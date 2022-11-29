Кроме 30 вертолетов корабль может принять на борт 35 амфибийных десантных машин или три судна на воздушной подушке, а также около 1000 морских пехотинцев в полном снаряжении.

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Два десантных корабля типа 075 "Хайнань" успешно прошли все испытания и готовы к боевым действиям, сообщил в понедельник высокопоставленный представитель Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

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Chinese third Type 075 amphibious assault ship Anhui. (Picture source: Weibo)

Видеозапись двух кораблей, проходивших морские испытания, была размещена ВМС Китая в национальной социальной сети Weibo. Однако больше никакой информации предоставлено не было.

Корабли проекта "типа 075" - крупнейшие десантные вертолётоносцы (Landing Helicopter Dock, LHD), находящиеся на вооружении ВМС Китая. Они имеют сплошную полётную палубу, позволяющую одновременно взлетать шести вертолётам. Судно способно перевозить до 30 вертолетов, включая китайские Z-20 и Z-18 и российские Ка-52.

Корабли проекта "Тип 075" - крупнейшие десантные вертолетоносцы-доки (LHD), находящиеся на вооружении ВМС КНР

Имея семь уровней докового пространства, корабль может принять на борт 35 амфибийных десантных машин или три судна на воздушной подушке, а также около 1000 морских пехотинцев в полном снаряжении. Кроме того, это массивное транспортное судно способно перевозить до 10 китайских основных боевых танков Тип 99А, 20 бронированных пехотных машин Тип 05 и 50 внедорожников.

Корабли серии 075 могут сыграть решающую роль в потенциальной военной кампании против Тайваня. По неподтвержденной информации, ВМС Китая планируют построить еще пять кораблей проекта "Тип 075".

Наряду с десятью кораблями типа 071, ВМС НОАК готовят мощнейший флот для транспортировки войск через Тайваньский пролив.

Беспрецедентные масштабы судостроительной промышленности Китая в последние годы, как сообщается, сделали ВМС НОАК самым большим флотом в мире. По количеству военных кораблей КНР уже обогнала Соединенные Штаты.

Недавно мы сообщали, что технология трехмерной печати или "аддитивного производства" сегодня очень интенсивно используется в КНР для создания малозаметных истребителей нового поколения. По оценкам экспертов, 3D-печать исключает расход лишних компонентов, позволяя изготавливать более легкие детали, снижая тем самым общий вес самолета

Источники: Journal Navy Recognition, Journal Military Monitoring

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1. (https://militarymonitoring.com/chinas-type-075-hainan-assault-ships-getting-ready-for-combat-operations-against-taiwan/)

2. (https://www.navyrecognition.com/index.php/naval-news/naval-news-archive/2022/november/12471-3rd-chinese-navy-s-type-075-lhd-conducts-operational-training.html)