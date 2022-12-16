Американский стратегический стелс-бомбардировщик B-2 Spirit, способный нести ядерное оружие, получил повреждения во время аварийной посадки на базе ВВС США Уайтман в штате Миссури

В результате аварии, произошедшей 10 декабря на крупнейшей авиабазе ВВС США Уайтмен (Whiteman), парк малозаметных бомбардировщиков B-2 Spirit значительно сократился. Об этом рассказывает военно-аналитическое издание Military Watch Magazine со ссылкой на источники в Пентагоне.

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Бомбардировщики B-2 на взлетно-посадочной полосе ВВС США / Journal Military Watch Magazine /Bryson Britt

13 декабря стало известно, что самолет пострадал в результате неисправности, "возникшей в полете во время плановых операций", что привело к пожару на борту. Этот инцидент произошел после предыдущей аварийной посадки в сентябре 2021 года, которая полностью вывела из строя еще один B-2 Spirit. Источник из Минобороны США заявил, что для возвращения в строй обоих бомбардировщиков потребуется несколько лет капитального ремонта и сервисного обслуживания. После последнего происшествия единственную взлетно-посадочную полосу в Уайтмане пришлось закрыть.

Northrop B-2 Spirit - тяжелый стратегический стелс-бомбардировщик ВВС США, сбрасывает противобункерную бомбу авиационную бомбу GBU-5. Journal Military Watch Magazine.

Таким образом, весь оставшийся флот B-2 теперь не может участвовать в боевых операциях. В настоящий момент на авиабазе Whiteman дислоцируется 509-е бомбардировочное крыло ВВС США, которое в основном состоит из малозаметных B-2 Spirit разработанных компанией Northrop. Сегодня это подразделение насчитывает только 20 самолетов и представляет собой единственное в НАТО звено стратегических стелс-бомбардировщиков. (В связи с глубоким сокращением объемов производства количество запланированных B-2 сократилось в шесть раз, со 120 до 20 боевых машин). Стоимость каждого самолета превышает 2 миллиарда долларов. Высокие затраты на эксплуатацию и техническое обслуживание, а также широкий спектр проблем с летно-техническими характеристиками стали решающими факторами при принятии решения о свертывании производства, несмотря на значительные инвестиции, уже вложенные в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.

B-21 Raider - перспективный американский стратегический бомбардировщик следующего поколения, разработку которого ведет компания Northrop Grumman. Journal Military Watch Magazine.

Высокие требования к техническому обслуживанию B-2 не позволяют ему базироваться за пределами Соединенных Штатов. При этом небольшая численность авиапарка говорит о том, что его ресурсов просто не хватает из-за высокого спроса на уникальные возможности бомбардировщика. Ожидается, что все эти проблемные самолеты будут выведены из эксплуатации на несколько лет раньше, чем планировалось. Это случится примерно в 2030-х годах, когда на вооружение начнут поступать более новые B-21 Raider. Планируется, что B-21 совершит первый полет в 2023 году. Это произойдет после двух лет различных задержек. По заверениям разработчиков, самолет B-21 будет отличаться более скромными требованиями к техническому обслуживанию, повышенной малозаметностью и возможностью более широкого развертывания, в том числе на зарубежных базах. Правда, дальность полета и полезная нагрузка будут значительно ниже, чем у более дорогого, но более старого B-2.

С другой стороны, если B-2 Spirit предназначался в первую очередь для нанесения ударов по Советскому Союзу и впоследствии сыграл определенную роль в планах нанесения потенциальных ударов по Северной Корее или Ирану благодаря наличию проникающих (бетонобойных) бомб "bunker buster", то B-21 Raider был преимущественно разработан Пентагоном в преддверии возможного конфликта с Китаем.

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Источники и ссылки: Journal Military Watch Magazine, The War Zone.

1. (https://militarywatchmagazine.com/article/nato-stealth-bomber-fire-b2-action)

2. (https://www.thedrive.com/the-war-zone/b-2-bomber-has-ran-off-the-runway-during-emergency-landing)