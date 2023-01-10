Исследователи ищут новое оружие против опасных вариантов коронавирусной инфекции

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С начала пандемии COVID прошло уже немало времени. Сегодня в нашем арсенале есть не только эффективные вакцины и лекарства для борьбы с вирусом - ученые постоянно открывают новые методы лечения, порой в самых неожиданных местах.

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Исследователи предлагают использовать морские губки для лечения коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 (2019-nCoV). Journal The Daily Beast. Antiviral Research.

В исследовании, опубликованном 9 января в журнале Antiviral Research, ученые из Университета Британской Колумбии идентифицировали 26 соединений, найденных в морских губках, растениях, бактериях и других морских организмах, которые оказались эффективными в борьбе с инфекциями COVID. Полученные результаты могут привести к созданию новых, более надежных препаратов для борьбы с коронавирусной инфекцией.

"Наша междисциплинарная исследовательская группа изучает важные аспекты биоразнообразия природных ресурсов и находит экологичные решения таких глобальных проблем здравоохранения, как COVID-19", - заявил Франсуа Жан, исследователь микробиологии и иммунологии из UBC и старший автор исследования.

Перед тем, как приступить к работе, команда исследователей изучила более 350 природных соединений. Ученые поместили клетки легких здорового человека в раствор, приготовленный из этих компонентов, а затем инфицировали вирусом COVID-19. В результате этого процесса список соединений способных полностью уничтожить вирусную инфекцию в клетках легкого, удалось сократить до 26.

В своем эксперименте ученые использовали натуральные компоненты, собранные из различных источников по всему миру. Однако три наиболее эффективных вещества были обнаружены совсем рядом, на территории Канады.

Например, в акватории Британской Колумбии водятся морские губки и бактерии, из которых удалось получить алотакет С (lat. alotaketal C) и бафиломицин D (lat. bafilomycin D) соответственно, а из микроорганизмов, обитающих в водах Ньюфаундленда - холирин А (lat. holyrine A).

"Преимущество этих соединений в том, что они воздействуют на клетки, а не на вирус, блокируя репликацию патогена и способствуя восстановлению клетки", - рассказывает соавтор проекта Химена Перес-Варгас, специалист по микробиологии и иммунологии из UBC. Она утверждает, что эти соединения могут быть эффективны даже против будущих вариантов гриппа, поскольку они нацелены на клетки нашего организма, а не на вирусы.

Ученые поместили клетки легких здорового человека в раствор, приготовленный из природных компонентов, а затем инфицировали вирусом COVID-19. Journal The Daily Beast. Antiviral Research.

В следующем году авторы исследования планируют протестировать новые соединения на животных моделях. А пока это исследование - еще один шанс разработать долгосрочные и эффективные методы борьбы с COVID-19 - независимо от того, какие смертоносные штаммы подстерегают нас в будущем.

"Результаты нашего эксперимента прокладывают путь к широкомасштабным испытаниям натуральных препаратов, способных блокировать инфекции, связанные с другими респираторными вирусами, такими как грипп А и RSV", - сказал Жан.

Результаты исследования были представлены для публикации в журнале Antiviral Research.

Источники и ссылки:Journal The Daily Beast, Journal Antiviral Research, Journal B.C. News.

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1. (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36503013/)

2. (https://www.thedailybeast.com/a-sea-sponge-might-hold-next-gen-covid-treatments)

3. (https://bc.ctvnews.ca/sea-sponge-found-in-howe-sound-could-help-treat-covid-19-ubc-researchers-say-1.6224056)