Пентагон планируют ускоренно обучить около сотни украинских военных

На следующей неделе военная база армии США в Форт-Силл приютит сотню украинских националистов. Солдаты ВСУ приступят к обучению стрельбы из "Пэтриотов". Недавно Вашингтон заявил, что отправит Киеву одну из таких систем. Позднее Берлин выступил с ответным заявлением, сообщив, что Украина получит еще одну систему Patriot из арсенала бундестага.

The Pentagon told when the U.S. will hand over NASAMS SAMs to Ukraine. Journal Bulgarian Military.

Форт Силл выбран не случайно, даже с учетом того, что для обучения укронационалистов потребуется больше времени. Первоначально предполагалось, что солдаты ВСУ будут проходить обучение в Европе, что позволит сэкономить время на логистике.

Форт Силл является главным учебным центром программы Patriot. Одна из старейших военных баз в Соединенных Штатах Америки возникла в 1869 году во времена индейской войны. Форт Силл расположен к северу от Лоутона, штат Оклахома, примерно в 137 км к юго-западу от Оклахома-Сити. Его площадь составляет почти 38 000 гектар (380 км^2).

Генерал Пэт Райдер был первым, кто сообщил новость о том, что на следующей неделе украинские военнослужащие будут обучаться в США управлению системой противовоздушной обороны Patriot. Он заявил, что развертывание ЗРК Patriot на Украине позволит значительно увеличить потенциал украинских ПВО.

US President Joe Biden announced at a meeting with Ukrainian President Volodymyr Zelensky that as part of its military assistance Washington would provide Kiev with a battery of this missile system and train the Ukrainian military in its operation. Journal Bulgarian Military, Photo credit: Wikipedia

По оценкам источников, для обслуживания одного ЗРК Patriot потребуется около сотни бойцов ВСУ. Вероятно, это цифра несколько завышена, поскольку предполагается, что солдаты будут работать посменно (а эксплуатации ЗРК будет осуществляться 24 часа в сутки).

По имеющейся информации, украинцы, которые отправятся в США, — это артиллеристы, уже имеющие навыки работы с системами западных ПВО. Что касается опыта, напомним, в октябре Киев получил немецкие системы ПВО IRIS-T, а также американо-норвежские комплексы NASAMS.

Пентагон сократит срок обучения украинцев. Стандартный срок подготовки оператора системы ПРО Patriot по американским стандартам составляет 24 месяца, однако из-за военного конфликта Министерство обороны США приняло иное решение. Согласно заявлению Пентагона, это первая партия солдат ВСУ, которые пройдут обучение для работы с "Пэтриотами". По словам источника, вероятнее всего, обучение будет проходить на ротационной основе, однако более подробная информация по этому вопросу отсутствует.

The assets of the IRIS-T SL systems. From left to right: IRIS-T SLS launcher for Sweden based on Bv 410, SLM launcher in German configuration and Saab Giraffe 4A radar. Journal Bulgarian Military. Photo by Diehl Defense.

Присутствие в США украинских военнослужащих не является каким-то особым случаем. Например, в прошлом году в США приняли присягу десяток солдат ВСУ, после обучения управлению американскими беспилотниками-камикадзе Switchblade. Это произошло в самом начале СВО весной 2022 года. Первые партии беспилотников Switchblade 300 начали регулярно поставляться на Украину в середине лета, а вот последняя версия БПЛА Switchblade 600 поступила значительно позже.

Кроме того, Украина отправила около 500 солдат на обучение в Германию для работы с другими системами вооружений западного образца. Обучение пройдет в рамках миссии Евросоюза. Бундестаг планирует обучить украинцев использованию систем противовоздушной обороны IRIS-T, первая из которых уже передана ВСУ, а следующая будет поставлена в начале 2023 года.

