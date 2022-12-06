США призывают Китай учитывать мнение других стран в отношении Тайваня, при этом продолжая поставлять оружие Киеву

Во вторник на конференции The Wall Street Journal госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил, что кризис в Тайваньском проливе будет иметь "разрушительные" последствия для мировой экономики, которая и так находится в тяжелом положении. Secretary of State Antony Blinken (ABC News)

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"Если возникнет кризис, а это, конечно, именно то, что мы хотим предотвратить, последствия для стран всего мира, последствия для мировой экономики могут быть разрушительными", - сказал Блинкен, поясняя далее, что Тайваньский пролив является ежедневным маршрутом для половины мировых контейнерных перевозок.

"Я думаю, что Китай не только от нас, но и от других стран слышит, что не следует предпринимать односторонние шаги для изменения статус-кво", - продолжил Блинкен.

Хронология событий

Напряженность в отношениях между Китаем и США достигла апогея после поездки на Тайвань спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси, которая заставила буквально весь мир следить за ее перемещением.

"Мы находимся в состоянии жесткой конкуренции... мы не хотим, чтобы она перешла в конфликт", - предостерег Блинкен. В октябре госсекретарь США заявил, что Пекин "просто обязан оперативно реагировать на сигналы, которые он получает от стран всего мира, чтобы быть позитивным игроком в вопросах, волнующих всех".

Министр иностранных дел Китая Ван И

Министр иностранных дел Китая Ван И в августе заявил, что США стали "главным разрушителем" мира и стабильности в Тайваньском проливе. "Это в очередной раз демонстрирует, что многие американские политики являются вредителями китайско-американских отношений, а Соединенные Штаты стали главным разрушителем мира и региональной стабильности между двумя берегами Тайваньского пролива", - заключил он.

В августе Китай инициировал крупнейшие военные учения в районе Тайваня, и с тех пор напряженность в регионе только нарастает.

В субботу Пентагон представил новый стратегический малозаметный бомбардировщик B-21 Raider в качестве одной из трех составляющих ядерной триады, включающей ядерные баллистические ракеты шахтного базирования и боеголовки, запускаемые с подводных лодок. Цель программы - ускорить подготовку к потенциальной войне с "китайской угрозой", которая уже давно не дает покоя Соединенным Штатам.

В своем последнем докладе на прошлой неделе Пентагон заявил, что последние военные разработки Китая стали "самым масштабным и системным вызовом национальной безопасности США, а также свободной и открытой международной системе".

Источники и ссылки: Al Mayadeen TV channel

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1. (https://english.almayadeen.net/news/politics/impact-of-taiwan-crisis-on-world-economy-could-be-devastatin)