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Щупальца внешней политики США пытаются обхватить арабо-мусульманский мир, но уже поздно

Сначала санкции, потом энергетические потоки, а затем бинарный ультиматум: "с нами или против нас" - такова позиция США на мировой арене.
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Этого уже не избежать. Профессор Джон Миршаймер, американский политолог, автор теории наступательного реализм или "Реалполитик", утверждает, что сегодня существуют три великие державы и две парадигмы воинствующего соперничества: США против России и США против Китая. Именно эти два парадигматические противостояния и характеризуют нашу эпоху.

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Безусловно, это обоснованное наблюдение, - но оно ориентировано на интересы США; то есть это точка зрения из Вашингтона. Но если взглянуть на это с другой стороны, то окажется, что парадигмы не две, а одна. И в ней отражаются все прошлые неудачи, бросающие вызов продолжающейся гегемонии Запада. Разделяя мировую арену, Миршаймер тем самым демонстрирует надежду США сохранить "разногласия" в строго определенном формате: в одном углу - Китай, в другом - Россия.

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Но это не сработает. Многополярность формируется - но только для стран БРИКС+.  В настоящее время США еще пытаются сохранить гегемонию, основанную на "собственных правилах", и поэтому требует от союзников полного подчинения, пытаясь изолировать отступников.

Перспектива наступательного реализма (напоминаем, она являет собой искаженную точку зрения из-за отсутствия дифференцированного культурного мышления), тем не менее, предлагает интересные взгляды на то, как щупальца противоречий влияют на тех, кто не принадлежит к "большой тройке".  

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События в Европе могут послужить объективным примером для других стран.

Вашингтон готовит правящую элиту Евросоюза к разрыву с Китаем, как это уже случилось между Европой и Россией, причем крупнейшие европейские экономики уже заняли более жесткую позицию в отношении Пекина. Вашингтон будет давить на Великобританию и ЕС до тех пор, пока они не начнут скрипеть зубами, добиваясь полного выполнения требований в отношении Китая. И Евросоюз уже выбросил "белый флаг".

Дебаты Холберга 2022 года с Джоном Миршаймером и Карлом Бильдтом: Украина, Россия, Китай и Запад

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Первый "вывод" из покорности ЕС заключается в том, что он предпочел полностью лишить себя возможности защищать свои собственные интересы. Под давлением Вашингтона он принял нарратив, оторванный от реальности политических событий. Страны Евросоюза настаивают на поддержке Украины - "столько, сколько потребуется" - для достижения "победы" Украины. Но, как отмечает Миршаймер, спор идет не между Киевом и Москвой, а между США и Россией.

Таким образом, Европа фактически лишена политической самостоятельности. Ее нарратив полностью исключает какую-либо значимую роль в завершении конфликта.  Европа является заложником разворачивающихся событий, которые приведут к ее собственному исходу.

Самое интересное, что все это знают. Но требование следовать американской парадигме "Украина должна победить" превращает ЕС в политически нерелевантную структуру, поскольку неопределенное урегулирование между Киевом и Москвой не способно урегулировать проблему США и России, которая на самом деле является ключевой.

Вашингтонская "Годзилла" только что растоптала концепцию ЕС. Так называемый "друг" Евросоюза, администрация Байдена, ушла в сторону, в то время когда по всему миру накапливается презрительное неприятие антикультуры ЕС. Al Mayadeen Television Channel,

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Кроме того, реальная ситуация на Украине сегодня почти полностью расходится с собственным нарративом Евросоюза о "победе" Украины. Тем не менее, ЕС так сильно увяз в своей легенде о ситуации на Украине, что буквально из кожи лезет вон, требуя "победы" в качестве предварительного условия для прекращения санкций против России. Таким образом, санкции против Российской Федерации должны так и остаться "вечными санкциями", ведущими Европу все глубже в экономический кризис - без какого-либо альтернативного варианта.

К тому же, принцип "столько, сколько потребуется" придает конфликту неопределенную перспективу, оставляя за Россией фактический контроль над ситуацией. Исходя из своих геополитических целей, Российская Федерация может как продлить, так и сократить срок противостояния. Вероятно, эти цели будут заключаться в наблюдении за тем, как Европа переживет предстоящую зиму.

