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Почему присоединение к России четырех новых территорий является оправданным шагом по моему мнению

Вызов брошенный Россией доминированию Запада и ее способность всегда идти до конца свидетельствуют о появлении новых центров силы на мировой арене.
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Можно ли оправдать вхождение четырех областей Украины в состав России, и какие последствия это имеет для глобального миропорядка и международного права? В этих вопросах попытались разобраться журналисты арабского телеканала Аль-Маядин (Al Mayadeen Television Channel).  

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На церемонии, состоявшейся 30 сентября 2022 года, президент Путин объявил о присоединении к России четырех новых регионов. Это событие произошло после референдумов, проведенных на каждой из территорий. Среди них Херсонская область, где за присоединение проголосовало 87% населения, Луганская область, власти которой заявили, что 98,4% жителей проголосовали за вхождение в состав России, Запорожская область, где этот показатель составил 93,1%, и Донецкая область, с 99,2 %. Однако страны Запад единогласно отвергли результаты этих голосований и назвали их профанацией. В связи с этим необходимо рассмотреть вопрос о том, насколько оправданными могут оказаться такие действия со стороны России. Согласно международному праву (Римский статут Международного уголовного суда), "аннексия" является актом агрессии, при этом известно, что в данном контексте "аннексия" - термин, используемый Западом для оценки присоединения четырех регионов.

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Вместе с тем, можно утверждать, что "аннексия", запрещенная международным правом, подразумевает применение силы государствами, когда данная страна решает "аннексировать" территорию. В случае с четырьмя регионами Украины, референдумы были проведены до того, как они были " аннексированы". Таким образом, возникает вопрос: если "аннексия" основана на результатах референдума, может ли такой метод являться результатом насилия?

Данные референдумы можно рассматривать как непосредственную форму демократии, учитывая, что проблема решается путем всенародного голосования, а не решается через представителей (косвенная форма демократии).

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Поэтому, учитывая, что результаты референдума признаны действительными и основанными на свободном волеизъявлении граждан, подавляющее большинство которых проголосовало "за", можно с уверенностью сказать, что именно такой принцип равенства и самоопределения закреплен в международном праве и, в частности, в Уставе ООН Статья 1(2).

Далее можно привести аргумент, что согласно международному праву, граждане в пределах территории, на которой они проживают, должны быть равны перед законом и получать одинаковую защиту от любого насилия или дискриминации. Это закреплено в статье 7 Всеобщей декларации прав человека. В обращении президента РФ Владимира Путина от 30 сентября 2022 года сказано, что в течение восьми долгих лет, с момента евромайдана 2014 года, жители Донецка подвергались геноциду, обстрелам, блокадам, а в Херсоне и Запорожье проводилась преступная политика по культивированию ненависти к России и ко всему русскому. Именно это обстоятельство стало одним из главных аргументов в пользу включения новых регионов в состав Российской Федерации. Две области - Донецкая и Луганская - в 2014 году выступили против нового правительства, сформированного на Украине, что привело к эскалации конфликта между новой украинской властью и этими двумя регионами.

Минские соглашения, подписанные позже в 2014 году, должны были несколько сгладить конфликт между этими ЛНР, ДНР и Киевом. Ключевые условия этого договора предусматривали, в частности: обеспечение немедленного прекращения огня, принятие мер по улучшению гуманитарной ситуации на территории Донбасса, принятие программы экономического восстановления Донбасса... и т.д. Это соглашение было подписано и ратифицировано Украиной, однако Российская Федерация обвинила Украину в невыполнении условий этого документа. Если вы найдете время и заглянете на сайт ОБСЕ, то в архивных материалах обнаружите нарушения Минских договоренностей, которые были зафиксированы организацией. Например, если рассматривать 28 января 2022 года, то есть до того, как Россия начала свою специальную военную операцию в Украине, ОБСЕ зафиксировала 173 нарушения режима прекращения огня, включая 6 мощных взрывов. Если же вернуться к событиям 30 июня 2015 года, то ОБСЕ зарегистрировала бои в районе Донецкого аэропорта. Судя по данным этой организации, нарушения Минского соглашения происходили практически ежедневно.

