Porsche запускает производство синтетического топлива eFuels для двигателей внутреннего сгорания с нулевым выбросом CO2

Немецкий автопроизводитель Porsche и ее международные партнеры, в сотрудничестве с чилийским операционным предприятием Highly Innovative Fuels (HIF), запустили в промышленную эксплуатацию производство синтетических видов топлива, добываемых из воздуха и воды. Выпуск горючего осуществляется на экспериментальном заводе "Haru Oni" в Пунта-Аренас (Чили). Компания Porsche торжественно открыла экспериментальный завод по производству экологичного топлива eFuels в Чили. Credit: Porsche. Journal Inceptivemind.

Экологичный продукт eFuels, изготавливается из обычной воды и углекислого газа с использованием энергии ветра. Новое решение позволило достичь нулевого уровня выбросов CO2 при работе бензиновых двигателей.

Завод по максимуму использует идеальные условия региона для производства энергии ветра, которая является устойчивым ресурсом для производства синтетического бензина. eFuels производится из двух видов сырья: воды и углекислого газа. Водород вырабатывается путем электролиза, при котором постоянный ток пропускается через воду. В процессе электролиза водород отделяется и собирается на отрицательном полюсе (катоде). Углекислый газ - другой важный компонент для производства eFuels - извлекается непосредственно из окружающей среды с помощью процесса, называемого прямым захватом воздуха.

Огромные вентиляторы продувают воздух через специальные фильтры, в которых накапливается углекислый газ, содержащийся в атмосфере. В процессе синтеза метанола H2 и CO2 вступают в реакцию и образуется метиловый спирт (CH3OH), который затем проходит через синтез MtG и превращается в синтетический прямогонный бензин (фракция нефти с пределами выкипания не выше 180 градусов Цельсия).

The image of the Chilean plant, or rather the first part (and it will grow), shows one wind turbine. In fact, the plant uses electricity from multiple wind turbines operating in the south of the country. Among the participants are Enel, ExxonMobil, Gasco and ENAP. Journal Inceptivemind

"Porsche намерена развивать два направления: е-мобильность и е-топливо как дополняющие друг друга технологии. Использование eFuels позволиет значительно сократить выбросы CO2. Если говорить о всей транспортной отрасли, то промышленное производство синтетических видов топлива должно развиваться во всем мире. Благодаря экспериментальному предприятию по изготовлению eFuels компания Porsche займет лидирующие позиции в этом развитии", - рассказывает Барбара Френкель, директор по закупкам концерна Porsche AG.

"Потенциал нашего топлива огромен. Сегодня в мире насчитывается свыше 1,3 миллиарда автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Большинство из них будут использоваться еще несколько десятков лет. eFuels предлагает владельцам существующих транспортных средств альтернативный вариант практически с нулевым выбросом углекислого газа. Являясь лидером по производству экономичных и высокопроизводительных двигателей, Porsche располагает большим опытом по разработке топлива", - подчеркивает Михаэль Штайнер, директор по исследованиям и разработкам компании.

В рамках пилотного проекта Porsche планирует производить eFuel в объеме около 130 кубометров или 820 баррелей в год. Затем, к 2025 году, в процессе первого масштабирования этот проект выйдет на проектную мощность в 55 000 кубометров (346 тысяч баррелей) в год. Ожидается, что еще через два года производительность предприятия достигнет 550 тыс. м3 литров (3460 тысяч баррелей).

Юг Чили предлагает идеальные условия для производства уникального продукта: ветер дует около 270 дней в году и позволяет ветряным турбинам работать на полную мощность, вырабатывая энергию, необходимую для производства экологичного eFuels.

На прошлой неделе в центре внимания средств массовой информации оказался уникальный автомобиль итальянского автопроизводителя Bertone - GB 110. Этот 1100-сильный спортивный автомобиль также работает на экологичном топливе, только на этот раз оно производится из пластиковых отходов.

Источники и ссылки:Journal Inceptivemind, Porsche AG

