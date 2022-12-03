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Российские системы ПВО получили апгрейд для борьбы с HIMARS
Российские силы ПВО получили программное обеспечение, позволяющее легко сбивать ракеты HIMARS
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Российские системы противовоздушной обороны успешно прошли модернизацию и теперь способны легко обнаруживать и уничтожать ракеты, запускаемые из американских высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS). Все стало возможным благодаря новому программному обеспечению, о чем в пятницу сообщило информационное агентство РИА Новости со ссылкой на источник в Министерстве обороны Российской Федерации.

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Российские зенитно-ракетные комплексы С-400, фотография: AP

В первые месяцы специальной военной операции украинские военные формирования использовали оружие, доставшееся в наследство после распада Советского Союза. Но теперь постепенно переходят на вооружение, поставляемое силами Североатлантического альянса, включая реактивные системы залпового огня HIMARS, которые по рассказам украинских экспертов, "еще немного и переломят ход военных действий".  Однако не срослось. 

"В настоящее время у нас нет проблем с их обнаружением, отслеживанием и уничтожением", - цитирует РИА Новости слова офицера". В сообщении говорится, что военнослужащие только этого подразделения уничтожили 10 ракет HIMARS, при чем четыре из них - за последний месяц.

В ноябре Пентагон предоставил Украине крупную партию оружия на сумму 19 миллиардов долларов. 23 ноября Министерство обороны США (DoD) объявило о последнем пакете помощи Киеву, включающем 38 ракет HIMARS и соответствующую амуницию.

В четверг Пентагон заключил с компанией Lockheed Martin контракт на производство систем HIMARS на сумму 431 миллион долларов, необходимых для восполнения истощенных запасов США. Сделку планируется завершить к концу 2025 года.

Пентагон испытывает огромные проблемы с аудитом своих активов. У министерства обороны США в пятый раз не получилось отчитаться перед аудиторами о примерно 61% своих актив на сумму более 2,1 трлн. долларов. Одновременно с этим администрация президента США судорожно пытается отчитаться за поставки оружия Киеву на сумму 20 млрд. долларов. Республиканцы уже заявили о грядущих ревизиях, которые в начале следующего года.

 Источники и ссылки: Информационное агентство РИА Новости, Журнал Military Monitoring

1. (https://ria.ru/20221202/pvo-1835809057.html)

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2. (https://militarymonitoring.com/russian-air-defense-gets-upgrade-against-himars/)

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