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Доктор Эндрю Хафф: Пандемия COVID-19 результат финансирования США исследований коронавируса в Китае

Эпидемиолог, работающий в лаборатории в Ухане, заявил, что COVID был искусственным вирусом, и обвинил власти США в "крупнейшем провале разведки со времен 11 сентября"
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Ученый, тесно сотрудничавший с финансируемой США лабораторией в Ухане, утверждает, что вирус Covid был сконструирован на генетическом уровне и просочился из китайского исследовательского центра.Хафф ссылается на китайские эксперименты по усилению функции (GOF), которые, по его мнению, проводились в условиях пониженной биобезопасности и привели к утечке в финансируемом США Уханьском институте вирусологии.

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Доктор Эндрю Хафф, бывший вице-президент EcoHealth Alliance, назвал пандемию " одним из величайших сокрытий в истории" и "крупнейшим провалом разведки США после событий 11 сентября 2001 года".

В своем экспертном заключении изобличитель Хафф утверждает, что грантовое финансирование, предоставленное Энтони Фаучи через Департамент здравоохранения США (NIH) компании EcoHealth Alliance, было связано с "созданием SARS-CoV-2".

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Ученый утверждает, что NIH "финансировал исследования по усилению функционала патогена, а разведывательное сообщество США было осведомлено об этой работе и, судя по всему, принимало в ней активное участие". Работа по усилению эффективности патогена (Gain of function research - GOF), привела к созданию SARS-CoV-2. По мнению Хаффа, именно это сыграло ключевую роль в возникновении агрессивной и заразной болезни.

Доктор Эндрю Хафф, бывший вице-президент EcoHealth Alliance, утверждает, что SARS-CoV-2 был генетически сконструирован и "сбежал" из китайской лаборатории

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Пандемия, охватившая весь мир, на сегодняшний день, только по официальным данным, унесла жизни более 6,65 миллиона человек. О вирусе впервые стало известно в декабре 2019. Тогда власти Китая сообщили ВОЗ, что в городе Ухань была зарегистрирована вспышка пневмонии неизвестного происхождения.

На ближайшие два года центром всеобщего внимания стал Уханьский институт вирусологии - лаборатория повышенной биологической опасности, специализирующаяся на коронавирусах. По мнению экспертов, Covid мог вырваться из лаборатории в Ухане через инфицированного сотрудника, неправильную утилизацию отходов или потенциальные нарушения в системе безопасности объекта.

В своей новой книге "Правда об Ухане" Эндрю утверждает, что причиной пандемии явилось спонсирование властями Соединенных Штатов опасных генетических технологий в Китае. В интервью британскому таблоиду The Sun доктор заявил, что "правительство США виновно в передаче китайцам опасных биотехнологий".

Эпидемиолог упоминает о китайских экспериментах с GOF, которые, проводились в условиях недостаточной биологической защиты и стали причиной утечки в финансируемой американцами Уханьской лаборатории.

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В сентябре Энтони Фаучи, главный вирусолог США, более пяти десятилетий проработавший в федеральном правительстве и возглавлявший борьбу с пандемией коронавируса, выделил компании EcoHealth огромную сумму денег.

"EcoHealth Alliance и иностранные лаборатории не обеспечили соответствующих мер контроля для обеспечения должной биобезопасности, биозащиты и управления рисками, что в конечном итоге привело к утечке в лаборатории Уханьского института вирусологии", - сказал он.

Ученый заявил, что "организация в течение многих лет обучала лабораторию в Ухане наиболее эффективным методам создания коронавирусов летучих мышей способных поражать другие организмы". "Китай с первого дня знал, что это был генно-инженерный агент. Я был в ужасе от того, что увидел. Мы просто передали им технологию создания биологического оружия".

В своей книге эксперт по инфекционным заболеваниям утверждает, что "жадные до денег ученые убили миллионы людей по всему миру, а правительство США скрыло все это".

