Результаты нового исследования подтвердили наличие "огромного разнообразия" органических компонентов в составе марсианском метеорите Тиссинт, упавшем на поверхность Земли около 12 лет назад. Небесный объект был назван в честь марокканского город Тиссинт, в окрестностях которого упали его фрагменты 18 июля 2011 года. Данный метеорит является одним из пяти марсианских камней, падение которых на Землю было зарегистрировано учеными.
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Всего удалось собрать около 37 фунтов (17 килограммов) образцов с небольшими различиями в составе между десятками фрагментов, найденных в окрестностях Тиссинта. Согласно исследованию, опубликованному в научном издании Science Advances, "усилия по сбору, начатые через несколько дней после падения, позволили получить доступ к очень свежему, свободному от примесей материалу для проведения органического анализа". В исследовании принимали участие группа ученых из Мюнхенского технического университета, Мюнхенского университета имени Гельмгольца и Научного центра Карнеги.
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По словам экспертов, в рамках эксперимента в обломках марсианского метеорита Тиссинт был обнаружен удивительно широкий набор первозданных органических соединений восстановленного и окисленного углерода. Ученым "удалось проанализировать органический состав метеорита и установить связь между типом и разнообразием органических молекул и конкретной минералогией", - сообщает пресс-релиз научного ведомства.
Ученые обнаружили "целый ряд" сложных органических молекул
Обнаруженные органические молекулы представляют собой наиболее полный спектр органики, найденной в марсианских метеоритах или образцах, собранных и исследованных марсоходами.
Наличие органических молекул, содержащих углерод, водород, кислород, азот и серу, обычно ассоциируется с наличием живых организмов. Однако исследователи допускают, что они не являются прямым доказательством существования жизни, поскольку предыдущие исследования марсианских образцов показали, что они могут быть образованы в результате абиотических процессов.
Но главной изюминкой исследования стало открытие обилия органических соединений магния - совокупности органических молекул, ранее не встречавшихся на Красной планете.
Основные моменты проекта
Авторы проекта утверждают, что результаты этого проекта позволили лучше понять, эволюцию процессов, происходящих в мантии и коре Марса, в частности, абиотическую органику, образовавшуюся в результате взаимодействия воды и скальных пород.
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Это открытие позволило по-новому взглянуть на геохимию высокого давления и высоких температур, сформировавшую глубокие недра Красной планеты. Оно указывает на связь между углеродным циклом и эволюцией минералов".
Ученые утверждают, что изучение "процессов и последовательности событий, которые сформировали это богатое органическое изобилие, поможет узнать новые аспекты пригодности Марса для проживания и, возможно, о процессах, которые могут привести к зарождению жизни".
Аннотация к исследованию
На основании данных об обширном органическом многообразии в марсианском метеорите Тиссинт и отборе образцов нескольких минералогических литологий учеными было установлено, что органические молекулы распределены неравномерно по функциональности и плотности. Органика в метеорите Тиссинт представлена в избытке C3-7 алифатическими разветвленными карбоновыми кислотами и альдегидами, олефинами и полиароматикой с гетероатомами и без них в гомологичном структурном континууме окисления. Органо-магниевые соединения были чрезвычайно обильны в макрокристаллах оливина и в жилах расплавов, отражая специфические процессы органического синтеза в тесном взаимодействии с силикатами магния и температурными напряжениями, как отмечалось ранее. Разнообразный химический состав и обилие сложных молекул свидетельствуют о неоднородности органического состава минералов, присутствующих в марсианской мантии и коре, которая могла развиваться в течение геологических процессов.
Источники и ссылки: Journal Interesting Engineerin, Journal PLoS ONE, journal Science Advances, Technical University of Munich.
1. (https://www.nhm-wien.ac.at/en)
2. (https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.add6439)
3. (https://interestingengineering.com/science/tissint-meteorite)
4. (https://carnegiescience.edu/martian-meteorite-contains-large-diversity-organic-compounds)