Так что, привязав свою санкционную политику к утопической идее создания "свободного, демократического и суверенного" единого государства (в то время как на самом деле на Украине продолжается гражданская война, и она весьма далека от "демократии"), Евросоюз утверждает, что своим ангажированным участием в конфликте он добился "победы", полностью освободившись от энергетической зависимости со стороны России.

Но это полная чушь, лишенная всякой логики. У стран ЕС практически нет собственных источников энергии. Возможно, он и сократил зависимость от одного из них, но только для того, чтобы обменять его на зависимость от жестокого и дорожающего международного энергетического рынка.  Победа? Да ладно! ЕС уже потерял Россию и вот-вот потеряет Китай, сегодня вся его промышленность переходит на "дешевые" американские энергоносители.

Как этот опыт отразится на странах Ближнего Востока?  Ну, во-первых, многие на Ближнем Востоке будут пытаться позиционировать себя как страны, не вступающие в противоборство. Малые азиатские страны также утверждают, что они не хотят выбирать между Китаем и США. Они хотят поддерживать добрые отношения и с теми, и с другими.

Именно в этом случае так актуальна "Реальная политика" профессора Миршаймера: По его словам, гегемоны по своей природе являются "Годзиллами"! Лидеры таких страны настоятельно требуют, чтобы их ближайшее зарубежье не использовалось против них в качестве оружия. У них есть влияние и огромный политический вес, который они могут бросить в бой.  Такова их природа.  А ситуация становится еще более чреватой и опасной, когда доминирующий гегемон (то есть США) боится потерять свое превосходство, отмечает Миршаймер.

И тогда "Годзилла" пытается нанести удар по "заднему двору" своего соперника (видимо именно так должны поступать гегемоны), а также старается изолировать новых соперников. Как говорит Миршаймер, все так и есть; так действуют гегемоны.

Взгляните, что означает такая "реальная политика" для Евросоюза. Последний представляет Европу как стратегического игрока, самостоятельную политическую фигуру, рыночного колосса, монопсонию, способную навязывать свою волю всем, кто с ней сотрудничает. Проще говоря, ЕС сам себя наделяет политическими полномочиями.

США - главный виновник эскалации украинского конфликта и угрозы европейской безопасности

Однако вашингтонский обком только что растоптал этот нарратив. Так называемый друг - администрация Байдена - ушла в сторону, в то время когда по всему миру накапливается презрительное неприятие антикультуры ЕС (например, выходки на чемпионате мира по футболу в Катаре). Политический класс Евросоюза никогда не осознавал своих ограничений - для него было "ересью" даже предположить, что власть ЕС ограничена.

Евросоюз выстроил историю своего успеха, на основе институционального сотрудничества, которая подпитывает его иллюзии относительно политической самостоятельности. Политическое сообщество ЕС находится в шоке и отрицает, что мир вступил в эпоху соперничества, а не сотрудничества. Умение управлять конкуренцией является контркультурой для брюссельской элиты.

Посыл: все претензии ЕС - всего лишь "дорожная пыль" на пути Годзиллы в лице США.

 Все остальные государства мира сами решат, в каком направлении будет двигаться история, но опыт последних событий показывает, что конфликт в реальной политике неумолим. Все начинается с малого, но постепенно нарастает как снежный ком.

Сначала санкции, потом энергоресурсы, а затем бинарный ультиматум: "с нами или против нас".   Впрочем, и культурная составляющая тоже не останется в стороне.

С одной стороны, у нас есть западная "культура", а с другой - незападный мир, чьи верования, несмотря на их многообразие, во многих отношениях имеют гораздо больше общего друг с другом, чем с ЛГБТ-культурой западного мира. Вопрос в том, что останется открытым, а что станет недоступным.

Уже сегодня можно услышать пока еще не окрепший голос разума о том, западная "дегенеративная культура" вскоре окажется за стеной, поскольку государства начнут возрождать старые духовные ценности, противоречащие современным европейским традициям.  

Источники и ссылки: Al Mayadeen English Television Channel, Wikipedia,  Multipolarista.
1. (https://ru.wikipedia.org/wiki/Миршаймер,_Джон)
2. (https://multipolarista.com/2022/11/21/gerard-araud-france-us-rules-based-order/)
3. (https://english.almayadeen.net/articles/analysis/realpolitik-tentacles-seize-and-squeeze-the-mid-east)

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