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По словам Хаффа, не стоит удивляться тому, что Китай солгал о вспышке заболевания, а затем приложил чрезвычайные усилия, чтобы создать впечатление, будто болезнь возникла естественным путем. "Самое шокирующее во всем этом то, что правительство Соединенных Штатов врало всем нам", - сказал он.

Организация получила грант в размере $653 392 на изучение "потенциала будущего появления коронавируса летучих мышей в Мьянме, Лаосе и Вьетнаме".

EcoHealth Alliance более десяти лет изучала различные коронавирусы у летучих мышей при финансовой поддержке Департамента здравоохранения США (NIH) и установила тесные отношения с лабораторией в Ухане.

В сентябре Энтони Фаучи (так, на секундочку, главный вирусолог США) выделил EcoHealth дополнительное финансирование.  По информации издания Wall Street Journal, компания получила грант на сумму более $653 тыс. для исследований "потенциала коронавирусных инфекций рукокрылых животных в Мьянме, Лаосе и Вьетнаме". Департамента здравоохранения США назвал этот регион "зоной высокого риска новых коронавирусов и потенциальным местом, откуда SARS-CoV-2 распространится от животных к человеку".

Однако многие ученые с этим не согласны и говорят, что косвенные и биологические доказательства указывают на утечку из китайского исследовательского центра. 

В 2019 году лаборатория в Ухане начала работать с EcoHealth Alliance по программе PREDICT направленной на борьбу с возникающими пандемическими угрозами. PREDICT был разработан для обнаружения и поиска зоонозных вирусов с пандемическим потенциалом - в том числе коронавирусов. На своем сайте EcoHealth Alliance утверждает, что зоонозные заболевания - те, которые могут передаваться от животных к человеку - составляют около 75% новых заболеваний, поражающих людей в настоящее время.

Хафф утверждает, что финансировавшийся правительством Соединенных Штатов проект был "в большей степени попыткой глобального поиска коронавирусов" в интересах выполнения работы GOF или сбора разведывательной информации, а не предотвращения будущих пандемий.

Ши Чжэнли, - китайский вирусолог, получившая международную известность во время пандемии за свою работу над SARS-CoV-2, надеялась, что программа позволит разработать систему раннего предупреждения пандемий.

Однако, когда в 2014 году Хаффа попросили рассмотреть предложение о финансировании, стало известно, что работа GOF велась для создания вируса SARS-CoV-2, который вызывает Covid.

В рамках работы GOF происходит изменение структуры вирусов в результате чего они становятся более контагиозными (легче заражают организмы). Такая практика помогает исследователям проверять научные теории, разрабатывать новые технологии и находить методы лечения инфекционных заболеваний. Такой метод считается рискованных и опасным, поэтому он запрещен во многих странах мира. В США он был первоначально запрещен в 2014 году, но в 2017 году NIH снова разрешил его использование.

Хафф выяснил, что EcoHealth Alliance тесно сотрудничает с Уханьской лабораторией в области подобных исследований при поддержке USAID - правительственного департамента США. Ученый утверждает, что такой вирус не существует в природе, его вырастили в лаборатории и превратили в гораздо более мощный патоген. 'EcoHealth Alliance разработал SARS-CoV-2 и отвечал за разработку возбудителя SARS-CoV-2 во время моей работы в этой организации', - сообщил он.

Хафф утверждает, что Соединенные Штаты использовали проект для оценки возможностей иностранных лабораторий по созданию биологического оружия, среди которых был Уханьский институт вирусологии.

Он заявил, что у него нет доказательств того, что Китай намеренно выпустил вирус, но считает, что финансируемый США проект был "в большей степени попыткой глобального поиска коронавирусов" для выполнения работы GOF или сбора оперативной информации, а не для защиты от будущих пандемий. Ученый утверждает, что США использовали проект для оценки возможностей иностранных лабораторий по созданию биологического оружия, включая Уханьский институт вирусологии.

Во время встречи с высшим руководством компании в 2015 и 2016 годах Хафф, пытался забить тревогу относительно рисков биобезопасности и биозащиты в контрактных лабораториях.

