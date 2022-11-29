Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
amv212 За пост начислено вознаграждение
Китайские десантные корабли типа 075 "Хайнань" готовятся к военной операции против Тайваня
Кроме 30 вертолетов корабль может принять на борт 35 амфибийных десантных машин или три судна на воздушной подушке, а также около 1000 морских пехотинцев в полном снаряжении.
рекомендации
i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула
3070 Ti дешевле 50 тр
4090 в Ситилинке по норм ценам
Цена RTX 3070 идет к 40 тр
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
RTX 3080 за 62 тр в Ситилинке
Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула!

Два десантных корабля типа 075 "Хайнань" успешно прошли все испытания и готовы к боевым действиям, сообщил в понедельник высокопоставленный представитель Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

реклама

Chinese third Type 075 amphibious assault ship Anhui. (Picture source: Weibo)

Видеозапись двух кораблей, проходивших морские испытания, была размещена ВМС Китая в национальной социальной сети Weibo. Однако больше никакой информации предоставлено не было.

Корабли проекта "типа 075" - крупнейшие десантные вертолётоносцы (Landing Helicopter Dock, LHD), находящиеся на вооружении ВМС Китая. Они имеют сплошную полётную палубу, позволяющую одновременно взлетать шести вертолётам. Судно способно перевозить до 30 вертолетов, включая китайские Z-20 и Z-18 и российские Ка-52.

Корабли проекта "Тип 075" - крупнейшие десантные вертолетоносцы-доки (LHD), находящиеся на вооружении ВМС КНР

Имея семь уровней докового пространства, корабль может принять на борт 35 амфибийных десантных машин или три судна на воздушной подушке, а также около 1000 морских пехотинцев в полном снаряжении. Кроме того, это массивное транспортное судно способно перевозить до 10 китайских основных боевых танков Тип 99А, 20 бронированных пехотных машин Тип 05 и 50 внедорожников.

Корабли серии 075 могут сыграть решающую роль в потенциальной военной кампании против Тайваня. По неподтвержденной информации, ВМС Китая планируют построить еще пять кораблей проекта "Тип 075".

Наряду с десятью кораблями типа 071, ВМС НОАК готовят мощнейший флот для транспортировки войск через Тайваньский пролив.

Беспрецедентные масштабы судостроительной промышленности Китая в последние годы, как сообщается, сделали ВМС НОАК самым большим флотом в мире. По количеству военных кораблей КНР уже обогнала Соединенные Штаты.

Недавно мы сообщали, что технология трехмерной печати или "аддитивного производства" сегодня очень интенсивно используется в КНР для создания малозаметных истребителей нового поколения. По оценкам экспертов, 3D-печать исключает расход лишних компонентов, позволяя изготавливать более легкие детали, снижая тем самым общий вес самолета

Источники: Journal Navy Recognition, Journal Military Monitoring

рекомендации
MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке
ASUS 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
RTX 4080 - 6 видов в Регарде
3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри
Новый 13700K и KF дешево в Регарде
3060 Ti MSI дешевле 40 тр
Core i9 12900 - цена снижена на 10%
13600K очень дешево в Регарде
Снижена цена 12 ядерного <b>Ryzen 9 7900X</b>
3070 за 45 тр в Ситилинке
4 вида RTX 4090 в Регарде
RTX 3090 уже за 100 тр с началом

1. (https://militarymonitoring.com/chinas-type-075-hainan-assault-ships-getting-ready-for-combat-operations-against-taiwan/)
2. (https://www.navyrecognition.com/index.php/naval-news/naval-news-archive/2022/november/12471-3rd-chinese-navy-s-type-075-lhd-conducts-operational-training.html)

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#китай #сша #тайвань
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

В США представили последнюю модификацию F-16, но Пентагону не нужны эти истребители
Apple сами того не понимая оказали властям Китая поддержку в борьбе с протестующими
США и Израиль имитируют удары по ядерным объектам Ирана
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Британский ученый утверждает, что наша Вселенная — это всего лишь симуляция, от начала до конца
55
Украина, Молдавия и Польша – у кого ещё в 2023 году может пропасть свет, и сколько стоит русофобия
15
Половина родителей в России проводят время в видеоиграх вместе с детьми — опрос
3
Утечка: праздничная раздача игр в Epic Games Store может продлиться почти месяц
2
Биткоин замер в шаге от большого обвала – сколько будет стоить цифровое золото под Новый год
13
Почему стоит покупать дорогие смартфоны Xiaomi, и какие 30 аппаратов получат новую прошивку MIUI 14
1
В США решили отказаться от самолетов - "невидимок" в 2040 году, строится последняя модель NGAD
2
В вопросе покупать или нет RTX 4080 поставлена точка — итоги лучших тестов собраны воедино
70
В Украине замечен новый дрон-камикадзе – на что способен Герань-2, и кто стоит за созданием БПЛА
4
Россия поднялась на четвертое место в мире по золотовалютным резервам
13
В Германии считают, что США готовили Украину к конфликту с Россией с 2014 года
9
Пользователи китайских соцсетей требуют объявить США торговую войну и запретить продажу iPhone в КНР
15
Почему я не планирую покупать видеокарты NVIDIA – самый выгодные видеокарты AMD в магазинах РФ
30
Huawei Mate X3 скоро составит конкуренцию модели Galaxy Z Fold 4
+
Кому нужна дорогая видеокарта, есть ли разница между 30 fps и 60 fps в играх, и какой монитор купить
36
Китайские десантные корабли типа 075 "Хайнань" готовятся к военной операции против Тайваня
1
Западные СМИ сообщают о массовых протестах в Китае
6
Устойчивые к антибиотикам бактерии могут быть уничтожены искусственными подсластителями
+
Замечен Intel Core i7-1370P — новая модель получила на два P-ядра больше и разгоняется до 5 ГГц
2
СМИ: в России уже идёт работа над созданием супергеройских вселенных
10

