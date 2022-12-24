Гиперкар Bertone GB110 способен разогнаться от 0 до 100 км/час за 2,79 секунды.

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Bertone, известный итальянская автомобильная компания, в честь своего 110-летия разработала гиперкар мощностью 1 100 л.с. и 1 100 Нм крутящего момента. Новинка, получившая название Bertone GB110, стала первым высокопроизводительным автомобилем, работающим на топливе, изготовленном из пластиковых отходов. Всего компания планирует построить 33 экземпляра этой модели.

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Вид сзади Bertone GB110. Journal Interesting Engineering. Bertone

За свою богатую историю компания Bertone известна разработкой таких культовых спортивных автомобилей, как Lamborghini Countach, Alfa Romeo Montreal, Aston Martin DB2/4 Bertone Spider и Lamborghini Miura. Старейшая итальянская компания по производству дизайнерских автомобилей была основана в 1912 году Джованни Бертоне. Нынешние владельцы компании, Мауро и Жан-Франк Риччи, намерены объединить свой инженерный потенциал с дизайнерским наследием Bertone.

"Мы создаем этот автомобиль для клиентов, которые ценят историю и наследие Bertone. А также для ценителей, которые любят спортивные автомобили с уникальными характеристиками. Речь идет не только о мощности и производительности. Речь идет о торжестве давней итальянской традиции производства элегантных автомобилей, неподвластных времени", - говорит Риччи, генеральный директор Bertone.

Дизайн и технические характеристики гиперкара Bertone GB110

Создатели приложили максимум усилий, чтобы GB110 соответствовал статусу гиперкара. Разработчики заявили, что GB110 — это "лимитированная версия ультрасовременного гиперкара. Эта модель отличается потрясающими характеристиками и в то же время отдает дань уважения пионерам дизайна Bertone 60-х и 70-х годов", говорится в пресс-релизе компании.

Вид сбоку Bertone GB110. Journal Interesting Engineering. Bertone

Производители не раскрыли всю информацию о возможностях и качественных характеристиках используемого двигателя внутреннего сгорания. Однако кое-что удалось узнать. Мотор работает в паре с 7-ступенчатой коробкой передач и полным приводом. Комбинация из 1 100 л.с. и 1 100 Нм крутящего момента способна разогнать GB110 с места до 62 миль/ч (100 км/ч) за 2,79 секунды. Гиперкар также может развивать скорость 186 миль/ч (300 километров в час) за 14 секунд, а максимальная скорость ограничена цифрой - 236 миль/ч (380 километров в час).

Шасси GB110 разработано собственными силами компании с использованием комплектующих от немецкого производителя и имеет колесную базу 2630 мм. Гиперкар оснащается стабилизаторами поперечной устойчивости с четырехсторонней регулировкой демпфирования, что позволяет водителям гибко подстраивать автомобиль под различные сценарии движения.

GB110 работает на чистом топливе

Команда Bertone проследила за тем, чтобы такие невероятные характеристики не наносили ущерб природе. В сотрудничестве с компанией Select Fuel был разработан метод переработки отходов (поликарбоната) в возобновляемое топливо.

"Мы считаем, что для борьбы с загрязнением окружающей среды потребуются различные решения с использованием комбинации различных технологических решений. К пластиковым отходам нужно относиться как к ценному ресурсу", - говорит Риччи. Несмотря на высокие эксплуатационные характеристики, автомобиль соответствует последним требованиям стандарта Евро-6 по уровню выбросов вредных веществ.

Источники и ссылки: Bertone, Journal Interesting Engineering.

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1. (https://bertone.it/press-release/)

2. (https://interestingengineering.com/transportation/bertone-hypercar-runs-on-plastic-waste)