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Более того, в 2019 году власти Украины приняли закон, "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", и обязала использовать его в сфкрах торговле, обслуживании, образовании, медицины, культуры и т. д. За несоблюдение этих требований гражданам грозили штрафы. Таким образом, становится ясно, что если бы Запад изначально сосредоточился на полном выполнении Минского соглашения, то не произошла бы та череда событий, которая привела к присоединению этих территорий к России.

В последние несколько десятилетий Запад пытался доминировать в международных делах и глобальном мировом порядке, вмешиваясь в дела таких многих стран, включая Ирак, Сирию и бывшую Югославию. Президент Российской Федерации В. В. Путин в своем обращении 30 сентября 2022 года резко осудил гегемонию Запада и заявил, что США и их сателлиты проявляет агрессию по отношению к независимым государствам, традиционным ценностям и подлинной культуре, пытаясь подорвать новые глобальные течения, международные и интеграционные процессы, которые Штаты уже не в состоянии контролировать. Далее он заявил, что для Запада важно, чтобы все страны подчинились суверенитету доллара США. С этим утверждением трудно спорить, особенно если вспомнить действия Запада против независимых государств.

 В основе этих действий лежит стремление принудить эти страны следовать политике Запада, а если это не удавалось, США провоцировали смену режима и грабили их ресурсы, как только могли. Ярким примером такой политики является Ирак, где вызов Саддама господству доллара США и его решение торговать нефтью в евро привели к введению санкций и в конечном итоге к свержению его правления.

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В случаях конфликтов в Ираке, Ливии и бывшей Югославии действия Запада противоречили международному праву и не были санкционированы Организацией Объединенных Наций. Западу также не удалось эффективно справиться с последствиями смены режимов в таких странах, как Афганистан и Ливия. Во многих случаях это привело к тому, что США были вынуждены уйти из тех регионов, на которые они изначально нацеливались при смене режима. Эти интервенции также имели катастрофические последствия для населения самих западных стран в таких вопросах, как рост миграции и пересечение Ла-Манша. Однако Россия, присоединив четыре территории Украины и сделав их частью Российской Федерации, продемонстрировала свою долгосрочную приверженность и поддержку их будущего развития. Как заявил в своей речи Владимир Путин, Россия обязательно восстановит разрушенные города и поселки, жилые дома, школы, театры, музеи и т.д.

На примере недавнего конфликта с Украиной видно, что Запад не вправе, с одной стороны, критиковать Россию за несоблюдение международного права, учитывая ее собственное вопиющее пренебрежение его принципами. Как сказано в Библии в Евангелии от Иоанна 8.7 "Кто из вас без греха, пусть первый бросит в нее камень". Принципы международного права должны соблюдаться и уважаться, иначе они фактически теряют смысл. Своими действиями на Украине Россия смогла противостоять гегемонии США несмотря на то, что Запад начал против нее экономическую войну на истощение. Вызов России доминированию Запада и способность довести свои цели до конца свидетельствуют о появлении новых центров силы, о чем В. В. Путин упомянул в своей речи. Более того, это демонстрирует отход от доминирования и гегемонии Запада и в конечном итоге может вдохновить другие страны на свободное осуществление собственных политических и экономических амбиций. Такой исход приведет к краху доминирования Запада и фундаментальному изменению мирового порядка, а также международного права и принципов, лежащих в его основе.

 

Источники и ссылки: Al Mayadeen English Television Channel, Scicenter Оnline

1. (https://english.almayadeen.net/articles/blog/is-russias-accession-of-four-regions-justified-how)

2. (https://scicenter.online/teoriya-gosudarstva-prava-scicenter/422-formyi-demokratiipryamaya-89102.html)

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Яяяяяяяя Бббббб
12:29
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Аye
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