Популярные статьи

Nvidia поднимает цены на свои видеокарты, вопреки здравому смыслу, а AMD демпингует
46
10 самых популярных процессорных кулеров 2022 года — выбираем оптимальную модель
139
Почему Россия начала копировать китайские автомобили, а не создавать свои
97
О корпусах для горячих систем
35
Что будет с городами Украины зимой, если Россия решит "потушить" энергосистему
268
Какую GeForce RTX 3070 выбрать - разбираем ВСЕ варианты разных вендоров по VRM и охлаждению
68
Как комментаторы могут вводить в заблуждение, и почему не бывает "сигнальных" GND линий у видеокарт
35
Evil West: злой и кровавый Дикий Запад
2
Опыт использования Fractal Design Ion SFX-L 650W Gold - без компромиссов, почти
21
Медведев: поставленные на Украину Patriot сразу же станут законной целью для ударов российской армии
6

Сейчас обсуждают

Козак Турчинов
08:58
чувак это Б,У карты от 2021 с ферм. рефаб. знакомый заказывал и отзывов не хомяков дофига. то что 6500 урезка оверпрайс не делает карты с ферм по низкой цене лучше. и по крайней мере затычка не сдох...
Разогнанная Radeon RX 6500 XT нового поколения продаётся в США за $99
Yoda_
08:57
Ventus 2X худшая карта? Ха-ха-ха. Даунвольт и она бустит выше 2 ГГц при этом жрёт в районе 150 Вт. Легко нагибает 3070ti. Шума минимум. Уже год на ней сижу. Карта просто конфетка.
Какую GeForce RTX 3070 выбрать - разбираем ВСЕ варианты разных вендоров по VRM и охлаждению
demianus
08:55
Так-то я с тобой полностью согласен, но такой статус не позволит вообще вести какие-либо рыночные операции с рашкой.
Евросоюз объявил Россию "государством-спонсором терроризма", но настоящие террористы сидят в Европе
Ляд
08:53
Десятки тысяч белорусов записывали себя кривичами даже во время переписей 19 века и начала 20-го. Не вводите людей в заблуждение. :)
Белорусская студия Sector13 анонсировала Losted — историческую ролевую игру
Александр Файзуллин
08:53
Ну а масоны вам чего не доказательство у них же символ всевидящего Ока повсюду глаз из треугольника пасет правда говорят что глаз то дьявольский а пирамида как перископ
Британский ученый утверждает, что наша Вселенная — это всего лишь симуляция, от начала до конца
Ухо от Шеши
08:53
пшел наx, выродок.
Какую GeForce RTX 3070 выбрать - разбираем ВСЕ варианты разных вендоров по VRM и охлаждению
Ухо от Шеши
08:52
Денег не, но вы (читай - хoлoпы бесправные) держитесь. Вам всего доброго и хорошего настроения!
Медведев: поставленные на Украину Patriot сразу же станут законной целью для ударов российской армии
Ляд
08:51
Такая пропаганда этого трешового мульта....
Успех аниме-сериала Cyberpunk Edgerunners превзошёл ожидания CD Projekt — компания уже планирует новые трансмедийные проекты
Эля Курбанова
08:51
Отец говорит так. СССР следовало обеспечить людям три вещи в требуемом обьеме- авто, сигареты, джинсы. Тогда бы ссср выстоял. Но в ссср везде были оптимизаторы, достаточно зайти в любую Хрущевскую к...
Почему Россия начала копировать китайские автомобили, а не создавать свои
Ляд
08:50
Похоже, ударился головой и мозги встали на место. После того как отпилил сук на котором сидел. :)
Глава Volkswagen заявил, что концерн и вся Европа стремительно теряют конкурентоспособность из-за дорогих энергоносителей
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем