удалось собрать около 37 фунтов (17 килограммов) образцов с небольшими различиями в составе между десятками фрагментов, найденных в окрестностях Тиссинта. Согласно исследованию, опубликованному в научном издании Science Advances, "усилия по сбору, начатые через несколько дней после падения, позволили получить доступ к очень свежему, свободному от примесей материалу для проведения органического анализа". В исследовании принимали участие группа ученых из Мюнхенского технического университета, Мюнхенского университета имени Гельмгольца и Научного центра Карнеги.

По словам экспертов, в рамках эксперимента в обломках марсианского метеорита Тиссинт был обнаружен удивительно широкий набор первозданных органических соединений восстановленного и окисленного углерода. Ученым "удалось проанализировать органический состав метеорита и установить связь между типом и разнообразием органических молекул и конкретной минералогией", - сообщает пресс-релиз научного ведомства.

Ученые обнаружили "целый ряд" сложных органических молекул

Обнаруженные органические молекулы представляют собой наиболее полный спектр органики, найденной в марсианских метеоритах или образцах, собранных и исследованных марсоходами.

Image of the Tissint meteorite courtesy of Ludovic Ferriere (co-author of the work), Journal Interesting Engineerin, Science Advances, Natural History Museum of Vienna

Наличие органических молекул, содержащих углерод, водород, кислород, азот и серу, обычно ассоциируется с наличием живых организмов. Однако исследователи допускают, что они не являются прямым доказательством существования жизни, поскольку предыдущие исследования марсианских образцов показали, что они могут быть образованы в результате абиотических процессов.

Но главной изюминкой исследования стало открытие обилия органических соединений магния - совокупности органических молекул, ранее не встречавшихся на Красной планете.

Основные моменты проекта

Авторы проекта утверждают, что результаты этого проекта позволили лучше понять, эволюцию процессов, происходящих в мантии и коре Марса, в частности, абиотическую органику, образовавшуюся в результате взаимодействия воды и скальных пород.

Это открытие позволило по-новому взглянуть на геохимию высокого давления и высоких температур, сформировавшую глубокие недра Красной планеты. Оно указывает на связь между углеродным циклом и эволюцией минералов".

Ученые утверждают, что изучение "процессов и последовательности событий, которые сформировали это богатое органическое изобилие, поможет узнать новые аспекты пригодности Марса для проживания и, возможно, о процессах, которые могут привести к зарождению жизни".

Детали анализа фракционированного образца Тиссинта. (A) Дифференциация четырех выделенных фракций в небольшом фрагменте Тиссинта. (B) Молекулярное разнообразие во фракции, выделенной метанолом, полученное из спектров ESI(-) FTICR-MS. Диаграммы Ван Кревелена, показывающие отношения между m/z, O/C и H/C, соответствующие аннотированным массам из спектров. Цвет точек соответствует CHO (синий), CHNO (оранжевый), CHOS (зеленый) и CHNOS (красный); размер точек соответствует интенсивности в спектрах. Круговые диаграммы в каждом графике относятся к долям каждого класса химических соединений и общему количеству компонентов. (C) Гистограммы четырех различных частей марсианского метеорита Тиссинт, показывающие количество соединений (ось y) и содержание кислорода, азота и серы (ось x) в классах химических соединений CHO, CHNO и CHOS. Отчетливо видно более высокое содержание в оливине и стеклообразной части обедненных кислородом молекул, сопровождаемых соединениями, содержащими до четырех атомов серы. Journal Science Advances.

Аннотация к исследованию

На основании данных об обширном органическом многообразии в марсианском метеорите Тиссинт и отборе образцов нескольких минералогических литологий учеными было установлено, что органические молекулы распределены неравномерно по функциональности и плотности. Органика в метеорите Тиссинт представлена в избытке C3-7 алифатическими разветвленными карбоновыми кислотами и альдегидами, олефинами и полиароматикой с гетероатомами и без них в гомологичном структурном континууме окисления. Органо-магниевые соединения были чрезвычайно обильны в макрокристаллах оливина и в жилах расплавов, отражая специфические процессы органического синтеза в тесном взаимодействии с силикатами магния и температурными напряжениями, как отмечалось ранее. Разнообразный химический состав и обилие сложных молекул свидетельствуют о неоднородности органического состава минералов, присутствующих в марсианской мантии и коре, которая могла развиваться в течение геологических процессов.

Источники и ссылки: Journal Interesting Engineerin, Journal PLoS ONE, journal Science Advances, Technical University of Munich.

