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Метформин: Популярный препарат от диабета оказался эффективен в борьбе с остеоартритом
Метформин - сахароснижающий лекарственный препарат, используемый для лечения диабета 2 типа, оказался связан с 30% снижением случаев хирургической замены суставов.
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Широко распространенный препарат для лечения диабета оказался связан с сокращением случаев хирургической замены суставов. По данным обсервационного исследования, известное лекарство может быть полезно для пациентов с остеоартритом. Впрочем, ученые считают, что для подтверждения этой концепции необходимо провести дополнительные клинические испытания.

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Метформин - сахароснижающий лекарственный препарат, используемый для лечения диабета 2 типа, ассоциируется с 30-процентным снижением частоты операций по замене суставов. Canadian Medical Association Journal. Depositphotos

За последнее время было проведено несколько небольших исследований, в которых высказывались предположения о том, что метформин способен замедлить темпы разрушения суставов, связанные с остеоартритом. Исследования на животных моделях позволили понять, каким образом этот препарат может помочь в лечении остеоартрита, однако клинических экспериментов на людях не проводилось.

Новый проект позволил восполнить этот пробел. Эксперты проанализировали истории болезни порядка 40 000 человек, страдающих диабетом 2 типа. Половина из этой когорты получала лечение метформином, а другая половина выступала в качестве контрольной группы.

Изучив медицинские записи за 14-лет, было установлено, что пациенты, принимавшие метформин, на 30% реже нуждались в замене тазобедренного или коленного сустава по сравнению с группой, не принимавшей препарат. При этом около 90% операций по замене суставов были связаны с остеоартритом.

Один из главных вопросов, возникших в результате этого исследования, заключается в том, как именно метформин влияет на процессы дегенерации при остеоартрите. Диабет и остеоартрит часто связывают, причем диабет является клинически признанным фактором риска развития остеоартрита.

Некоторые специалисты утверждают, что резистентность к инсулину может играть определенную роль в развитии остеоартрита. Поэтому вполне логично было бы предположить, что эффективное лечение диабета может снизить риск развития остеоартрита. Однако вывод о том, что метформин может оказывать прямое воздействие на остеоартрит при отсутствии каких-либо симптомов диабета, является более убедительным.

"Биологические механизмы, связывающие метформин и остеоартрит, еще предстоит изучить", - пишут авторы исследования. "Метформин снижает риск полной замены суставов у пациентов с сахарным диабетом за счет множества механизмов, в том числе за счет уменьшения воспалительного процесса, поддержания активности аденозин-5′-монофосфат-активируемой протеинкиназы в хондроцитах и регулирования метаболизма".

В настоящее время не существует прямого фармакологического лечения остеоартрита. Это заболевание можно контролировать с помощью специальных упражнений, снижения веса и обезболивающих препаратов. Остеоартрит поражает около 15% людей старше 60 лет. По оценкам экспертов, к 2030 году примерно 500 тыс. человек будут нуждаться в замене тазобедренного или коленного сустава. Таким образом, существует острая необходимость в разработке эффективных методов лечения, способных замедлить прогрессирование этого дегенеративного заболевания.

В заключении учёные обращают внимание на особенности своего исследования, утверждая, что полученные результаты могут иметь ограниченный характер для пациентов с остеоартритом, не страдающих диабетом 2 типа. Тем не менее, они считают, что терапевтический эффект метформина на остеоартрит вполне обоснован, и поэтому для изучения этой связи необходимо провести новые клинические исследования.

Результаты нового исследования были опубликованы в журнале Canadian Medical Association Journal.

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Источники и ссылки: Jurnal Newatlas, Canadian Medical Association Journal.
1. (https://www.cmaj.ca/content/194/49/E1672)
2. (https://newatlas.com/medical/common-diabetes-drug-metformin-osteoarthritis-joint/)

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#диабет #диабет 2 типа #диабета 1 типа. #метформин
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