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amv212 За пост начислено вознаграждение
Переход Ethereum на POS сэкономил столько же энергии, сколько потребляет вся Ирландия
Успех проекта The Merge может послужить дорожной картой для перехода от Proof of Work к Proof of Stake в Bitcon
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Ethereum, второй по величине криптоактив в мире по рыночной капитализации, кардинально изменил свое энергопотребление, что позволило сэкономить часть потребляемой энергии в масштабах целой страны. 

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City lights at night. Lisa5201/iStock 

Согласно статье, опубликованной во вторник в рецензируемом журнале Patterns, посвященном науке об анализе данных, это радикальное обновление, позволило сократить энергопотребление криптосети на 99,84 процента. 

"Эта перспектива подчеркивает, как Ethereum, второй по величине криптоактив по рыночной капитализации, вероятно, сумел значительно снизить потребление электроэнергии благодаря обновление The Merge", - говорится в исследовании. 

"Это событие произошло 15 сентября 2022 года и заключалось в том, что механизм добычи Ethereum "доказательство работы" был заменен на альтернативу, известную как "подтверждение доли" (proof of stake).

Снижение потребления энергии может быть достаточным для удовлетворения энергетических потребностей Австрии или Ирландии.

Успех проекта The Merge может послужить дорожной картой для перехода от Proof of Work к Proof of Stake в Биткойне и других криптоактивах, все еще использующих Proof of Work, говорится в исследовании. 

Однако сообществу Ethereum еще рано заявлять о "полной победе" над проблемами устойчивости, стоящими перед этими цифровыми активами.

Ethereum has moved from Proof of Work to Proof of Stake mode. Peter Patel/Pixabay 

Слияние: Переход на Proof of Stake 

Блокчейн традиционно поддерживается и проверяется механизмом Proof of Work, который используется в различных криптовалютах, включая Bitcoin.  Блокчейн — это массивная динамическая база данных, в которой фиксируется каждая транзакция, и этот механизм лежит в основе Ethereum, как и всех других криптовалют.

Компании и просто энтузиасты, предоставившие свои компьютеры для работы сети, получали взамен новые криптовалютные монеты. Вероятность получения новых монет увеличивалась по мере того, как они выполняли больше работы. По мнению авторов статьи, это стимулировало компании строить огромные центры обработки данных с непрерывно работающими компьютерами, часто использующими энергию, получаемую из ископаемого топлива.

Однако 15 сентября в рамках процесса, известного как "Слияние", Ethereum перешел на механизм, Proof of Stake, при котором вероятность выпуска нового токена больше не зависит от количества выполненной вычислительной работы.

"Биткойн-сообщество было настроено против таких изменений, однако сообщество Ethereum доказало, что, несмотря на опасения и сопротивление, оно способно их осуществить", - сказал автор статьи Алекс де Врис, исследователь в области науки о данные и экономики из Vrije Universiteit Amsterdam в Нидерландах. "Вполне возможно внести необходимые изменения в действующий блокчейн, а это значит, что сообществу Биткойна может понадобиться небольшой толчок со стороны, чтобы все произошло в реальности".

По словам экспертов Ethereum, технология снижает начальные критерии для майнеров, поскольку им больше не требуется передовое вычислительное оборудование для своего участия. Кроме того, она может снизить вознаграждение, предлагаемое за проверку транзакций. 

Для более подробного изучения вопроса ознакомьтесь с этой статьей, написанной изданием Interesting Engineering в сентябре, где рассказывается о переходе Ethereum на новую технологию.

Ethereum's new algorithm has significantly reduced demand for cryptocurrency power

Вопросы экологии 

Считается, что биткойн, крупнейшая мировая криптовалюта, потребляет больше электроэнергии, чем вся Финляндия. В статье говорится о том, что выбросы двуокиси углерода, сопровождающие производство биткоина уже превысили общемировую экономию, достигаемую за счет использования электромобилей.

"Устойчивое развитие является важной проблемой, которую необходимо решить в криптовалютном пространстве. Для достижения этой цели перспектива нового регулирования является важным рычагом", - сказал BBC News Гэвин Браун, доцент Ливерпульского университета.  

Однако в интересах сторонников биткоина и эфириума было бы неплохо улучшить свой имидж, чтобы привлечь капитал от институциональных инвесторов, таких как банки или пенсионные фонды.

"Большая часть этих денег в настоящее время, возможно, желает инвестировать в криптовалюты, но не может этого сделать, пока или если криптовалюты не станут более устойчивыми", - сказал Браун.

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Источники и ссылки: Journal Patterns, Journal  Interesting Engineering, BBC News.
1. (https://www.bbc.com/news/technology-63872983)
2. (https://www.cell.com/patterns/fulltext/S2666-3899(22)00265-3)
3. (https://interestingengineering.com/innovation/ethereums-energy-rescue-formula)

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