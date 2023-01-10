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Великобритания намерена отправить на Украину танки Challenger 2
Лондон рассматривают возможность направить Киеву Challenger 2 - основные боевые танки сухопутных войск Великобритании
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Великобритания планирует поставить Украине танки Challenger 2. По сообщению источника, всего Киеву будет поставлено 10 танков.

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"Основной танк Challenger 2 британской армии (Rheinmetall BAE Systems Land)".  Al Mayadeen English Television Channel.

Лондон может поставить на Украину Challenger 2, основной боевой танк сухопутных войск Великобритании. Переговоры по этому вопросу ведутся в течение последних двух недель. Об этом сообщил Sky News источник, знакомый с ситуацией.

Власти на Даунинг-стрит еще не приняли окончательного решения, но если Великобритания удовлетворит мольбы украинских националистов, это сделает Англию первой западной державой, которая откликнулась на требования Киева о поставках тяжелой бронетехники. Это может вызвать эффект домино, который приведет к тому, что другие союзники НАТО начнут поставлять Украине соответствующее вооружение.

Контактная группа, возглавляемая США и объединяющая 50 стран, поставляющих оружие в Украину, проведет свое следующее заседание 20 января. На предстоящем совещании Лондон может объявить о новом пакете помощи, который он намерен отправить на Украину.

Очередной пакет помощи может включать порядка 10 танков Challenger 2, которых будет достаточно для оснащения целого танкового эскадрона, заявил Sky News один из анонимных источников.

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Тот же источник признал, что это не обязательно изменит баланс сил, но это станет первым случаем, когда Украина получит западные танки, тем самым открывая возможность другим странам НАТО сделать то же самое после того, как коллективный Запад увидит в этом шаг, который Россия воспримет как серьезную эскалацию.

Напомним, все это произошло буквально через несколько дней после того, как Пентагон анонсировал, последний пакет военной помощи Украине на сумму 3,75 миллиарда долларов. Вашингтон намерен передать Киеву 50 боевых машин "Брэдли", 500 противотанковых ракет TOW и 250 000 патронов калибра 22 мм.

По словам заместителя помощника министра обороны Соединенных Штатов по вопросам России, Украины и Евразии Лоры Купер для того, чтобы поставить боевые машины Bradley на Украину, потребуется несколько месяцев.

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Кроме того, в пакет войдут 100 бронетранспортеров M113, 55 противоминных машин класса MRAP и 13 многоцелевых колесных машин Хамви, а также около 70 тысяч 155-мм артиллерийских снарядов, 500 155-мм высокоточных боеприпасов Excalibur и 1200 артиллерийских 155-мм снарядов системы RAAM (Remote Anti-Armor Mine). 

В рамках контракта Украина дополнительно получит 36 105-мм буксируемых гаубиц и 95 000 105-мм артиллерийских снарядов, 10 000 120-мм мин для минометов, новые боеприпасы для HIMARS и около 2 000 противотанковых ракет. 

Несмотря на то, что ФРГ отказалась поставлять Киеву танки Leopard II, Украина все еще надеется, что Берлин изменит свое решение по этому вопросу и тяжелая бронетехника все-таки появится на восточном фронте.

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В конце прошлого года газета The Telegraph сообщила, что Великобритания намерена увеличить расходы на вооружение примерно на 1,5 миллиарда фунтов стерлингов (1,8 миллиарда долларов) на фоне украинского конфликта. Предположительно, канцлер казначейства Великобритании Джереми Хант объявит об увеличении расходов на 2024 финансовый год весной 2023 года.

В конце ноября премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время своего первого визита на Украину после вступления в должность пообещал, что его страна будет стоять на стороне Киева "до тех пор, пока Украина не победит".

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Источники и ссылки: Al Mayadeen English Television Channel, Site pro-tank.ru.
1. (http://pro-tank.ru/nato/england/330-tank-challenger-2)
2. (https://english.almayadeen.net/news/politics/uk-mulling-supplying-ukraine-with-challenger-2-tanks)

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#киев #лондон #укронацисты
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