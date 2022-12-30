На прошлой неделе на борту эсминца класса Arleigh Burke USS Carney (DDG-64) случился пожар. Это произошло во время стоянки на военно-морской станции Мейпорт во Флориде. В данный момент ВМС проводят расследование инцидента и уже пригласили специалистов Управления по контролю за оборотом алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ (Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives - ATF).
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Пожар на борту USS Carney случился примерно в 3:43 утра 23 декабря, сообщил журналистам American Military News капитан-лейтенант Джейсон Фишер, представитель военно-морских надводных сил Атлантики.
Офицер уточнил, что шесть моряков были доставлены в госпиталь Баптист Бич для прохождения медицинского обследования на предмет отравления продуктами горения. Позже в тот же день все моряки были выписаны. Экипажу корабля удалось потушить пожар и дезактивировать задымленные помещений. В настоящее время полная стоимость ущерба, нанесенного кораблю, неизвестна.
По словам Фишера, командование ВМС "расследует причину пожара и определяет размер ущерба". Он добавил, что ВМС опираются на поддержку партнерских агентств, включая ATF. На вопрос журналиста, не является ли участие ATF в расследовании подозрением в нечестной игре или возможном теракте с использованием взрывчатки, Фишер ответил: "Следствие продолжается. Из уважения к этой процедуре мы не можем предоставить дополнительную информацию, по крайней мере, на данном этапе".
Джейсон Медина, полевой агент ATF в Тампе, на этот вопрос, ответил примерно так же. "Сейчас не совсем уместно комментировать работу команды", - сказал Медина" , - сказал Медина. "Наша цель - помочь руководству ВМС в этом расследовании".
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Напомним, что в июле 2020 года на борту десантного корабля USS Bonhomme Richard (LHD-6) класса Wasp также вспыхнул пожар. В результате пожара кораблю, который выполняет функции легкого авианосца для вертолетов и истребителя F-35B с вертикальным взлетом, был нанесен ущерб на сумму около 3,2 миллиарда долларов. Эксперты заявили, что на полный ремонт корабля уйдет около семи лет. В итоге руководство военно-морского флота США приняло решение вывести корабль из эксплуатации и списать его на металлолом.
В последствии ВМС предъявили обвинение матросу-новобранцу Райану Сойеру Мэйсу, утверждая, что именно он устроил пожар на судне Bonhomme Richard. Руководство ВМС заявило, что Мэйс намеренно устроил пожар из-за мести после того, как не прошел отбор в отряд "морских котиков" ВМС США. Впрочем, во время военного трибунала присяжные признали Мэйса невиновным в поджоге. Позже его даже повысили в звании.
Источники и ссылки: Jouranl American Mmilitary News, журнал "Военное обозрение".
1. (https://americanmilitarynews.com/2022/12/us-destroyer-catches-fire-navy-and-atf-investigating/)
2. (https://topwar.ru/191439-podozrevaemyj-v-podzhoge-udk-bonhomme-richard-voennosluzhaschij-vms-ssha-vo-vremja-sledstvija-byl-povyshen-v-zvanii.html)