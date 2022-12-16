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Истребитель KF-21 выводит Южную Корею в лидеры экспортёров оружия

Многоцелевой истребитель KF-21 - всего лишь один из множества высокотехнологичных видов оружия, поставляемых страной на мировой рынок.
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Выставка Defence Expo Korea, на которой были представлены новейшие образцы южнокорейской военной техники, проходила с 21 по 25 сентября 2022 года. На это крупнейшее мероприятие приехали высокопоставленные военные, включая министров обороны, из 43 стран. Такое рекордное количество посетителей, по всей видимости, стало результатом оружейной сделки Южной Кореи с Польшей.

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Южнокорейский многоцелевой истребитель KF-21 поколения 4++. Credit: Journal Asia Times.

Договор о поставках вооружений между Южной Кореей и Польшей, подписанный в июле 2022 года на сумму порядка 15 миллиардов долларов США, является крупнейшей в истории азиатской страны сделкой по военному экспорту. Она знаменует собой важную веху для южнокорейской оборонной промышленности и позволит нарастить объемы экспортного производства. Кроме того, в настоящее время готовятся к подписанию контракты с Австралией, Малайзией, Норвегией и Саудовской Аравией. 

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Такой успех был достигнут не за один день. За последние 15 лет Сеул провел широкомасштабные реформы для укрепления конкурентоспособности национальной оборонной промышленности на мировом рынке, инвестируя огромные ресурсы в оборонные исследования и разработки. Одновременно с этим южнокорейские военно-промышленные компании активно осваивали новые зарубежные рынки.

Продажи вооружений Южной Кореи выросли не только по объему, но и по ассортименту. Сегодня страна продает военные корабли, подводные лодки, системы ПВО и целый ряд комплексов радиоэлектронной борьбы и систем коммуникаций. KF-21 - первый истребитель южнокорейского производства - впервые поднялся в воздух в июле 2022 года. Таким образом, Южная Корея стала одной из немногих стран, разработавших и поднявших в воздух современный сверхзвуковой военный самолет.

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KF-21 имеет высокий экспортный потенциал. Ожидается, что за свою цену самолет продемонстрирует лучшие возможности, чем аналогичные истребители других стран.

За успехом Южной Кореи стоят различные факторы, в том числе постоянные инвестиции в исследования и разработки, успешный маркетинг и реформы в сфере финансирования военной промышленности. Но прежде всего, успех обусловлен "индивидуальными продажами", направленными на решение задач безопасности заказчика, о чем свидетельствует оружейная сделка с Польшей.

Истребитель KF-21 Boramae на церемонии выкатки. Credit: Journal Asia Times.

Давнее желание Сеула развивать собственную оборонную промышленность направлено на укрепление экономической мощи страны и противодействие постоянным военным угрозам со стороны Пхеньяна. Самостоятельность в области обороны ради расширения автономии страны во внешней и региональной политике, в конечном счете, стала главным аргументом в пользу развития военной промышленности Южной Кореи.

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Несомненно, Южная Корея достигла больших успехов в плане модернизации производства вооружений и обеспечения экспорта оружия. По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира, за последние пять лет экспорт вооружений Южной Кореи вырос на 177%, в результате чего страна поднялась с 14-го на 8-е место в мире по объему экспорта вооружений. Кроме того, Южная Корея является самым быстрорастущим экспортером оружия в мире вот уже на протяжении последних пяти лет.

Однако, несмотря на этот успех, стране предстоит столкнуться с серьезными проблемами. Даже после многих лет частных и государственных инвестиций, большая часть оборонного сектора Южной Кореи остается недостаточно развитой для обеспечения собственного рынка. Эта отрасль в значительной степени зависит от иностранных технологий, при этом многие ключевые технологии по-прежнему импортируются из-за рубежа.

Например, двигатели для нового истребителя KF-21 импортируются из США. Другие ключевые высокотехнологичные оборонные активы, такие как ракетные системы и высокоточные боеприпасы, тоже в значительной мере зависят от зарубежных партнеров.

Еще одной проблемой для Южной Кореи в плане поддержания стабильного роста оборонного экспорта является небольшой ассортимент товарной продукции по сравнению с более крупными экспортерами. Усиливающаяся напряженность в странах Европы и Азии свидетельствует о том, что рынок высокотехнологичных вооружений будет расти, а многие "традиционные" производители оружия будут вытеснены из отрасли.

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155-мм южнокорейская самоходная гаубица K9.  Journal Asia Times. Photo: Hanwha Defense. 

В этом контексте оборонная промышленность Южной Кореи, скорее всего, потеряет свои конкурентные преимущества на мировом рынке, если не будет продолжать диверсифицировать свою промышленность.

В долгосрочной перспективе устойчивый рост экспорта вооружений Южной Кореи может повлиять на ее внешние отношения. В 1997 году Турция стала первым покупателем южнокорейских гаубиц K9, поскольку Германия, которая первоначально планировала экспортировать самоходную артиллерию в Турцию, отказалась от этих поставок из-за проблем с правами человека и обострением конфликта. В то время многие европейские страны, включая Германию, Нидерланды и Норвегию, ввели эмбарго на экспорт оружия в Турцию.

Несмотря на то, что оборонные компании Южной Кореи уже подписали контракты на экспорт оружия с Объединенными Арабскими Эмиратами и Египтом, они могут оказаться под угрозой, поскольку многие страны Европы ранее приостановили продажу оружия в страны Ближнего Востока якобы из-за проблем с правами человека. Экспорт вооружений не должен рассматриваться только как "большой успех" с экономической точки зрения, к нему следует относиться с осторожностью как к сложному вопросу, связанному с иностранными делами и геополитикой, считают эксперты из оборонного ведомства Южной Кореи.

Последние достижения Южной Кореи не гарантируют новый бурный рост продаж оружия. Начало специальной военной операции России на Украине вот, что позволило Сеулу заключить сделку с Польшей.

Для многих стран Европы, которые увеличили расходы на оборонку, чтобы противостоять так называемой российской угрозе, и вынуждены спешно пополнять свои военные запасы, южнокорейская оборонная продукция может дать небольшую передышку, поскольку американские производители оружия с трудом удовлетворяют спрос из-за сбоев в цепочке поставок и нехватки рабочей силы.

Впрочем, еще предстоит выяснить, продолжит ли южнокорейская оборонная промышленность свой стремительный рост в ближайшие годы.

Источники и ссылки: Journal Asia Times, Journal Eastasiaforum
https://asiatimes.com/2022/12/south-korea-becoming-top-tier-global-arms-merchant/
https://www.eastasiaforum.org/2022/09/19/yoon-suk-yeols-poor-approval-ratings-undermine-south-koreas-ambitious-foreign-policy-agenda/

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Теги

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