"Меня беспокоило, что EcoHealth Alliance недостаточно информирована о том, что творилось в зарубежных биолабораториях", - заявил он. По заявлению Хаффа, в январе 2018 года официальные лица из правительства США опубликовали тревожные сигналы о работе лаборатории в Ухане, включая серьезную нехватку специалистов, необходимых для безопасного управления исследованиями смертельно опасного коронавируса. "Можно с полным основанием утверждать, что EcoHealth Alliance подстроил провал в Китае", - сказал он. "Когда же в конце 2019 года появилась информация о Covid, Китай, партнёры из Госдепартамента, USAID и Минобороны США перешли в режим полной секретности".Пандемия охватила весь мир и на данный момент унесла жизни 6,65 миллиона человек после того, как в конце 2019 года впервые было зарегистрировано несколько вспышек пневмонии в Ухане, Китай.

В конце своего рассказа ученый заявил, что власти Соединенных Штатов были осведомлены о приближении пандемии еще в августе 2019 года. Однако, чтобы скрыть свои наработки, они ничего не стали делать.

Далее в книге описываются моменты, как ученого пытались заставить молчать и даже предложили высокую должность в Агентстве передовых оборонных исследовательских проектов (DARPA)

"Я считаю, что люди, работающие в правительстве США, считали меня потенциально опасным, поскольку я лично знал, что возникновение болезни SARS-CoV-2 было следствием спонсирования правительством США генной инженерии SARS-CoV-2 внутри страны и за рубежом", - пишет исследователь. "Если бы я согласился на эту должность, то подозреваю, что DARPA раскрыла бы мне информацию ограниченного доступа, что, соответственно, не позволило бы мне обсуждать это публично, как я это делал и делаю сейчас".

Когда ученый начал распутывать предполагаемое сокрытие информации, власти США развернули против него массированную кампанию преследования. Военные беспилотники частенько кружили у его дома. Хафф постоянно чувствовал слежку в супермаркетах и на улице.

Газета "Вашингтон пост" официально заявила о том, что COVID-19 больше не пандемия невакцинированных. Согласно данным Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), большинство смертей, связанных с COVID-19, в Америке происходит среди полностью вакцинированных или получивших бустерную дозу препарата.

После этого Хафф подал иск в суд против EcoHealth Alliance в штате Нью-Йорк. В сентябре исследователь сообщил в Твиттере: "Ниже я привожу ссылку на копию отчета о РЕАЛЬНОМ происхождении SARS-CoV2, отправленного в Сенат и Конгресс США. Мое заявление в этом документе было дано под присягой с угрозой наказания за лжесвидетельство".

С тех пор расследование продолжается, но представленные доказательства ясно показывают, что SARS-CoV-2 действительно был создан в лаборатории в китайском городе Ухань компанией EcoHealth Alliance при финансировании NIH/NIAID Энтони Фаучи".

Собранные материалы доказывают пять утверждений.

  1. SARS-CoV-2 был разработан в биолаборатории в китайском городе Ухань;
  2. Энтони Фаучи (главный вирусолог США) профинансировал разработку SARS-CoV-2;
  3. Фаучи обманул Конгресс о финансировании работ по усилению вируса;
  4. Разведывательное сообщество США (USIC) было осведомлено об этом финансировании;
  5. USIC принимало непосредственно участие в разработках SARS-CoV-2.

Источники: Journal Dailymail, Journal The Sun
1. (https://i.dailymail.co.uk/i/pdf/2022/12/Huff%20PDF.pdf)
2. (https://www.upload.ee/files/14719522/Huff_PDF.pdf.html)
3.(https://www.thesun.co.uk/news/20543847/wuhan-lab-warning-covid-lab-leak/)
4. (https://www.wsj.com/articles/doctor-anthony-faucis-parting-gift-nih-ecohealth-alliance-peter-daszak-coronavirus-research-11665002675)

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та нееее.... это все "put in" виноват...
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Дмитрий
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