Подводная лодка уже сутки не скрываясь идет в надводном положении, и только сейчас ее обнаружил норвежский самолет

На кадрах запечатлен момент, когда норвежский самолет-разведчик P-3C сбрасывает гидролокационный буй рядом с российской атомной подводной лодкой "Князь Владимир" в Баренцевом море.

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Атомная подводная лодка "Князь Владимир" с шестнадцатью баллистическими ракетами на борту, фото: ТАСС

7 ноября телеканал Министерства обороны РФ "Звезда", опубликовал видеозапись встречи самолета и подводной лодки, не предоставив дополнительной информации о дате инцидента. На кадрах видно, как атомная подводная лодка движется в надводном положении, а члены экипажа наблюдают за натовским самолетом- разведчиком.

Норвежский разведывательный самолет P-3C приближается к подводной лодке

Lockheed P-3 Орион сбрасывает сонарный буй

Радиогидракустический буй (РГБ) в море

Самолет долго кружил над АПЛ, затем неожиданно приблизился и сбросил прямо перед ее носом контейнер, похожий на гидролокационный буй (РГБ), после чего поспешно удалился. РГБ — это специальное устройство, оснащенное датчиками, предназначенное для сбора информации о шуме, скорости и других сигналах подводных лодок. Официальные лица Норвегии пока не прокомментировали ситуацию.





"Князь Владимир" — это четвертая российская подводная лодка класса "Борей" и первая из модернизированной версии "Борей-А". Подводная лодка была заложена на судостроительном оборонно-промышленном комплексе Северное машиностроительное предприятие или "Севмаш" 30 июля 2012 года. АПЛ была спущена на воду в ноябре 2017 и вступила в строй в июне 2020 года, войдя в состав 31-я дивизии Северного флота России. "Князь Владимир" может нести 16 ракет Р-30 "Булава". "Булава" — это твердотопливная баллистическая межконтинентальная ракета подводного базирования, являющаяся, по мнению военных экспертов, ключевой составляющей стратегических ядерных сил России.

В октябре прошлого года экипаж атомной подводной лодки "Князь Олег" успешно осуществил пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Булава" из подводного положения. Удар был нанесен по цели, расположенной на ракетном полигоне Кура в районе посёлка Ключи на Дальнем Востоке.

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Источники и ссылки: Телеканал «Звезда», Wikipedia.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Гидроакустический_буй

https://tvzvezda.ru/news/2022116924-u5dFx.html