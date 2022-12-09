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Хаббл обнаружил призрачное свечение вокруг Солнечной системы - астрономы не могут объяснить, что это
Ученые обнаружили "призрачное свечение", окружающее нашу Солнечную систему, анализируя снимки, сделанные телескопом NASA Hubble
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Вокруг нашей Солнечной системы обнаружено загадочное призрачное свечение, эквивалентное "свету 10 светлячков разбросанных по небу". Оно сохраняется даже в том случае, если вычесть другие источники света, такие как звезды и планеты. 

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Зодиакальный свет - это свечение солнечного света, отражающегося от пыли в плоскости Солнечной системы. (ESO/P. Horalek)

Это открытие было сделано, когда астрономы решили выяснить, насколько темным может быть космическое пространство. Для этого они проанализировали 200 000 снимков, сделанных космическим телескопом, Хаббл НАСА, и устранили все возможные источники - но несмотря на это слабое свечение осталось.

Ученые не могут точно сказать, откуда исходит свет, но предполагают, что его источником является ранее неизвестная сфера, состоящая из пыли комет, отражающая лучи нашего Солнца. Если эта гипотеза подтвердится, то, по словам исследователей, такая пылевая оболочка станет новым элементом в известной архитектуре Солнечной системы. 

Ученые обнаружили "призрачное свечение", окружающее нашу Солнечную систему, анализируя снимки, сделанные телескопом  National Aeronautics and Space Administration Hubble 

Это открытие основывается на результатах научных экспериментов, проведенных в 2021 году, когда другая группа астрономов использовала данные межпланетного космического зонда НАСА "Новые горизонты" для измерения фона звездного неба. 

New Horizon также зарегистрировал свечение вокруг Солнечной системы, при этом аппарат находился на расстоянии более четырех миллиардов километров от Солнца, и что было его источником, до сих пор остается загадкой. Многочисленные теории предлагают массу вариантов - от распада темной материи до существования гигантского невидимого кластера далеких галактик.

Команда исследователей проводила измерения темноты неба, для чего потребовалось вычесть зодиакальный свет - сияние, испускаемое планетами и звездами.

Тим Карлетон из Университета штата Аризона (ASU) в своем заявлении сказал: "Если наш анализ верен, то между нами и расстоянием, на котором New Horizons проводил измерения, находится еще один пылевой объект. Другими словами, это какой-то особый свет, идущий изнутри нашей Солнечной системы".

Карлетон пояснил, что поскольку в данных New Horizons свет кажется слабым из-за расстояния, свечение должно исходить из окрестностей Солнечной системы. "Возможно, это какой-то новый элемент в составе Солнечной системы, о котором ранее выдвигались гипотезы, но который до сих пор не был измерен количественно", - сказал ученый.

В новой работе ученые использовали данные телескопа "Хаббл", орбита которого находится на высоте около 545 километров над поверхностью нашей планеты. Авторы исследования астроном Рогир Виндхорст, в своем заявлении сказал: "Более 95 процентов фотонов на изображениях из архива Хаббла получены с расстояния менее 5 миллиардов километров от Земли.  С самого начала работы "Хаббла" большинство исследователей не обращали внимания на эти небесные фотоны, поскольку их интересовали лишь тусклые дискретные объекты на снимках обсерватории, такие как звезды и галактики.  Однако в этих фотонах содержится важная информация, которую можно извлечь благодаря уникальной способности "Хаббла" измерять уровни тусклых источников с высочайшей точностью, что собственно и делалось на протяжении трех десятилетий его эксплуатации."

Хаббл (на фото) запечатлел сияние на высоте около 545 километров над поверхностью нашей планеты. Астрономы, изучавшие снимки, предположили, что свечение может исходить от пыли, образованной кометами. 

Астрономическая обсерватория Хаббл - совместный проект NASA, Европейского космического агентства и Канадского космического агентства - ведет наблюдения за Вселенной уже более трех десятилетий. Телескоп сделал более 1,5 миллиона снимков Вселенной, и благодаря этой информации было опубликовано более 18 000 научных работ.

Телескоп вращается вокруг Земли со скоростью около 37 000 километров в час на низкой околоземной орбите на высоте порядка 545 километров. Это примерно на 130 км выше, орбиты Международной космической станции.

Запущенный в апреле 1990 года из Космического центра имени Кеннеди во Флориде, Хаббл демонстрирует все больше и больше признаков старения, несмотря на многочисленные ремонты и модификации, проводившиеся астронавтами во время выхода в открытый космос, в том числе в эпоху запусков шаттлов.

Телескоп назван в честь знаменитого астронома Эдвина Хаббла. Он родился в Миссури в 1889 году и первый обнаружил, что Вселенная расширяется, а также вычислил скорость, с которой происходит этот процесс.

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Источники и ссылки: Journal Dailymail, Journal Science Alert.
1. (https://www.sciencealert.com/a-ghostly-glow-of-light-surrounds-the-solar-system-and-nobody-can-explain-it)
2. (https://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-11520409/Sinitta-hits-Celebs-Dating-producers-saying-love-Simon-Cowell.html)

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#nasa #hubble #призрачное свечение
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